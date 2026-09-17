Αλγκουαθίλ: «Ιδιαίτερο συναίσθημα η πρώτη μου νίκη, θέλω να αλλάξω αρκετά πράγματα»
Αλγκουαθίλ: «Ιδιαίτερο συναίσθημα η πρώτη μου νίκη, θέλω να αλλάξω αρκετά πράγματα»
Ο Βάσκος τεχνικός στάθηκε στη σημασία του αποτελέσματος στον αγώνα με τη Γιαγκελόνια, στην αντίδραση της ομάδας και στις αλλαγές που θέλει να περάσει στον Ολυμπιακό
Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στον πάγκο του Ολυμπιακού, μετά το 2-1 επί της Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, και δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα και την εικόνα της ομάδας.
Ο Βάσκος τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της νίκης μπροστά στον κόσμο των «ερυθρόλευκων», ενώ αναφέρθηκε τόσο στην ανάγκη που είχε η ομάδα να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα όσο και στη δουλειά που απαιτείται για να αφομοιωθούν οι αλλαγές που θέλει να εφαρμόσει.
Αναφερόμενος στο παιχνίδι και στην πρώτη του νίκη στον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Αλγκουαθίλ δήλωσε:
«Είμαι πολύ χαρούμενος, ήταν μια σημαντική νίκη, η πρώτη μου νίκη, μπροστά στον κόσμο μας, ελπίζω να είναι η πρώτη από πολλές. Είναι ιδιαίτερο συναίσθημα το να κερδίζω σήμερα εδώ, είναι κάτι που είχα να αισθανθώ καιρό και θέλω να τονίσω πώς η παρουσία όλων των παικτών και του σταφ ήταν υπέροχη».
Για το πόσο σημαντικό ήταν για τον Ολυμπιακό να επιστρέψει στις νίκες, μετά την ήττα στο πρωτάθλημα, σημείωσε:
«Το χρειαζόμασταν πολύ, ερχόμαστε από ήττα στο πρωτάθλημα, βέβαια αυτή είναι άλλη διοργάνωση, αλλά σήμερα θέλαμε να ξεκινήσουμε καλά. Είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε μπροστά από αυτόν τον κόσμο το συναίσθημα είναι απίστευτο για αυτό πανηγύρισα έτσι και ελπίζω να το ξανακάνουμε κι άλλες φορές».
Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε και στην εμφάνιση της ομάδας, επισημαίνοντας ότι ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του είναι ακόμη περιορισμένος, αλλά και ότι υπάρχει διάθεση από όλους για αλλαγή της εικόνας.
«Δεν ήταν εύκολο, γιατί ήταν πολύ λίγος ο χρόνος που δουλεύω, νομίζω έχω αλλάξει και θέλω να αλλάξω αρκετά πράγματα, όμως είναι πραγματικά υπέροχος ο τρόπος που όλοι έχουν τη συγκέντρωσή τους και όλοι θέλουμε να πάρουμε νίκες και να αλλάξουμε την εικόνα της ομάδας. όσο λίγος και αν είναι ο χρόνος πιστεύω εχουμε ξεκινήσει καλά και ελπίζω να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να βελτιώσουμε την εικόνα μας».
Ο Βάσκος τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της νίκης μπροστά στον κόσμο των «ερυθρόλευκων», ενώ αναφέρθηκε τόσο στην ανάγκη που είχε η ομάδα να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα όσο και στη δουλειά που απαιτείται για να αφομοιωθούν οι αλλαγές που θέλει να εφαρμόσει.
Αναφερόμενος στο παιχνίδι και στην πρώτη του νίκη στον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Αλγκουαθίλ δήλωσε:
«Είμαι πολύ χαρούμενος, ήταν μια σημαντική νίκη, η πρώτη μου νίκη, μπροστά στον κόσμο μας, ελπίζω να είναι η πρώτη από πολλές. Είναι ιδιαίτερο συναίσθημα το να κερδίζω σήμερα εδώ, είναι κάτι που είχα να αισθανθώ καιρό και θέλω να τονίσω πώς η παρουσία όλων των παικτών και του σταφ ήταν υπέροχη».
Για το πόσο σημαντικό ήταν για τον Ολυμπιακό να επιστρέψει στις νίκες, μετά την ήττα στο πρωτάθλημα, σημείωσε:
«Το χρειαζόμασταν πολύ, ερχόμαστε από ήττα στο πρωτάθλημα, βέβαια αυτή είναι άλλη διοργάνωση, αλλά σήμερα θέλαμε να ξεκινήσουμε καλά. Είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε μπροστά από αυτόν τον κόσμο το συναίσθημα είναι απίστευτο για αυτό πανηγύρισα έτσι και ελπίζω να το ξανακάνουμε κι άλλες φορές».
Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε και στην εμφάνιση της ομάδας, επισημαίνοντας ότι ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του είναι ακόμη περιορισμένος, αλλά και ότι υπάρχει διάθεση από όλους για αλλαγή της εικόνας.
«Δεν ήταν εύκολο, γιατί ήταν πολύ λίγος ο χρόνος που δουλεύω, νομίζω έχω αλλάξει και θέλω να αλλάξω αρκετά πράγματα, όμως είναι πραγματικά υπέροχος ο τρόπος που όλοι έχουν τη συγκέντρωσή τους και όλοι θέλουμε να πάρουμε νίκες και να αλλάξουμε την εικόνα της ομάδας. όσο λίγος και αν είναι ο χρόνος πιστεύω εχουμε ξεκινήσει καλά και ελπίζω να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να βελτιώσουμε την εικόνα μας».
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