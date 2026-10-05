Το βίντεο από τη δεξίωση του γάμου της Νίκης Βρούτση: Χόρεψε ξέφρενα με τον σύζυγό της τις «Καμπάνες» του Αργυρού
Το βίντεο από τη δεξίωση του γάμου της Νίκης Βρούτση: Χόρεψε ξέφρενα με τον σύζυγό της τις «Καμπάνες» του Αργυρού
Η κόρη του Γιάννη Βρούτση παντρεύτηκε πριν από λίγες ημέρες στο Καβούρι Αττικής
Σε ξέφρενους ρυθμούς χόρεψε η Νίκη Βρούτση με τον σύζυγό της στη δεξίωση του γάμου τους, με τις «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η κόρη του Γιάννη Βρούτση και ο Αναστάσιος Πολίτης καταγράφονται να διασκεδάζουν στη δεξίωση που ακολούθησε μετά το μυστήριο.
Οι νεόνυμφοι χόρεψαν υπό τους ήχους του κομματιού του Κωνσταντίνου Αργυρού, ενώ οι καλεσμένοι βρίσκονταν γύρω τους, τους κρατούσαν αγκαλιά και παράλληλα τους σήκωναν στον αέρα, με το ζευγάρι να απολαμβάνει τη στιγμή. Στο κλιπ, η Νίκη Βρούτση εμφανίζεται φορώντας το νυφικό της και μαύρα γυαλιά ηλίου.
Δείτε το βίντεο
Η Νίκη Βρούτση και ο νευροχειρουργός σύζυγός της παντρεύτηκαν στις 26 Σεπτεμβρίου στο Καβούρι Αττικής. Σε ανάρτηση που έκανε ο Γιάννης Βρούτσης στο Facebook, μοιράστηκε εικόνες από το μυστήριο, σημειώνοντας: «Νίκη και Τάσο, παιδιά μου να ζήσετε».
Η Νίκη Βρούτση έχει σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ ο σύζυγός της, Αναστάσιος Πολίτης, είναι νευροχειρουργός και κατάγεται από την Άνδρο.
Η επίσημη αναγγελία του γάμου ανέφερε: «Ο Αναστάσιος Πολίτης, γεννηθείς εις Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος Βούλας Αττικής, γιος του Αντωνίου και της Ελένης, το γένος Μεταξά Σούλη, και η Νίκη Βρούτση, γεννηθείσα εις Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, κόρη του Ιωάννη και της Θεοδώρας, το γένος Βαγενά, πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει στο Καβούρι Αττικής».
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η κόρη του Γιάννη Βρούτση και ο Αναστάσιος Πολίτης καταγράφονται να διασκεδάζουν στη δεξίωση που ακολούθησε μετά το μυστήριο.
Οι νεόνυμφοι χόρεψαν υπό τους ήχους του κομματιού του Κωνσταντίνου Αργυρού, ενώ οι καλεσμένοι βρίσκονταν γύρω τους, τους κρατούσαν αγκαλιά και παράλληλα τους σήκωναν στον αέρα, με το ζευγάρι να απολαμβάνει τη στιγμή. Στο κλιπ, η Νίκη Βρούτση εμφανίζεται φορώντας το νυφικό της και μαύρα γυαλιά ηλίου.
Δείτε το βίντεο
Η Νίκη Βρούτση και ο νευροχειρουργός σύζυγός της παντρεύτηκαν στις 26 Σεπτεμβρίου στο Καβούρι Αττικής. Σε ανάρτηση που έκανε ο Γιάννης Βρούτσης στο Facebook, μοιράστηκε εικόνες από το μυστήριο, σημειώνοντας: «Νίκη και Τάσο, παιδιά μου να ζήσετε».
Η Νίκη Βρούτση έχει σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ ο σύζυγός της, Αναστάσιος Πολίτης, είναι νευροχειρουργός και κατάγεται από την Άνδρο.
Η επίσημη αναγγελία του γάμου ανέφερε: «Ο Αναστάσιος Πολίτης, γεννηθείς εις Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος Βούλας Αττικής, γιος του Αντωνίου και της Ελένης, το γένος Μεταξά Σούλη, και η Νίκη Βρούτση, γεννηθείσα εις Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, κόρη του Ιωάννη και της Θεοδώρας, το γένος Βαγενά, πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει στο Καβούρι Αττικής».
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