Τέιλορ Σουίφτ για την αρνητική κριτική: Μου αρέσει να κοροϊδεύω όσους με κοροϊδεύουν
Τέιλορ Σουίφτ για την αρνητική κριτική: Μου αρέσει να κοροϊδεύω όσους με κοροϊδεύουν
Η τραγουδίστρια εξήγησε ποιος είναι ο μηχανισμός άμυνάς της απέναντι στις επικρίσεις
Τον μηχανισμό άμυνας που υιοθετεί απέναντι σε όσους την επικρίνουν περιέγραψε η Τέιλορ Σουίφτ. Η διάσημη τραγουδίστρια αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι της αρέσει να «κοροϊδεύει» όσους την επικρίνουν, μιλώντας για το πώς διαχειρίζεται το «ανεξέλεγκτα μεγάλο» μέγεθος της δημοσιότητάς της.
Η 36χρονη ποπ σταρ έκανε μια αναδρομή στην καριέρα της σε συζήτηση στο πλαίσιο του «The Icon Sessions» τη Δευτέρα 24 Αυγοόυστου, που διοργανώθηκε από το τμήμα Songwriters & Composers Wing της Recording Academy.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Σουίφτ μίλησε ανοιχτά για την απόφασή της να μην αφήνει την αρνητική δημόσια κριτική να περιορίζει τη δημιουργική της διαδικασία. «Μερικές φορές με τροφοδοτεί. Όταν κάποιοι με κοροϊδεύουν, είναι πραγματικά διασκεδαστικό να τους κοροϊδεύω κι εγώ», είπε χαρακτηριστικά.
«Μερικές φορές μου αρέσει απλώς να χρησιμοποιώ λέξεις που πρέπει να ψάξουν για να μπορέσουν μετά να με κράξουν», αστειεύτηκε η βραβευμένη με Grammy σταρ.
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έχω περάσει μέσα από διάφορες διαδικασίες και μηχανισμούς αντιμετώπισης όλα αυτά τα χρόνια. Ένας από αυτούς είναι να λέω στον εαυτό μου: “Εσύ το επέλεξες αυτό. Το επέλεγες κάθε μέρα. Θα μπορούσες οποιαδήποτε στιγμή να είχες αποχωρήσει πριν γίνει ανεξέλεγκτα μεγάλο”».
Παρόλα αυτά, ποτέ δεν σκέφθηκε να απομακρυνεθεί από τη μουσική σκηνή εξαιτίας της ενδεχόμενης αρνητικής κριτικής. «Και αποφάσισα να μην το κάνω, επειδή το αγαπώ τόσο πολύ. Εκεί αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Και τελικά, όλα όσα συνοδεύουν αυτή τη ζωή αξίζουν, αρκεί να μπορώ να συνεχίζω να δημιουργώ μουσική», διευκρίνισε.
Η 36χρονη ποπ σταρ έκανε μια αναδρομή στην καριέρα της σε συζήτηση στο πλαίσιο του «The Icon Sessions» τη Δευτέρα 24 Αυγοόυστου, που διοργανώθηκε από το τμήμα Songwriters & Composers Wing της Recording Academy.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Σουίφτ μίλησε ανοιχτά για την απόφασή της να μην αφήνει την αρνητική δημόσια κριτική να περιορίζει τη δημιουργική της διαδικασία. «Μερικές φορές με τροφοδοτεί. Όταν κάποιοι με κοροϊδεύουν, είναι πραγματικά διασκεδαστικό να τους κοροϊδεύω κι εγώ», είπε χαρακτηριστικά.
«Μερικές φορές μου αρέσει απλώς να χρησιμοποιώ λέξεις που πρέπει να ψάξουν για να μπορέσουν μετά να με κράξουν», αστειεύτηκε η βραβευμένη με Grammy σταρ.
Taylor Swift reveals her 'coping mechanism' for dealing with critics and admits she likes to 'mock them back' https://t.co/jLvuvNeOGQ— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 25, 2026
Παρόλα αυτά, ποτέ δεν σκέφθηκε να απομακρυνεθεί από τη μουσική σκηνή εξαιτίας της ενδεχόμενης αρνητικής κριτικής. «Και αποφάσισα να μην το κάνω, επειδή το αγαπώ τόσο πολύ. Εκεί αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Και τελικά, όλα όσα συνοδεύουν αυτή τη ζωή αξίζουν, αρκεί να μπορώ να συνεχίζω να δημιουργώ μουσική», διευκρίνισε.
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