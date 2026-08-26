Η Μπίζι Φίλιπς από το «Dawson’s Creek» διάγνωστηκε με σπάνιο όγκο στον εγκέφαλο, δεν είχε εμφανίσει κανένα σύμπτωμα

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Με έναν σπάνιο όγκο στον εγκέφαλο διαγνώστηκε η. Η 47χρονη ηθοποιός, γνωστή από το «Dawson’s Creek» εξήγησε ότι η διάγνωση έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο, αφού υποβλήθηκε μαγνητική τομογραφία σε ολόκληρο το σώμα, μία μόλις μέρα τον θάνατο του συμπωταγωνιστή της, Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, από καρκίνο του παχέος εντέρου.Όπως αποκάλυψε στο περιοδικό People προχώρησε σε δύο εγχειρήσεις τον Μάρτιο. «Είμαι ευγνώμων που είναι ζωντανή», δήλωσε χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον εαυτό της «το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο».Η ηθοποιός ανέφερε ότι δεν είχε εμφανίσει κανένα σύμπτωμα από το ολιγοδενδρογλοίωμα βαθμού 2, έναν σπάνιο και βραδέως αναπτυσσόμενο όγκο που διαγιγνώσκεται σε μόλις 1.100 έως 1.300 ανθρώπους τον χρόνο στις ΗΠΑ. Η βλάβη εντοπίστηκε μόνο επειδή η ηθοποιός αποφάσισε να κάνει τη μαγνητική, η οποία ελέγχει για περισσότερες από 500 παθήσεις, αφού διάβασε σχετικά με την εξέταση στο Instagram.Η Φίλιπς είχε αρχικά αποθαρρυνθεί από τον προσωπικό της γιατρό να κάνει τη μαγνητική τομογραφία το 2025. Τελικά, όμως, αποφάσισε να την προγραμματίσει έπειτα από συζήτηση με τον σύζυγο ξαδέλφης της που είναι γιατρός.Εκείνος της είπε ότι «η γνώση είναι δύναμη», μια φράση που, όπως εξομολογήθηκε, «την άγγιξε πραγματικά». Το αρχικό ραντεβού της για τον Ιανουάριο μεταφέρθηκε τελικά για τον Φεβρουάριο. Η Φίλιπς μάλιστα είχε σκεφτεί να το ακυρώσει, μέχρι που ο πρώην σύζυγός της, Μαρκ Σίλβερσταϊν, την έπεισε να μην το κάνει.Όταν εντοπίστηκε η βλάβη στον εγκέφαλό της, η ηθοποιός του «Freaks and Geeks» έστειλε αμέσως στον Σίλβερσταϊν μηνύματα που η ίδια χαρακτήρισε «κωμικά». Όπως θυμάται: «Του έγραψα: “Θεέ μου, έχω όγκο στον εγκέφαλο”. Και εκείνος μου απάντησε: “Μπίζι, τι; Τι λες; Τι εννοείς;”. Κι εγώ του είπα: “Φαίνεται εντάξει. Μάλλον είναι καλοήθης. Δεν ξέρω”».Στη συνέχεια, υποβλήθηκε σε νέα μαγνητική τομογραφία, με νευρολόγο να της λέει: «Αυτός είναι πραγματικός όγκος και βρίσκεται μέσα στον εγκέφαλό σου. Και, Μπίζι, πρέπει να αφαιρεθεί». Μετά τη διάγνωση ένιωσε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να ενημερώσει τα δύο παιδιά της, την 18χρονη Μπέρντι και τη 13χρονη Κρίκετ. Η μεγαλύτερη κόρη της ήταν «σε πολύ άσχημη κατάσταση, πολύ φοβισμένη και κατακλυσμένη από συναίσθημα».Η Φίλιπς θυμάται: «Της έλεγα συνέχεια: “Μπέρντι, δεν βρίσκεσαι στην ταινία όπου η μαμά σου πεθαίνει στην τελευταία τάξη του λυκείου. Δεν είναι αυτή η ταινία στην οποία βρίσκεσαι. Στο υπόσχομαι”. Η αντίδραση της Κρίκετ ήταν κάπως: “Εντάξει. Θα γίνεις καλά;”. Και της είπα: “Θα γίνω απολύτως καλά”. Και εκείνη απάντησε: “Εντάξει”».Ο όγκος αφαιρέθηκε κατά τη διάρκεια επέμβασης πέντε ωρών στις 2 Μαρτίου. «Ένιωσα σαν να είχα επιστρέψει στο σημείο μηδέ. Ήμουν πραγματικά, πραγματικά αναστατωμένη», εξήγησε.Η Μπίζι Φίλιπς δήλωσε ότι πλέον δεν αισθάνεται ότι «ο εγκέφαλός της έχει χαλάσει», μια φράση που, όπως αποκάλυψε, έλεγε στη στενή της φίλη Μισέλ Γουίλιαμς ακόμη και πριν από τη διάγνωση. «Το έλεγα αυτό τα τελευταία χρόνια», σημείωσε. «Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι υπήρχε πραγματικά κάποιο πρόβλημα, αλλά κάτι δεν λειτουργούσε σωστά. Δεν μπορούσα να το ελέγξω».Μεταξύ άλλων έστειλε ένα μήνυμα, λέγοντας: «Πολύ συχνά οι γιατροί μάς λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο πρέπει να ανησυχούμε, ενώ εσύ κατά βάθος ξέρεις ότι κάτι σε ανησυχεί. Δεν υπάρχει τίποτα που να πρέπει να φοβάσαι όταν έχεις πληροφορίες. Αντίθετα, η γνώση σου δίνει δύναμη».