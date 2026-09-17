Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Φωτιά τώρα στην Καρδίτσα, επιχειρούν 4 αεροσκάφη στον δήμο Παλαμά
Φωτιά τώρα στην Καρδίτσα, επιχειρούν 4 αεροσκάφη στον δήμο Παλαμά
Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (17/9/2026) σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του δήμου Παλαμά Καρδίτσας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Καρδίτσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 4 αεροσκάφη.
Πηγή: neosagon.gr
Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Καρδίτσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 4 αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του δήμου Παλαμά Καρδίτσας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 4 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2026
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