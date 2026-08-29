«Κάτι από γαλλικό καλοκαίρι»: Το φωτογραφικό άλμπουμ και το «twerking» της Ιρίνα Σάικ από τις διακοπές της
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Ιρίνα Σάικ Γαλλία Διακοπές

«Κάτι από γαλλικό καλοκαίρι»: Το φωτογραφικό άλμπουμ και το «twerking» της Ιρίνα Σάικ από τις διακοπές της

Η 40χρονη Ρωσίδα καλλονή απόλαυσε τις διακοπές της στη Γαλλική Ριβιέρα

«Κάτι από γαλλικό καλοκαίρι»: Το φωτογραφικό άλμπουμ και το «twerking» της Ιρίνα Σάικ από τις διακοπές της
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Η Ιρίνα Σάικ απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού στη Γαλλική Ριβιέρα και μοιράστηκε με τους περισσότερους από 23 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της.

«Κάτι από γαλλικό καλοκαίρι» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η 40χρονη Ρωσίδα καλλονή, ποζάροντας με διαφορετικά μαγιό και ανάλαφρα καλοκαιρινά σύνολα. Στις φωτογραφίες εμφανίζεται να χαλαρώνει δίπλα στη θάλασσα, να κάνει paddleboard την ώρα του ηλιοβασιλέματος και να απολαμβάνει στιγμές με τον σκύλο της, ενώ σε ένα βίντεο κάνει και... twerking.

Το άλμπουμ συμπληρώνουν εικόνες από καταπράσινους κήπους, καλάθια με φρέσκα φρούτα, την κατακόκκινη πανσέληνο και τον φωτισμένο παραθαλάσσιο οικισμό. 


Σε καμία από τις φωτογραφίες, πάντως, δεν εμφανίζεται ο σταρ των Φοίνιξ Σανς, Ντέβιν Μπούκερ, με τον οποίο φήμες και δημοσιεύματα την θέλουν να έχει έρθει πιο κοντά το τελευταίο διάστημα...
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