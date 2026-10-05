Φουντώνουν οι φήμες για μυστικό γάμο Μπράντλεϊ Κούπερ και Τζίτζι Χαντίντ: Η εμφάνιση με χρυσά δαχτυλίδια που μοιάζουν με βέρες
Φουντώνουν οι φήμες για μυστικό γάμο Μπράντλεϊ Κούπερ και Τζίτζι Χαντίντ: Η εμφάνιση με χρυσά δαχτυλίδια που μοιάζουν με βέρες
Η νέα εμφάνιση έρχεται δύο μήνες μετά την πρώτη φορά που τα ίδια κοσμήματα πυροδότησαν σενάρια περί γάμου
Τις φήμες περί γάμου πυροδότησαν ξανά ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζίτζι Χαντίντ, καθώς εμφανίστηκαν στο Παρίσι φορώντας χρυσά δαχτυλίδια στο αριστερό χέρι, τα οποία έμοιαζαν με βέρες.
Το ζευγάρι εθεάθη το βράδυ του Σαββάτου 3 Σεπτεμβρίου να αποχωρεί από δείπνο στη γαλλική πρωτεύουσα, με τα κοσμήματα που επέλεξαν, να τραβούν την προσοχή. Ο 51χρονος ηθοποιός απαθανατίστηκε με ένα σκούρο πράσινο ολόσωμο σύνολο και ένα ανοιχτό καφέ μπουφάν.
Το 31χρονο μοντέλο εθεάθη με ριγέ γκρι σακάκι πάνω από μια κρεμ μπλούζα, τζιν και μία καφέ τσάντα. Το ζευγάρι κράτησε χαμηλούς τόνους κατά την έξοδό του, περπατώντας με σκυμμένο κεφάλι προς το αυτοκίνητο που το περίμενε, ωστόσο τα δαχτυλίδια τους δεν πέρασαν απαρατήρητα.
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Η νέα εμφάνιση έρχεται δύο μήνες μετά την πρώτη φορά που τα ίδια κοσμήματα πυροδότησαν σενάρια περί γάμου. Τον Αύγουστο, ο Κούπερ και η Χαντίντ είχαν φωτογραφηθεί ξανά στο Παρίσι φορώντας παρόμοια χρυσά δαχτυλίδια στο αριστερό τους χέρι.
Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει υπάρξει στο παρελθόν παντρεμένος με την ηθοποιό Τζένιφερ Εσποζίτο. Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2006, ενώ εκείνη κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Μάιο του 2007, μόλις τέσσερις μήνες μετά τον γάμο τους. Ο ηθοποιός έχει μια 9χρονη κόρη, με την Ιρίνα Σάικ. Οι δυο τους χώρισαν έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης, διατηρούν φιλικές επαφές και συνεργάζονται για την ανατροφή της κόρης τους.
Η Τζίτζι Χαντίντ έχει μια 6χρονη κόρη με τον πρώην σύντροφό της, Ζέιν Μάλικ. Το μοντέλο και ο ηθοποιός είναι μαζί εδώ και τρία χρόνια. «Αυτό που είναι όμορφο στην τωρινή μου σχέση και τόσο διαφορετικό από όσα έχω ζήσει στο παρελθόν είναι η δυνατότητα να είμαστε βαθιά ειλικρινείς. Να λέμε τι σκεφτόμαστε, τη στιγμή που το σκεφτόμαστε» δήλωσε το η Χαντίντ σε συνέντευξή της για τον Κούπερ.
Φωτογραφία άρθρου: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia
Το ζευγάρι εθεάθη το βράδυ του Σαββάτου 3 Σεπτεμβρίου να αποχωρεί από δείπνο στη γαλλική πρωτεύουσα, με τα κοσμήματα που επέλεξαν, να τραβούν την προσοχή. Ο 51χρονος ηθοποιός απαθανατίστηκε με ένα σκούρο πράσινο ολόσωμο σύνολο και ένα ανοιχτό καφέ μπουφάν.
Το 31χρονο μοντέλο εθεάθη με ριγέ γκρι σακάκι πάνω από μια κρεμ μπλούζα, τζιν και μία καφέ τσάντα. Το ζευγάρι κράτησε χαμηλούς τόνους κατά την έξοδό του, περπατώντας με σκυμμένο κεφάλι προς το αυτοκίνητο που το περίμενε, ωστόσο τα δαχτυλίδια τους δεν πέρασαν απαρατήρητα.
Δείτε φωτογραφίες
Bradley Cooper and Gigi Hadid first sparked marriage rumors last summer when they were photographed wearing matching gold bands on their left ring fingers https://t.co/YlKBhg5iX0 🔗 pic.twitter.com/uXYwrhGVvc— Daily Mail (@DailyMail) October 4, 2026
Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει υπάρξει στο παρελθόν παντρεμένος με την ηθοποιό Τζένιφερ Εσποζίτο. Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2006, ενώ εκείνη κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Μάιο του 2007, μόλις τέσσερις μήνες μετά τον γάμο τους. Ο ηθοποιός έχει μια 9χρονη κόρη, με την Ιρίνα Σάικ. Οι δυο τους χώρισαν έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης, διατηρούν φιλικές επαφές και συνεργάζονται για την ανατροφή της κόρης τους.
Η Τζίτζι Χαντίντ έχει μια 6χρονη κόρη με τον πρώην σύντροφό της, Ζέιν Μάλικ. Το μοντέλο και ο ηθοποιός είναι μαζί εδώ και τρία χρόνια. «Αυτό που είναι όμορφο στην τωρινή μου σχέση και τόσο διαφορετικό από όσα έχω ζήσει στο παρελθόν είναι η δυνατότητα να είμαστε βαθιά ειλικρινείς. Να λέμε τι σκεφτόμαστε, τη στιγμή που το σκεφτόμαστε» δήλωσε το η Χαντίντ σε συνέντευξή της για τον Κούπερ.
Φωτογραφία άρθρου: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia
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