Ζελένσκι: Ρωσικά drones έπληξαν τουρκικό εμπορικό πλοίο σε ουδέτερα ύδατα, νεκρός ο καπετάνιος
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ρωσία Επίθεση Πλοίο Τουρκία

Ζελένσκι: Ρωσικά drones έπληξαν τουρκικό εμπορικό πλοίο σε ουδέτερα ύδατα, νεκρός ο καπετάνιος

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου, στο πλοίο επέβαιναν πολίτες του Αζερμπαϊτζάν και της Ινδίας

Ζελένσκι: Ρωσικά drones έπληξαν τουρκικό εμπορικό πλοίο σε ουδέτερα ύδατα, νεκρός ο καπετάνιος
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε επίθεση δύο ρωσικών drones σε εμπορικό πλοίο τουρκικής ιδιοκτησίας που έπλεε σε ουδέτερα ύδατα και μετέφερε καλαμπόκι.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου, στο πλοίο επέβαιναν πολίτες του Αζερμπαϊτζάν και της Ινδίας. Από την επίθεση σκοτώθηκε ο καπετάνιος, ενώ η τύχη ακόμη ενός ατόμου δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Όπως ανέφερε ο Ζελένσκι, έντεκα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν, με έναν από αυτούς να έχει τραυματιστεί.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Κίεβο έχει επανειλημμένα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αποκλιμάκωση της έντασης και την ενίσχυση της ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα, σημειώνοντας ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν παρουσιαστεί και από τρίτες χώρες.

Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιλέγει, όπως είπε, επιθέσεις σε εμπορικά πλοία αντί για την αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας και υποστήριξε ότι απαιτείται διεθνής πίεση για την προστασία της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας.

«Όλοι όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά για αυτό πρέπει να βοηθήσουν», ανέφερε στην ανάρτησή του.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης