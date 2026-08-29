H Σελίν Ντιόν έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από δύο χρόνια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Σελίν Ντιόν Παρίσι

H Σελίν Ντιόν έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από δύο χρόνια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η τραγουδίστρια προετοιμάζεται για την επιστροφή της στη σκηνή - Θα πραγματοποιήσει μια σειρά συναυλιών που θα ξεκινήσουν από τον Σεπτέμβριο του 2026 και θα ολοκληρωθούν το 2027

H Σελίν Ντιόν έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από δύο χρόνια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Πλήθος θαυμαστών υποδέχτηκαν τη Σελίν Ντιόν κατά την άφιξή της στο Παρίσι την Παρασκευή 28 Αυγούστου, λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή της στη σκηνή.

Η 58χρονη τραγουδίστρια έδειχνε συγκινημένη στην πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή της μετά δύο χρόνια, καθώς χαιρετούσε και έστελνε φιλιά στον κόσμο που συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο Le Royal Monceau όπου μένει.

Η Ντιόν έκανε μία πολύ κομψή εμφάνιση, φορώντας καμηλό καμπαρντίνα και μπότες με τακούνι, ενώ έκρυβε τα μάτια της πίσω από σκούρα γυαλιά. Η τραγουδίστρια δεν σταμάτησε να χαμογελά πλατιά καθώς πόζαρε για φωτογραφίες με το πλήθος.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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@brutofficiel Céline Dion à Paris. #celinedion ♬ original sound - Lion Music 08
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H Σελίν Ντιόν έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από δύο χρόνια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η τραγουδίστρια αυτό το διάστημα προετοιμάζεται για την επιστροφή της στη σκηνή, τρία χρόνια μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της εξαιτίας της δύσκολης μάχης της με το σύνδρομο Stiff-Person (σύνδρομο Δύσκαμπτου Ανθρώπου).

Η Ντιόν, συγκεκριμένα, έχει διοργανώσει μία σειρά συναυλιών που θα διαρκέσουν μέχρι και το 2027, με τις πρώτες δέκα να έχουν προγραμματιστεί για το Παρίσι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Μιλώντας στο Harper’s Bazaar, τον περασμένο μήνα, για τον τρόπο με την επιστροφή της, η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως της είχε λείψει η επαφή με τους θαυμαστές της: «Έχει περάσει τόσος καιρός. Θα ήθελα να τους προσφέρω κάτι για να τους δείξω πόσο μου έλειψαν», είπε.

Φωτογραφίες άρθρου: Reuters
Ιωάννα Μαρίνου
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