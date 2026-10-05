Ανεμοστρόβιλος σαρώνει προάστιο νότια του Σίδνεϊ, δείτε βίντεο
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Αυστραλία Ανεμοστρόβιλος

Ανεμοστρόβιλος σαρώνει προάστιο νότια του Σίδνεϊ, δείτε βίντεο

Οι ανεμοστρόβιλοι είναι σχετικά σπάνιο φαινόμενο στην Αυστραλία

Ανεμοστρόβιλος σαρώνει προάστιο νότια του Σίδνεϊ, δείτε βίντεο
Ένα σπάνιο φαινόμενο με έναν ανεμοστρόβιλο να χτυπά την πόλη Ούλαντουλα που είναι περίπου 226 χιλιόμετρα νότια του Σίδνεϊ, προκάλεσε αρκετές ζημιές σε σπίτια και ρίχνοντας δέντρα και καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος.

Το σπάνιο φαινόμενο με τον ανεμοστρόβιλο χτύπησε την Ούλαντουλα λίγο μετά το μεσημέρι της Κυριακής. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τον ανεμοστρόβιλο να κινείται μέσα σε κατοικημένη περιοχή, ενώ την ίδια στιγμή ισχυροί άνεμοι και καταρρακτώδεις βροχές έπλητταν σπίτια και κήπους.


Σε ορισμένα σημεία μάλιστα σημεία, έπιπλα εξωτερικού χώρου παρασύρθηκαν από τους ανέμους, ενώ δέντρα έπεσαν πάνω σε καλώδια ηλεκτροδότησης.



Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν περισσότερες από δώδεκα κλήσεις για περιστατικά που συνδέονταν με το φαινόμενο, όπως αναφέρει το ABC. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας χαρακτήρισε σπάνια την εμφάνιση ανεμοστρόβιλου σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή.

«Είναι πολύ ασυνήθιστο να βλέπουμε έναν σε ένα τόσο κατοικημένο μέρος», ανέφερε η υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές σε περιουσίες και καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων.

Οι ανεμοστρόβιλοι είναι σχετικά σπάνιο φαινόμενο στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, περίπου 50 ανεμοστρόβιλοι καταγράφονται κάθε χρόνο στη χώρα.


Κλείσιμο

Ο ανεμοστρόβιλος σημειώθηκε την ώρα που περιοχές της ανατολικής και νότιας Αυστραλίας βρίσκονταν αντιμέτωπες με ισχυρές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις.

Στο Σίδνεϊ, τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, οι ισχυρές βροχές προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια.

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