Ζελένσκι: Ρωσικά drones έπληξαν τουρκικό εμπορικό πλοίο σε ουδέτερα ύδατα, νεκρός ο καπετάνιος

A horrific strike by two Russian drones on a civilian vessel in neutral waters carrying corn and owned by Türkiye. Azerbaijani and Indian citizens were on board. As of now, unfortunately, we know that the ship’s captain was killed. My condolences. The fate of one other person is still being established. Eleven crew members were rescued, one of them injured. Ukraine has repeatedly proposed concrete steps to de-escalate the situation and ensure security in the Black Sea. There have also been relevant proposals from third countries. But Russia consistently chooses terror and sinking civilian vessels instead of normal maritime navigation. Pressure is needed to restore global food security. And everyone who is genuinely interested in this must help. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2026

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε επίθεση δύο ρωσικών drones σε εμπορικό πλοίο τουρκικής ιδιοκτησίας που έπλεε σε ουδέτερα ύδατα και μετέφερε καλαμπόκι.Σύμφωνα με ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου, στο πλοίο επέβαιναν πολίτες του Αζερμπαϊτζάν και της Ινδίας. Από την επίθεση σκοτώθηκε ο καπετάνιος, ενώ η τύχη ακόμη ενός ατόμου δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Όπως ανέφερε ο Ζελένσκι, έντεκα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν, με έναν από αυτούς να έχει τραυματιστεί.Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Κίεβο έχει επανειλημμένα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αποκλιμάκωση της έντασης και την ενίσχυση της ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα, σημειώνοντας ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν παρουσιαστεί και από τρίτες χώρες.Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιλέγει, όπως είπε, επιθέσεις σε εμπορικά πλοία αντί για την αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας και υποστήριξε ότι απαιτείται διεθνής πίεση για την προστασία της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας.«Όλοι όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά για αυτό πρέπει να βοηθήσουν», ανέφερε στην ανάρτησή του.