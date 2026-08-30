Η Κέιτ Κάσιντι τίμησε τον Λίαμ Πέιν ανήμερα των 33ων γενεθλίων του, η τούρτα που έφτιαξε και τα τρυφερά πλάνα τους
Η Κέιτ Κάσιντι τίμησε τον Λίαμ Πέιν ανήμερα των 33ων γενεθλίων του, η τούρτα που έφτιαξε και τα τρυφερά πλάνα τους
Η 27χρονη influencer είχε σχέση με τον τραγουδιστή για δύο χρόνια, μέχρι τον θάνατό του τον Οκτώβριο του 2024
Τη μνήμη του Λίαμ Πέιν τίμησε η τελευταία σύντροφος του τραγουδιστή Κέιτ Κάσιντι, ανήμερα των 33ων γενεθλίων του, δημοσιεύοντας βίντεο και φωτογραφίες από την κοινή τους ζωή.
Η 27χρονη influencer είχε σχέση με τον τραγουδιστή για δύο χρόνια, μέχρι τον θάνατό του τον Οκτώβριο του 2024, όταν έπεσε από το μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.
Σε ανάρτηση που έκανε η Κάσιντι το Σάββατο 29 Αυγούστου παρουσιάστηκε με μία τούρτα που έφτιαξε με τα αγαπημένα του μπισκότα και σημείωσε πως δεν θα σταματήσει να μιλάει για τον τραγουδιστή, καθώς είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής της, Μεταξύ άλλων δήλωσε πως ο Λίαμ Πέιν «ήταν ο πιο αστείος, έξυπνος και η πιο ευγενική ψυχή» και στη συνέχεια έσβησε το κεράκι.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο βίντεο που δημιούργησε, παρουσίασε μερικές από τις πιο αγαπημένες στιγμές που μοιράστηκαν.
Τέλος, η Κάσιντι ανέβασε στο Instagram ένα καρουζέλ φωτογραφιών και έγραψε: «Τα γενέθλιά σου θα είναι πάντα η μέρα σου. Σε αγαπώ, σε θυμάμαι, μου λείπεις πάντα. Χρόνια πολλά, Λίαμ».
Στα στιγμιότυπα ο Λίαμ Πέιν εμφανίζεται μαζί με τη σκυλίτσα τους, Νάλα, σε βραδινές εξόδους αλλά και χαλαρές στιγμές στον κήπο τους.
Η 27χρονη influencer είχε σχέση με τον τραγουδιστή για δύο χρόνια, μέχρι τον θάνατό του τον Οκτώβριο του 2024, όταν έπεσε από το μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.
Σε ανάρτηση που έκανε η Κάσιντι το Σάββατο 29 Αυγούστου παρουσιάστηκε με μία τούρτα που έφτιαξε με τα αγαπημένα του μπισκότα και σημείωσε πως δεν θα σταματήσει να μιλάει για τον τραγουδιστή, καθώς είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής της, Μεταξύ άλλων δήλωσε πως ο Λίαμ Πέιν «ήταν ο πιο αστείος, έξυπνος και η πιο ευγενική ψυχή» και στη συνέχεια έσβησε το κεράκι.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σε άλλο βίντεο που δημιούργησε, παρουσίασε μερικές από τις πιο αγαπημένες στιγμές που μοιράστηκαν.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τέλος, η Κάσιντι ανέβασε στο Instagram ένα καρουζέλ φωτογραφιών και έγραψε: «Τα γενέθλιά σου θα είναι πάντα η μέρα σου. Σε αγαπώ, σε θυμάμαι, μου λείπεις πάντα. Χρόνια πολλά, Λίαμ».
Στα στιγμιότυπα ο Λίαμ Πέιν εμφανίζεται μαζί με τη σκυλίτσα τους, Νάλα, σε βραδινές εξόδους αλλά και χαλαρές στιγμές στον κήπο τους.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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