Η Μαντόνα ενδιαφέρεται για την έπαυλη της Αντζελίνα Τζολί στο Λος Άντζελες αξίας 30 περίπου εκατ. δολαρίων

Το ακίνητο που αγόρασε η ηθοποιός το 2017 ανήκε κάποτε στον σκηνοθέτη Σεσίλ Ντε Μιλ





Η σταρ της μουσικής, που πρόσφατα γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της στην Ελλάδα, εξέφρασε ενδιαφέρον να δει την έπαυλη της ηθοποιού, παρότι δεν βρισκόταν στο Λος Άντζελες για να την επισκεφθεί από κοντά, όπως αποκαλύπτει η New York Post.







Η Τζολί έβγαλε για πρώτη φορά το ακίνητο προς πώληση τον Μάιο. Προς το παρόν δεν φαίνεται να αναζητά κάποιο άλλο σπίτι για αγορά. «Δεν νομίζω ότι ξέρει ακόμη πού θέλει να βρίσκεται», ανέφερε πηγή.



Μεσίτες δήλωσαν στο μέσο ότι δεν τους εκπλήσσει το ενδιαφέρον της Μαντόνα για το σπίτι. Έχουν περάσει λίγο περισσότερο από τρία χρόνια από τότε που πούλησε την έπαυλή της στο Hidden Hills για 23 εκατομμύρια δολάρια, αφού την είχε αγοράσει το 2021 από τον Καναδό σταρ της R&B The Weeknd έναντι 19,3 εκατομμυρίων δολαρίων.







Η Τζολί, η τελευταία ιδιοκτήτρια του ακινήτου, αγόρασε την έπαυλη τον Ιούνιο του 2017 έναντι 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων, περίπου εννέα μήνες αφότου κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Μπραντ Πιτ. Σε συνέντευξή της, η Τζολί είχε δηλώσει ότι θα έφευγε από το Λος Άντζελες όταν τα παιδιά της ενηλικιώνονταν. Τα μικρότερα παιδιά της, τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν, έκλεισαν τα 18 τον περασμένο μήνα.



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Στο κέντρο της ιδιοκτησίας βρίσκεται μια έπαυλη αρχιτεκτονικής Beaux Arts, με λευκή πρόσοψη από στόκο και κόκκινη κεραμοσκεπή, χτισμένη το 1913 σε κομψό, λιτό και εκλεπτυσμένο ύφος. Στην έκταση υπάρχουν επίσης πισίνα, ξενώνας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως στούντιο, γκαράζ με πύλη ασφαλείας. Όλα βρίσκονται περιτριγυρισμένα από αιωνόβια δέντρα και θέα προς τους λόφους του Χόλιγουντ και το Αστεροσκοπείο Γκρίφιθ.



Ο ΝτεΜίλ αγόρασε το σπίτι το 1916. Το 1920 επέκτεινε την ιδιοκτησία αγοράζοντας και το διπλανό ακίνητο, όπου κάποτε κατοικούσε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Τα δύο σπίτια ενώθηκαν τότε με έναν γυάλινο διάδρομο, αν και σήμερα αποτελούν και πάλι ξεχωριστές ιδιοκτησίες. Η οικογένεια Ντε Μιλ διατήρησε το ακίνητο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980.



Η εντυπωσιακή έπαυλη της Αντζελίνα Τζολί στην Καλιφόρνια έχει τραβήξει την προσοχή της Μαντόνα , η οποία ενδέχεται σύντομα να επιστρέψει στο Λος Άντζελες.Η σταρ της μουσικής, που πρόσφατα γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της στην Ελλάδα, εξέφρασε ενδιαφέρον να δει την έπαυλη της ηθοποιού, παρότι δεν βρισκόταν στο Λος Άντζελες για να την επισκεφθεί από κοντά, όπως αποκαλύπτει η New York Post.Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μεσίτες κανόνισαν για τη Μαντόνα μια εικονική περιήγηση στο ακίνητο των 29,85 εκατoμμυρίων δολαρίων μέσω βίντεο. «Οι άνθρωποι της Μαντόνα τηλεφώνησαν και κανονίστηκε μία περιήγηση», ανέφερε πηγή, προσθέτοντας ότι η περιοχή αποτελεί «μια υπέροχη κοινότητα στους λόφους πάνω από το Χόλιγουντ, με πολλούς διάσημους κατοίκους».Η Τζολί έβγαλε για πρώτη φορά το ακίνητο προς πώληση τον Μάιο. Προς το παρόν δεν φαίνεται να αναζητά κάποιο άλλο σπίτι για αγορά. «Δεν νομίζω ότι ξέρει ακόμη πού θέλει να βρίσκεται», ανέφερε πηγή.Μεσίτες δήλωσαν στο μέσο ότι δεν τους εκπλήσσει το ενδιαφέρον της Μαντόνα για το σπίτι. Έχουν περάσει λίγο περισσότερο από τρία χρόνια από τότε που πούλησε την έπαυλή της στο Hidden Hills για 23 εκατομμύρια δολάρια, αφού την είχε αγοράσει το 2021 από τον Καναδό σταρ της R&B The Weeknd έναντι 19,3 εκατομμυρίων δολαρίων.Αυτή τη στιγμή, στα ακίνητα της Μαντόνα περιλαμβάνονται ένα αρχοντικό στο Μανχάταν, το οποίο προέκυψε από τηn ένωση τριών κατοικιών. Διαθέτει επίσης μια φάρμα με άλογα στο Μπρίτζχαμπτον, η οποία ανήκε παλαιότερα στην Κέλι Κλάιν, μοντέλο και πρώην σύζυγο του σχεδιαστή μόδας Κάλβιν Κλάιν, καθώς και ακίνητο στην Πορτογαλία. Το ακίνητο αποτελεί μέρος της ιστορίας του Χόλιγουντ. Ανήκε στον Σεσίλ Ντε Μιλ και την οικογένειά του για περισσότερο από μισό αιώνα.Η Τζολί, η τελευταία ιδιοκτήτρια του ακινήτου, αγόρασε την έπαυλη τον Ιούνιο του 2017 έναντι 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων, περίπου εννέα μήνες αφότου κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Μπραντ Πιτ. Σε συνέντευξή της, η Τζολί είχε δηλώσει ότι θα έφευγε από το Λος Άντζελες όταν τα παιδιά της ενηλικιώνονταν. Τα μικρότερα παιδιά της, τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν, έκλεισαν τα 18 τον περασμένο μήνα.Οι αστέρες του Χόλιγουντ αγαπούν τη συγκεκριμένη γειτονιά επειδή «είναι ήσυχη και δύσκολα προσβάσιμη. Δεν ανεβαίνουν τουριστικά λεωφορεία εκεί και υπάρχει ένας διακριτικός δρόμος για να κατέβεις προς τη Sunset Boulevard χωρίς να περάσεις από το Laurel Canyon», δήλωσε μεσίτης.Στο κέντρο της ιδιοκτησίας βρίσκεται μια έπαυλη αρχιτεκτονικής Beaux Arts, με λευκή πρόσοψη από στόκο και κόκκινη κεραμοσκεπή, χτισμένη το 1913 σε κομψό, λιτό και εκλεπτυσμένο ύφος. Στην έκταση υπάρχουν επίσης πισίνα, ξενώνας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως στούντιο, γκαράζ με πύλη ασφαλείας. Όλα βρίσκονται περιτριγυρισμένα από αιωνόβια δέντρα και θέα προς τους λόφους του Χόλιγουντ και το Αστεροσκοπείο Γκρίφιθ.Ο ΝτεΜίλ αγόρασε το σπίτι το 1916. Το 1920 επέκτεινε την ιδιοκτησία αγοράζοντας και το διπλανό ακίνητο, όπου κάποτε κατοικούσε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Τα δύο σπίτια ενώθηκαν τότε με έναν γυάλινο διάδρομο, αν και σήμερα αποτελούν και πάλι ξεχωριστές ιδιοκτησίες. Η οικογένεια Ντε Μιλ διατήρησε το ακίνητο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Ένα ελικοειδές μονοπάτι οδηγεί στην κατοικία, ενώ σκάλες ανεβαίνουν προς την κεντρική είσοδο, η οποία πλαισιώνεται από επιβλητικές κολόνες. Στο εσωτερικό της κύριας κατοικίας, που διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, υπάρχουν επαγγελματικών προδιαγραφών κουζίνα, επίσημη τραπεζαρία με επένδυση από μαόνι, μεγάλο καθιστικό σε χαμηλότερο επίπεδο, τοξωτά παράθυρα και βιβλιοθήκη. Η κύρια σουίτα περιλαμβάνει μαρμάρινο τζάκι, καθιστικό, μπάνιο τύπου spa, dressing room και γκαρνταρόμπα.