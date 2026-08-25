Συγκινεί ο Χάρης Βαρθακούρης για τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα: Το μεγαλύτερο δώρο που αφήνει κάποιος πίσω του είναι να χαμογελούν όταν τον θυμούνται
Συγκινεί ο Χάρης Βαρθακούρης για τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα: Το μεγαλύτερο δώρο που αφήνει κάποιος πίσω του είναι να χαμογελούν όταν τον θυμούνται
Θα σε θυμάμαι όπως σε γνώρισα, όπως σε αγαπήσε όλη η παρέα μας, γράφει ο τραγουδιστής, αποχαιρετώντας τον καλό του φίλο
Με τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα να έχει προκαλέσει θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, πολλοί επώνυμοι θέλησαν να πουν το δικό τους «αντίο». Από την πλευρά του, ο Χάρης Βαρθακούρης τον αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση, θυμούμενος τις στιγμές που μοιράστηκαν ως συνάδελφοι, αλλά και ως φίλοι.
Σε ένα φορτισμένο κείμενο, ο τραγουδιστής εξομολογήθηκε πως, αν και γνώριζε την κατάσταση του Δημήτρη Κόκοτα, δεν είχε προετοιμαστεί συναισθηματικά για τη δυσάρεστη εξέλιξη. Την ίδια στιγμή, ανέτρεξε σε όσα έζησαν μαζί, στα ταξίδια που έκαναν για εμφανίσεις στους Έλληνες της διασποράς, αλλά και στις στιγμές γέλιου και ανεμελιάς που μοιράστηκαν. Αυτό που μένει τελικά από έναν άνθρωπο, όπως πρόσθεσε, είναι οι αναμνήσεις και το χαμόγελο που προκαλεί στους δικούς του ακόμη και μέσα στη θλίψη.
Αφού ο Χάρης Βαρθακούρης δημοσίευσε φωτογραφίες από κοινές τους στιγμές, όπως ο γάμος του, έγραψε στο Instagram για τον κάλο του φίλο και συνάδελφο: «Δεν ξέρω αν υπάρχει ''σωστός'' τρόπος να αποχαιρετήσεις έναν φίλο. Δυστυχώς η είδηση που εδώ και πολύ καιρό απευχόμουν, έφτασε μόλις στα αυτιά μου. Η αλήθεια είναι πως, κάπου μέσα μου, το ήξερα. Ήξερα ότι αυτή η μέρα μπορεί να έρθει. Είχα προετοιμαστεί, όσο μπορεί κανείς να προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο. Κι όμως… τώρα που ήρθε, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είμαστε ποτέ έτοιμοι τελικά. Ίσως γιατί άλλο είναι να ξέρεις ότι κάποιος μπορεί ανά πάσα στιγμή να φύγει κι άλλο να συνειδητοποιείς ότι δεν θα τον ξαναδείς, δεν θα ξαναμιλήσετε, δεν θα γελάσετε ξανά μαζί. Καλό σου ταξίδι, Δημήτρη μου. Θα μας λείψεις πολύ».
Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι η μεγαλύτερη παρακατηθήκη που αφήνει πίσω του είναι οι αναμνήσεις που έχτισε με τους δικούς του ανθρώπους: «Θα σε θυμάμαι όπως σε γνώρισα. Όπως σε αγαπήσαμε όλη η παρέα μας, με τον Γρηγόρη και τον Στέλιο, που ταξιδέψαμε όλο τον πλανήτη παρέα, τραγουδώντας και χαρίζοντας χαρά στους Έλληνες της διασποράς. Με τις καλές σου στιγμές, με τις τρέλες σου, με τα απίστευτα γέλια μας μέχρι δακρύων και με όλα αυτά που σε έκαναν εσένα. Και ίσως αυτό είναι τελικά το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να αφήσει ένας άνθρωπος πίσω του: να υπάρχουν άνθρωποι που θα χαμογελούν όταν τον θυμούνται, ακόμα κι αν τα μάτια τους είναι βουρκωμένα. Καλό ταξίδι, φίλε μου. Δεν θα πω ''αντίο''. Θα πω απλώς… μέχρι να ξαναβρεθούμε».
Ακολουθεί η ανάρτησή του
Σε ένα φορτισμένο κείμενο, ο τραγουδιστής εξομολογήθηκε πως, αν και γνώριζε την κατάσταση του Δημήτρη Κόκοτα, δεν είχε προετοιμαστεί συναισθηματικά για τη δυσάρεστη εξέλιξη. Την ίδια στιγμή, ανέτρεξε σε όσα έζησαν μαζί, στα ταξίδια που έκαναν για εμφανίσεις στους Έλληνες της διασποράς, αλλά και στις στιγμές γέλιου και ανεμελιάς που μοιράστηκαν. Αυτό που μένει τελικά από έναν άνθρωπο, όπως πρόσθεσε, είναι οι αναμνήσεις και το χαμόγελο που προκαλεί στους δικούς του ακόμη και μέσα στη θλίψη.
Αφού ο Χάρης Βαρθακούρης δημοσίευσε φωτογραφίες από κοινές τους στιγμές, όπως ο γάμος του, έγραψε στο Instagram για τον κάλο του φίλο και συνάδελφο: «Δεν ξέρω αν υπάρχει ''σωστός'' τρόπος να αποχαιρετήσεις έναν φίλο. Δυστυχώς η είδηση που εδώ και πολύ καιρό απευχόμουν, έφτασε μόλις στα αυτιά μου. Η αλήθεια είναι πως, κάπου μέσα μου, το ήξερα. Ήξερα ότι αυτή η μέρα μπορεί να έρθει. Είχα προετοιμαστεί, όσο μπορεί κανείς να προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο. Κι όμως… τώρα που ήρθε, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είμαστε ποτέ έτοιμοι τελικά. Ίσως γιατί άλλο είναι να ξέρεις ότι κάποιος μπορεί ανά πάσα στιγμή να φύγει κι άλλο να συνειδητοποιείς ότι δεν θα τον ξαναδείς, δεν θα ξαναμιλήσετε, δεν θα γελάσετε ξανά μαζί. Καλό σου ταξίδι, Δημήτρη μου. Θα μας λείψεις πολύ».
Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι η μεγαλύτερη παρακατηθήκη που αφήνει πίσω του είναι οι αναμνήσεις που έχτισε με τους δικούς του ανθρώπους: «Θα σε θυμάμαι όπως σε γνώρισα. Όπως σε αγαπήσαμε όλη η παρέα μας, με τον Γρηγόρη και τον Στέλιο, που ταξιδέψαμε όλο τον πλανήτη παρέα, τραγουδώντας και χαρίζοντας χαρά στους Έλληνες της διασποράς. Με τις καλές σου στιγμές, με τις τρέλες σου, με τα απίστευτα γέλια μας μέχρι δακρύων και με όλα αυτά που σε έκαναν εσένα. Και ίσως αυτό είναι τελικά το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να αφήσει ένας άνθρωπος πίσω του: να υπάρχουν άνθρωποι που θα χαμογελούν όταν τον θυμούνται, ακόμα κι αν τα μάτια τους είναι βουρκωμένα. Καλό ταξίδι, φίλε μου. Δεν θα πω ''αντίο''. Θα πω απλώς… μέχρι να ξαναβρεθούμε».
Ακολουθεί η ανάρτησή του
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