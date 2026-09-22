Εξιχνιάστηκαν 13 διαρρήξεις καταστημάτων και αυτοκινήτων στις Σέρρες
ΕΛΛΑΔΑ
Διαρρήξεις Σέρρες

Εξιχνιάστηκαν 13 διαρρήξεις καταστημάτων και αυτοκινήτων στις Σέρρες

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άνδρα που ταυτοποιήθηκε από την Αστυνομία

Εξιχνιάστηκαν 13 διαρρήξεις καταστημάτων και αυτοκινήτων στις Σέρρες
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Δεκατρείς διαρρήξεις καταστημάτων και αυτοκινήτων, από τις οποίες οι πέντε παρέμειναν σε απόπειρα, εξιχνιάστηκαν από τους αστυνομικούς στις Σέρρες.

Οι διαρρήξεις σημειώθηκαν το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2026, σε διάφορες περιοχές της πόλης των Σερρών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές.

Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, ο άνδρας φέρεται να εμπλέκεται συνολικά σε 8 διαρρήξεις καταστημάτων και 5 διαρρήξεις αυτοκινήτων.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, από τις οκτώ διαρρήξεις καταστημάτων, στις πέντε περιπτώσεις ο δράστης κατάφερε να αφαιρέσει χρήματα και αντικείμενα από αυτά. Συγκεκριμένα, από τα πέντε καταστήματα αφαίρεσε συνολικά 2.478,52 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και αντικείμενα συνολικής αξίας 500 ευρώ.

Οι υπόλοιπες τρεις περιπτώσεις αφορούν απόπειρες διάρρηξης, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα των αστυνομικών.

Παράλληλα, ο άνδρας φέρεται να διέπραξε πέντε διαρρήξεις αυτοκινήτων.

Σε τρεις από αυτές τις περιπτώσεις κατάφερε να αφαιρέσει συνολικά 425 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, μία τραπεζική κάρτα, το κλειδί ενός αυτοκινήτου, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα συνολικής αξίας 50 ευρώ.

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα και προχώρησαν στην ταυτοποίηση του φερόμενου ως δράστη με την έρευνα όμως να μην έχει ολοκληρωθεί, καθώς οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο συγκεκριμένος άνδρας να έχει συμμετάσχει και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις που έχουν καταγραφεί στην περιοχή.

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Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών, ενώ η δικαστική διαδικασία θα ακολουθήσει τα προβλεπόμενα στάδια.
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