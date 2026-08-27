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Η κόρη του Σιλβέστερ Σταλόνε και της Τζένιφερ Φλάβιν έγινε 30: Οι ευχές και οι αναρτήσεις στο Instagram
Η κόρη του Σιλβέστερ Σταλόνε και της Τζένιφερ Φλάβιν έγινε 30: Οι ευχές και οι αναρτήσεις στο Instagram
Ο ηθοποιός και η σύζυγός του εξέφρασαν την αγάπη τους και την περηφάνια τους για τη Σοφία Σταλόνε
Τριάντα ετών έγινε η κόρη του Σιλβέστερ Σταλόνε και της Τζένιφερ Φλάβιν και της ευχήθηκαν και οι δύο μέσα από τα social media.
Ο 80χρονος ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από κοινά τους στιγμιότυπα, από την παιδική ηλικία της Σοφίας και από το σήμερα και εξέφρασε την αγάπη του και την περηφάνια του για εκείνη. «Τριάντα χρόνια που μας κάνεις περήφανους. Χρόνια πολλά στην υπέροχη κόρη μου, Σοφία! Σε αγαπάμε πάντα», έγραψε στον λογαριασμό του, στέλνοντάς της τις ευχές του.
Η ανάρτησή του
Πιο αναλυτικά, έγραψε στην ανάρτησή της: «Χρόνια πολλά για τα 30ά σου γενέθλια, όμορφή μου Σοφία! Η καλύτερη μέρα της ζωής μου ήταν η μέρα που γεννήθηκες. Μου χαρίζεις τόση ευτυχία και αγάπη! Είσαι τόσο έξυπνη και αυθεντική. Κάνεις όλους τους ανθρώπους γύρω σου να νιώθουν ξεχωριστοί και ότι τους ακούς πραγματικά. Νιώθω τόσο ευλογημένη που μπορώ να σε αποκαλώ κόρη μου και καλύτερή μου φίλη. Θα σε αγαπώ για πάντα».
Η δημοσίευση της Τζένιφερ Φλάβιν
Ο 80χρονος ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από κοινά τους στιγμιότυπα, από την παιδική ηλικία της Σοφίας και από το σήμερα και εξέφρασε την αγάπη του και την περηφάνια του για εκείνη. «Τριάντα χρόνια που μας κάνεις περήφανους. Χρόνια πολλά στην υπέροχη κόρη μου, Σοφία! Σε αγαπάμε πάντα», έγραψε στον λογαριασμό του, στέλνοντάς της τις ευχές του.
Η ανάρτησή του
Από την άλλη, η Τζένιφερ Φλάβιν προχώρησε σε μία πιο εξομολογητική ανάρτηση στο Instagram. Η σύζυγος του ηθοποιού μοιράστηκε επίσης φωτογραφίες της κόρης της και στιγμιότυπα με τις δυο τους, συνοδεύοντάς τα με τρυφερά λόγια. Μεταξύ άλλων, στάθηκε στην ευτυχία που της χαρίζει και δήλωσε ευλογημένη για την παρουσία της στη ζωή της.
Πιο αναλυτικά, έγραψε στην ανάρτησή της: «Χρόνια πολλά για τα 30ά σου γενέθλια, όμορφή μου Σοφία! Η καλύτερη μέρα της ζωής μου ήταν η μέρα που γεννήθηκες. Μου χαρίζεις τόση ευτυχία και αγάπη! Είσαι τόσο έξυπνη και αυθεντική. Κάνεις όλους τους ανθρώπους γύρω σου να νιώθουν ξεχωριστοί και ότι τους ακούς πραγματικά. Νιώθω τόσο ευλογημένη που μπορώ να σε αποκαλώ κόρη μου και καλύτερή μου φίλη. Θα σε αγαπώ για πάντα».
Η δημοσίευση της Τζένιφερ Φλάβιν
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