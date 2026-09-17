Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού: «Το γκολ είναι αποτέλεσμα δουλειάς» - «Έπρεπε να κάνω κάτι σπέσιαλ»
SPORTS
Αρμάντο Γκονζάλες Ρόμαν Γιάρεμτσουκ Ολυμπιακός Europa League

Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού: «Το γκολ είναι αποτέλεσμα δουλειάς» - «Έπρεπε να κάνω κάτι σπέσιαλ»

Οι δύο φορ σκόραραν στην πρεμιέρα της League Phase, με τον Μεξικανό να βρίσκει δίχτυα στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο

Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού: «Το γκολ είναι αποτέλεσμα δουλειάς» - «Έπρεπε να κάνω κάτι σπέσιαλ»
Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ απέναντι στη Γιαγκελόνια, όμως κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη την πορεία του στη League Phase του Europa League. Πρωταγωνιστές της ανατροπής ήταν οι δύο επιθετικοί του, Αρμάντο Γκονζάλες και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, οι οποίοι βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα και χάρισαν το τρίποντο στην ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Γκολ στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο για τον Γκονζάλες

Ο Αρμάντο Γκονζάλες συνδύασε το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της καριέρας του με γκολ, φτάνοντας παράλληλα τα τέσσερα τέρματα σε εννέα εμφανίσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός, μιλώντας μετά το τέλος της αναμέτρησης, στάθηκε στη δουλειά που απαιτείται ώστε να έρθουν τόσο τα γκολ όσο και τα επιθυμητά αποτελέσματα.

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος για το ντεμπούτο μου στην Ευρώπη που παίρνω μέρος στις μεγάλες διοργανώσεις και πάρα πολύ χαρούμενος για το πρώτο γκολ. Αυτό που σκέφτομαι είναι να δουλεύω πάρα πολύ και το γκολ είναι αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς.

Κάθε μέρα προσπαθούμε να αφομοιώσουμε τις νέες ιδέες του νέου προπονητή, δουλεύουμε πολύ και με τις προπονήσεις και την εξοικείωση θα έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε».

Γιάρεμτσουκ: «Έπρεπε να κάνω κάτι σπέσιαλ»

Καθοριστικός για την ανατροπή ήταν και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος αποτέλεσε τη «χρυσή» αλλαγή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και πέτυχε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση.

Ο Ουκρανός φορ τόνισε μετά το τέλος του αγώνα ότι στον Ολυμπιακό κάθε παίκτης οφείλει να δίνει το μέγιστο, ενώ αναφέρθηκε και στη διαδικασία προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις και στη φιλοσοφία του προπονητή.

«Πρέπει να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό όταν είσαι στον Ολυμπιακό. Χαίρομαι που είμαι εδώ κι έπρεπε να κάνω κάτι σπέσιαλ. Με ικανοποιεί που ο κόσμος θα γυρίσει χαρούμενος σπίτι του.

Κλείσιμο
Εχουμε νέο προπονητή. Στον Ολυμπιακό είναι δύσκολο να έχεις χρόνο, όμως, πρέπει να έχουμε υπομονή. Είναι νέα συστήματα, έχουμε νέα πράγματα και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας και να παρουσιάσουμε την εικόνα που θέλουμε κι εμείς και ο κόσμος».

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