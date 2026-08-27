Η Kesha απέτισε φόρο τιμής στην Ντόλι Πάρτον ερμηνεύοντας επί σκηνής το «Old Flames» που είχε γράψει η μητέρα της για εκείνη
Η Kesha απέτισε φόρο τιμής στην Ντόλι Πάρτον ερμηνεύοντας επί σκηνής το «Old Flames» που είχε γράψει η μητέρα της για εκείνη
Οι δύο γυναίκες είχαν τραγουδήσει μαζί το κομμάτι στο παρελθόν, σε μία πολύ δύσκολη στιγμή για την 39χρονη - «Ένιωσα πως είχα τον Θεό δίπλα μου», είπε
Φόρο τιμής στη Ντόλι Πάρτον απέτισε η Kesha κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Πίτσμπουργκ της Πενσιλβάνια, ερμηνεύοντας το «Old Flames (Can’t Hold a Candle to You)», ένα τραγούδι που είχε γράψει η μητέρα της, Πίμπι Σίμπερτ, για τη σταρ της κάντρι μουσικής πριν ακόμα η ίδια γεννηθεί.
Η τραγουδίστρια επέλεξε να συμπεριλάβει το τραγούδι στο πρόγραμμά της και μίλησε για την ιδιαίτερη σύνδεση που αισθανόταν με την Πάρτον που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, όπως έγινε γνωστό την Τρίτη 25 Αυγούστου, μετά από μία σύντομη μάχη με τον καρκίνο.
Στο βίντεο που δημοσίευσε η Kesha στο Instagram, ανέφερε πως είχε την τύχη να τραγουδήσει το τραγούδι αυτό μαζί με την Ντόλι Πάρτον στο παρελθόν, εν μέσω μίας «τρομακτικής δικαστικής διαμάχης» στην οποία βρισκόταν η ίδια κατά τη διάρκεια του κινήματος MeToo, γεγονός που την έκανε να αισθανθεί «πως είχε τον Θεό δίπλα της». Η τραγουδίστρια θέλησε, λοιπόν, να την τιμήσει τραγουδώντας το ξανά.
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια επέλεξε να συμπεριλάβει το τραγούδι στο πρόγραμμά της και μίλησε για την ιδιαίτερη σύνδεση που αισθανόταν με την Πάρτον που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, όπως έγινε γνωστό την Τρίτη 25 Αυγούστου, μετά από μία σύντομη μάχη με τον καρκίνο.
Στο βίντεο που δημοσίευσε η Kesha στο Instagram, ανέφερε πως είχε την τύχη να τραγουδήσει το τραγούδι αυτό μαζί με την Ντόλι Πάρτον στο παρελθόν, εν μέσω μίας «τρομακτικής δικαστικής διαμάχης» στην οποία βρισκόταν η ίδια κατά τη διάρκεια του κινήματος MeToo, γεγονός που την έκανε να αισθανθεί «πως είχε τον Θεό δίπλα της». Η τραγουδίστρια θέλησε, λοιπόν, να την τιμήσει τραγουδώντας το ξανά.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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