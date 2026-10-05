Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ
Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης φωτισμού στον Α/Κ Καλυφτάκη
Συγκεκριμένα, από σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 22:00 έως και το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 06:00, θα ισχύουν οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
Φάση Α-προς Λαμία: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) από το 19,4ο χλμ. έως και το 20,55ο χλμ.
Φάση Β-προς Λαμία: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 19,4ο χλμ. έως και το 20,55ο χλμ.
Φάση Γ-προς Αθήνα: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ από το 21,7ο χλμ. έως και το 19,8ο χλμ.
Φάση Δ-προς Αθήνα: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 21,7ο χλμ. έως και το 19,8ο χλμ.
Σημειώνεται ότι, εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 22:00 έως τις 06:00 της επομένης ημέρας, ενώ το χρονικό διάστημα 27/10 με 29/10 εξαιρείται των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.
Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.
Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.
Φάση Α-προς Λαμία: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) από το 19,4ο χλμ. έως και το 20,55ο χλμ.
Φάση Β-προς Λαμία: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 19,4ο χλμ. έως και το 20,55ο χλμ.
Φάση Γ-προς Αθήνα: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ από το 21,7ο χλμ. έως και το 19,8ο χλμ.
Φάση Δ-προς Αθήνα: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 21,7ο χλμ. έως και το 19,8ο χλμ.
Σημειώνεται ότι, εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 22:00 έως τις 06:00 της επομένης ημέρας, ενώ το χρονικό διάστημα 27/10 με 29/10 εξαιρείται των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.
Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.
Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα