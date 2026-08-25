Η Κλόντια Σίφερ έκλεισε τα 56 και το γιόρτασε μέσα σε πισίνα: Ευγνώμων, έγραψε
Η Κλόντια Σίφερ έκλεισε τα 56 και το γιόρτασε μέσα σε πισίνα: Ευγνώμων, έγραψε
Το μοντέλο πόζαρε με κοραλί μπικίνι στο νερό, μπροστά σε ένα εντυπωσιακό τοπίο
Τα 56 έκλεισε η Κλόντια Σίφερ και το γιόρτασε μέσα σε πισίνα, δηλώνοντας ευγνώμων για όλα όσα έχει ζήσει και τη χρονιά που πέρασε.
Την Τρίτη 25 Αυγούστου, δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες με τις πόζες της στο νερό, φορώντας κοραλί μπικίνι και γυαλιά ηλίου με λευκό σκελετό και έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Ευγνώμων για ακόμη έναν χρόνο γύρω από τον ήλιο».
Πίσω της υπήρχε ένα πολύ εντυπωσιακό τοπίο, με το μπλε της θάλασσας και του ουρανού να ενώνονται, ενώ γύρω από την πισίνα ο χώρος ήταν γεμάτος με δέντρα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Την Τρίτη 25 Αυγούστου, δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες με τις πόζες της στο νερό, φορώντας κοραλί μπικίνι και γυαλιά ηλίου με λευκό σκελετό και έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Ευγνώμων για ακόμη έναν χρόνο γύρω από τον ήλιο».
Πίσω της υπήρχε ένα πολύ εντυπωσιακό τοπίο, με το μπλε της θάλασσας και του ουρανού να ενώνονται, ενώ γύρω από την πισίνα ο χώρος ήταν γεμάτος με δέντρα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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