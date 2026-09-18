Το DNA «πρόδωσε» 55χρονο για βιασμό που είχε γίνει πριν από 31 χρόνια στη Νέα Υόρκη
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Το DNA «πρόδωσε» 55χρονο για βιασμό που είχε γίνει πριν από 31 χρόνια στη Νέα Υόρκη

Πώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του 55χρονου για τον βιασμό που είχε γίνει στις 2 Αυγούστου 1995 - Από το 2005 η Εισαγγελία είχε καταφέρει να αφήσει ανοιχτή την υπόθεση, απαγγέλοντας κατηγορίες σε άγνωστο δράστη, χρησιμοποιώντας σαν στοιχείο το γενετικό υλικό

Το DNA «πρόδωσε» 55χρονο για βιασμό που είχε γίνει πριν από 31 χρόνια στη Νέα Υόρκη
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Αστυνομικοί εξιχνίασαν υπόθεση βιασμού μετά από 31 χρόνια, ακολουθώντας τα ίχνη του DNA που είχαν διατηρηθεί από την εποχή του εγκλήματος στη Νέα Υόρκη.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 55χρονο Γουίλιαμ Στίβενς, αφού κατάφεραν να εξασφαλίσουν δείγμα DNA του όταν τέθηκε υπό κράτηση για μια άσχετη και ήσσονος σημασίας υπόθεση. Η ανάλυση έδειξε ότι το γενετικό του προφίλ ταίριαζε με εκείνο του άνδρα που κατηγορείται ότι βίασε μια γυναίκα στο Μπρούκλιν το 1995, σύμφωνα με την New York Post.

Ο βιασμός είχε γίνει στις 2 Αυγούστου 1995 σε πολυκατοικία της περιοχής της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η γυναίκα δεν γνώριζε τον δράστη. Η έρευνα δεν είχε οδηγήσει στον εντοπισμό του και η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη. Ωστόσο, το 2005 οι εισαγγελικές αρχές του Μπρούκλιν προχώρησαν σε μια ασυνήθιστη νομική κίνηση προκειμένου να κρατήσουν ανοιχτή την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, πέτυχαν την απαγγελία κατηγορίας σε βάρος ενός «Τζον Ντόε», δηλαδή αγνώστου δράστη, χρησιμοποιώντας ως στοιχείο ταυτοποίησης το γενετικό προφίλ του άνδρα που είχε αφήσει DNA στον τόπο του εγκλήματος. Με τον τρόπο αυτό διασφάλισαν, σύμφωνα με τη New York Post, ότι η παραγραφή δεν θα επέτρεπε στον δράστη να αποφύγει μελλοντικά τη δίωξη.

Χρόνια αργότερα, οι ερευνητές εντόπισαν τον Στίβενς, κάτοικο του Μπρονξ, ως πιθανό πρόσωπο ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια έρευνας σε πολιτειακή βάση δεδομένων DNA. Η ευκαιρία για να αποκτήσουν νέο δείγμα του παρουσιάστηκε όταν ο 55χρονος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο για μια εκκρεμή παράβαση σχετική με αλκοόλ. Δικαστής εξέδωσε ένταλμα σε βάρος του και οι αρχές κατάφεραν να τον θέσουν υπό κράτηση τον Ιούλιο.

Κατά την κράτησή του, οι αστυνομικοί συνέλεξαν γενετικό υλικό του Στίβενς. Η oμάδα ανεξιχνίαστων υποθέσεων DNA και η ομάδα ερευνητικής γενετικής γενεαλογίας του τμήματος ειδικών θυμάτων της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, διαπίστωσαν τελικά ότι το δείγμα του Στίβενς ταυτιζόταν με το γενετικό προφίλ του υπόπτου για βιασμό, σύμφωνα με πηγές.

Ο Γουίλιαμ Στίβενς συνελήφθη την Παρασκευή στο Μπρονξ, περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά το έγκλημα που είχε παραμείνει ανεξιχνίαστο.
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