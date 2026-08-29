Η Χριστίνα Κοντοβά κολύμπησε με την κόρη της πάνω από ναυάγιο, δείτε βίντεο
Η Χριστίνα Κοντοβά κολύμπησε με την κόρη της πάνω από ναυάγιο, δείτε βίντεο
Η σχεδιάστρια μοιράστηκε πλάνα από την ημερήσια εκδρομή που έκαναν με σκάφος, στην οποία συμμετείχαν και η Αθηνά Οικονομάκου με τον σύζυγό της Μπρούνο Τσερέλα
Πάνω από ναυάγιο κολύμπησε η Χριστίνα Κοντοβά μαζί με την κόρη της, όπως φαίνεται σε βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram.
Η σχεδιάστρια δημοσίευσε πλάνα από την ημερήσια εκδρομή που έκαναν με σκάφος, στην οποία συμμετείχαν και η Αθηνά Οικονομάκου με τον σύζυγό της Μπρούνο Τσερέλα, όπου φορούν μάσκα και αναπνευστήρα και βουτούν στα νερά της Πελοποννήσου για να εξερευνήσουν τον βυθό.
«Ατελείωτο καλοκαίρι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Χριστίνα Κοντοβά.
Δείτε το βίντεο
Η σχεδιάστρια δημοσίευσε πλάνα από την ημερήσια εκδρομή που έκαναν με σκάφος, στην οποία συμμετείχαν και η Αθηνά Οικονομάκου με τον σύζυγό της Μπρούνο Τσερέλα, όπου φορούν μάσκα και αναπνευστήρα και βουτούν στα νερά της Πελοποννήσου για να εξερευνήσουν τον βυθό.
«Ατελείωτο καλοκαίρι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Χριστίνα Κοντοβά.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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