Η Kesha απέτισε φόρο τιμής στην Ντόλι Πάρτον ερμηνεύοντας επί σκηνής το «Old Flames» που είχε γράψει η μητέρα της για εκείνη

Οι δύο γυναίκες είχαν τραγουδήσει μαζί το κομμάτι στο παρελθόν, σε μία πολύ δύσκολη στιγμή για την 39χρονη - «Ένιωσα πως είχα τον Θεό δίπλα μου », είπε