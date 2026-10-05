Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Ανεμοστρόβιλος σαρώνει προάστιο νότια του Σίδνεϊ, δείτε βίντεο
Ανεμοστρόβιλος σαρώνει προάστιο νότια του Σίδνεϊ, δείτε βίντεο
Οι ανεμοστρόβιλοι είναι σχετικά σπάνιο φαινόμενο στην Αυστραλία
Ένα σπάνιο φαινόμενο με έναν ανεμοστρόβιλο να χτυπά την πόλη Ούλαντουλα που είναι περίπου 226 χιλιόμετρα νότια του Σίδνεϊ, προκάλεσε αρκετές ζημιές σε σπίτια και ρίχνοντας δέντρα και καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος.
Το σπάνιο φαινόμενο με τον ανεμοστρόβιλο χτύπησε την Ούλαντουλα λίγο μετά το μεσημέρι της Κυριακής. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τον ανεμοστρόβιλο να κινείται μέσα σε κατοικημένη περιοχή, ενώ την ίδια στιγμή ισχυροί άνεμοι και καταρρακτώδεις βροχές έπλητταν σπίτια και κήπους.
Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν περισσότερες από δώδεκα κλήσεις για περιστατικά που συνδέονταν με το φαινόμενο, όπως αναφέρει το ABC. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας χαρακτήρισε σπάνια την εμφάνιση ανεμοστρόβιλου σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή.
«Είναι πολύ ασυνήθιστο να βλέπουμε έναν σε ένα τόσο κατοικημένο μέρος», ανέφερε η υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές σε περιουσίες και καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων.
Οι ανεμοστρόβιλοι είναι σχετικά σπάνιο φαινόμενο στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, περίπου 50 ανεμοστρόβιλοι καταγράφονται κάθε χρόνο στη χώρα.
Ο ανεμοστρόβιλος σημειώθηκε την ώρα που περιοχές της ανατολικής και νότιας Αυστραλίας βρίσκονταν αντιμέτωπες με ισχυρές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις.
Στο Σίδνεϊ, τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, οι ισχυρές βροχές προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια.
Το σπάνιο φαινόμενο με τον ανεμοστρόβιλο χτύπησε την Ούλαντουλα λίγο μετά το μεσημέρι της Κυριακής. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τον ανεμοστρόβιλο να κινείται μέσα σε κατοικημένη περιοχή, ενώ την ίδια στιγμή ισχυροί άνεμοι και καταρρακτώδεις βροχές έπλητταν σπίτια και κήπους.
Σε ορισμένα σημεία μάλιστα σημεία, έπιπλα εξωτερικού χώρου παρασύρθηκαν από τους ανέμους, ενώ δέντρα έπεσαν πάνω σε καλώδια ηλεκτροδότησης.
Here's the Tornado down Green Street in Ulladulla making its way into the main street of town https://t.co/3ytNGbp6xG— The opinionated Black woman ~ Aunty (@Theblackfemini3) October 3, 2026
🌪🇦🇺Watch: Dangerous Storm hits #Ulladulla , #Australia ⛈️ Winds upto 80-100kmph is recorded🌪 https://t.co/JPvLnVVHcq— World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 3, 2026
Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν περισσότερες από δώδεκα κλήσεις για περιστατικά που συνδέονταν με το φαινόμενο, όπως αναφέρει το ABC. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας χαρακτήρισε σπάνια την εμφάνιση ανεμοστρόβιλου σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή.
«Είναι πολύ ασυνήθιστο να βλέπουμε έναν σε ένα τόσο κατοικημένο μέρος», ανέφερε η υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές σε περιουσίες και καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων.
Οι ανεμοστρόβιλοι είναι σχετικά σπάνιο φαινόμενο στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, περίπου 50 ανεμοστρόβιλοι καταγράφονται κάθε χρόνο στη χώρα.
Extremely rare tornado makes ground on the NSW south coast. Multiple trees are down and debris is covering the road on Green Street in Ulladulla after a strong storm passed through the area. In images and footage from locals you can see the funnel forming. No serious injuries have been reported.— Pacific Wire (@JMChyno) October 3, 2026
Ο ανεμοστρόβιλος σημειώθηκε την ώρα που περιοχές της ανατολικής και νότιας Αυστραλίας βρίσκονταν αντιμέτωπες με ισχυρές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις.
Στο Σίδνεϊ, τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, οι ισχυρές βροχές προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα