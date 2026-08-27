Ο Χάρι Στάιλς τίμησε την Ντόλι Πάρτον κατά τη διάρκεια συναυλίας του στη Νέα Υόρκη, δείτε βίντεο
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Χάρι Στάιλς Ντόλι Πάρτον Συναυλία Λονδίνο

Ο Χάρι Στάιλς τίμησε την Ντόλι Πάρτον κατά τη διάρκεια συναυλίας του στη Νέα Υόρκη, δείτε βίντεο

Στα ηχεία του Madison Square Garden ακούστηκε η ηχογράφηση του «I Will Always Love You» - Η σταρ της κάντρι μουσικής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών

Ο Χάρι Στάιλς τίμησε την Ντόλι Πάρτον κατά τη διάρκεια συναυλίας του στη Νέα Υόρκη, δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
Την Ντόλι Πάρτον που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών τίμησε ο Χάρι Στάιλς κατά τη διάρκεια συναυλίας του στη Νέα Υόρκη.

Ο τραγουδιστής την Τετάρτη 26 Αυγούστου, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του θανάτου της σταρ της κάντρι μουσικής από σύντομη μάχη με τον καρκίνο, προς το τέλος της live εμφάνισής του, σύμφωνα με βίντεο του Variety, σταμάτησε για λίγο και είπε: «Θέλω απλώς να ευχαριστήσω όπως πρέπει όλους τους μουσικούς που με έχουν εμπνεύσει όλα αυτά τα χρόνια. Ντόλι, σε αγαπάμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ».

Στη συνέχεια, από τα ηχεία του Madison Square Garden ακούστηκε για περίπου ένα λεπτό η ηχογράφηση του «I Will Always Love You», του πιο γνωστού και επιτυχημένου τραγουδιού της Πάρτον, που έμεινε στην ιστορία της μουσικής, ιδιαίτερα μετά την ερμηνεία της Γουίτνεϊ Χιούστον.

Δείτε το βίντεο

Γεωργία Κοτζιά

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