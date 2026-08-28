Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης ανέβασε νέο βίντεο μετά την απώλεια 33 κιλών: «Η δουλειά δεν τελείωσε ακόμα»
Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης ανέβασε νέο βίντεο μετά την απώλεια 33 κιλών: «Η δουλειά δεν τελείωσε ακόμα»
Ο Youtuber ζύγιζε 120.2 κιλά, όπως είχε αποκαλύψει - Θα μιλήσει για τη μέθοδο που ακολούθησε όταν φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα
Νέο βίντεο ανέβασε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης δείχνοντας την αλλαγή στην εμφάνισή του μετά την απώλεια 33 κιλών, επισημαίνοντας ωστόσο πως η προσπάθειά του δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
Στα πλάνα που παρουσίασε ο Youtuber στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 28 Αυγούστου, συγκρίνει την εικόνα του κατά τη διάρκεια των αγώνων τένις που έπαιζε μερικούς μήνες πριν, με τη σημερινή.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Αλέξανδρος Κοψιάλης έγραψε: «-33 αλλά... Η δουλειά δεν τελείωσε ακόμα».
Δείτε το βίντεο
Όπως είχε αποκαλύψει πριν από λίγο καιρό με ένα ακόμη βίντεο, ο Youtuber ζύγιζε 120, 2 κιλά, γεγονός που τον έκανε να αισθάνεται άσχημα και να ντρέπεται.
Πλέον, η ζυγαριά δείχνει κάτω από 89 κιλά, με τον ίδιο να αισθάνεται περήφανος για την πρόοδό του. Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης έχει αναφέρει πως θα μιλήσει αναλυτικά για τη μέθοδο που ακολούθησε όταν ολοκληρώσει την προσπάθειά του και φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Στα πλάνα που παρουσίασε ο Youtuber στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 28 Αυγούστου, συγκρίνει την εικόνα του κατά τη διάρκεια των αγώνων τένις που έπαιζε μερικούς μήνες πριν, με τη σημερινή.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Αλέξανδρος Κοψιάλης έγραψε: «-33 αλλά... Η δουλειά δεν τελείωσε ακόμα».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Όπως είχε αποκαλύψει πριν από λίγο καιρό με ένα ακόμη βίντεο, ο Youtuber ζύγιζε 120, 2 κιλά, γεγονός που τον έκανε να αισθάνεται άσχημα και να ντρέπεται.
Πλέον, η ζυγαριά δείχνει κάτω από 89 κιλά, με τον ίδιο να αισθάνεται περήφανος για την πρόοδό του. Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης έχει αναφέρει πως θα μιλήσει αναλυτικά για τη μέθοδο που ακολούθησε όταν ολοκληρώσει την προσπάθειά του και φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα