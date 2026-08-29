H Σελίν Ντιόν έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από δύο χρόνια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
H Σελίν Ντιόν έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από δύο χρόνια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια προετοιμάζεται για την επιστροφή της στη σκηνή - Θα πραγματοποιήσει μια σειρά συναυλιών που θα ξεκινήσουν από τον Σεπτέμβριο του 2026 και θα ολοκληρωθούν το 2027
Πλήθος θαυμαστών υποδέχτηκαν τη Σελίν Ντιόν κατά την άφιξή της στο Παρίσι την Παρασκευή 28 Αυγούστου, λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή της στη σκηνή.
Η 58χρονη τραγουδίστρια έδειχνε συγκινημένη στην πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή της μετά δύο χρόνια, καθώς χαιρετούσε και έστελνε φιλιά στον κόσμο που συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο Le Royal Monceau όπου μένει.
Η Ντιόν έκανε μία πολύ κομψή εμφάνιση, φορώντας καμηλό καμπαρντίνα και μπότες με τακούνι, ενώ έκρυβε τα μάτια της πίσω από σκούρα γυαλιά. Η τραγουδίστρια δεν σταμάτησε να χαμογελά πλατιά καθώς πόζαρε για φωτογραφίες με το πλήθος.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια αυτό το διάστημα προετοιμάζεται για την επιστροφή της στη σκηνή, τρία χρόνια μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της εξαιτίας της δύσκολης μάχης της με το σύνδρομο Stiff-Person (σύνδρομο Δύσκαμπτου Ανθρώπου).
Η Ντιόν, συγκεκριμένα, έχει διοργανώσει μία σειρά συναυλιών που θα διαρκέσουν μέχρι και το 2027, με τις πρώτες δέκα να έχουν προγραμματιστεί για το Παρίσι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.
Μιλώντας στο Harper’s Bazaar, τον περασμένο μήνα, για τον τρόπο με την επιστροφή της, η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως της είχε λείψει η επαφή με τους θαυμαστές της: «Έχει περάσει τόσος καιρός. Θα ήθελα να τους προσφέρω κάτι για να τους δείξω πόσο μου έλειψαν», είπε.
Φωτογραφίες άρθρου: Reuters
Η 58χρονη τραγουδίστρια έδειχνε συγκινημένη στην πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή της μετά δύο χρόνια, καθώς χαιρετούσε και έστελνε φιλιά στον κόσμο που συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο Le Royal Monceau όπου μένει.
Η Ντιόν έκανε μία πολύ κομψή εμφάνιση, φορώντας καμηλό καμπαρντίνα και μπότες με τακούνι, ενώ έκρυβε τα μάτια της πίσω από σκούρα γυαλιά. Η τραγουδίστρια δεν σταμάτησε να χαμογελά πλατιά καθώς πόζαρε για φωτογραφίες με το πλήθος.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Céline Dion showed her fans some love as she arrived at the Hotel Le Royal Monceau in Paris, France, ahead of her series of concerts in the French capital.🤍— Page Six (@PageSix) August 28, 2026
📹: BACKGRID pic.twitter.com/4BNTHYrokS
@parismatch #celinedion #celine #tiktokmusic #onregardequoi ♬ original sound - dev 🦄🫧
@brutofficiel Céline Dion à Paris. #celinedion ♬ original sound - Lion Music 08
Η τραγουδίστρια αυτό το διάστημα προετοιμάζεται για την επιστροφή της στη σκηνή, τρία χρόνια μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της εξαιτίας της δύσκολης μάχης της με το σύνδρομο Stiff-Person (σύνδρομο Δύσκαμπτου Ανθρώπου).
Η Ντιόν, συγκεκριμένα, έχει διοργανώσει μία σειρά συναυλιών που θα διαρκέσουν μέχρι και το 2027, με τις πρώτες δέκα να έχουν προγραμματιστεί για το Παρίσι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.
Μιλώντας στο Harper’s Bazaar, τον περασμένο μήνα, για τον τρόπο με την επιστροφή της, η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως της είχε λείψει η επαφή με τους θαυμαστές της: «Έχει περάσει τόσος καιρός. Θα ήθελα να τους προσφέρω κάτι για να τους δείξω πόσο μου έλειψαν», είπε.
Φωτογραφίες άρθρου: Reuters
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