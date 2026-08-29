H Σελίν Ντιόν έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από δύο χρόνια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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Η τραγουδίστρια αυτό το διάστημα προετοιμάζεται για την επιστροφή της στη σκηνή, τρία χρόνια μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της εξαιτίας της δύσκολης μάχης της με το σύνδρομο Stiff-Person (σύνδρομο Δύσκαμπτου Ανθρώπου).



Η Ντιόν, συγκεκριμένα, έχει διοργανώσει μία σειρά συναυλιών που θα διαρκέσουν μέχρι και το 2027, με τις πρώτες δέκα να έχουν προγραμματιστεί για το Παρίσι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.









Μιλώντας στο Harper’s Bazaar , τον περασμένο μήνα, για τον τρόπο με την επιστροφή της, η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως της είχε λείψει η επαφή με τους θαυμαστές της: «Έχει περάσει τόσος καιρός. Θα ήθελα να τους προσφέρω κάτι για να τους δείξω πόσο μου έλειψαν», είπε.