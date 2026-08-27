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Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Πίτερ Κάλεν, η φωνή του Optimus Prime στις ταινίες Transformers, δείτε βίντεο
Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Πίτερ Κάλεν, η φωνή του Optimus Prime στις ταινίες Transformers, δείτε βίντεο
Υπήρξε μεταξύ άλλων η φωνή του Γκάρη (Eeyore) στο Γουίνι το Αρκουδάκι, του Predator το 1987
Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών άφησε χθες (26/8) ο Πίτερ Κάλεν. Ο Καναδός ηθοποιός πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, όπως δήλωσε ο ατζέντης του στο ΤΜΖ.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του.
Υπήρξε η φωνή του Optimus Prime στην αρχική τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων Transformers της δεκαετίας του 1980 καθώς και στις ταινίες του Μάικλ Μπέι. Επίσης, έκανε τον Γκάρη (Eeyore) στο Γουίνι το Αρκουδάκι, τον Predator (1987), τον Monterey Jack στο «Chip 'n Dale Rescue Rangers», τον KARR στο «Knight Rider» τη φωνή του Mario στην αρχική σειρά κινουμένων σχεδίων «Donkey Kong» πίσω στη δεκαετία του 1980.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του.
Υπήρξε η φωνή του Optimus Prime στην αρχική τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων Transformers της δεκαετίας του 1980 καθώς και στις ταινίες του Μάικλ Μπέι. Επίσης, έκανε τον Γκάρη (Eeyore) στο Γουίνι το Αρκουδάκι, τον Predator (1987), τον Monterey Jack στο «Chip 'n Dale Rescue Rangers», τον KARR στο «Knight Rider» τη φωνή του Mario στην αρχική σειρά κινουμένων σχεδίων «Donkey Kong» πίσω στη δεκαετία του 1980.
Η οικογένεια του ηθοποιού δήλωσε: «Ο Πίτερ Κάλεν έφυγε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του οικογένεια — και θα παραμείνει στις καρδιές των πολλών φίλων του και των αμέτρητων θαυμαστών του σε όλο τον κόσμο. Η οικογένειά του σας ζητά να τιμήσετε την αξιοθαύμαστη κληρονομιά του, προσφέροντας υπηρεσίες στις κοινότητές σας και καθοδηγώντας τους άλλους με συμπόνια, ακεραιότητα και πίστη, και να θυμάστε πάντα: “Να είστε αρκετά δυνατοί για να είστε ευγενικοί”».
Peter Cullen has sadly passed away at the age of 85.— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 27, 2026
He is the iconic voice of many characters, including Optimus Prime. pic.twitter.com/HS9MRZ4mq6
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