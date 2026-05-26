Η Κλόντια Σίφερ ανέβασε φωτογραφία από τον γάμο της με τον Μάθιου Βον 24 χρόνια πριν
GALA
Κλόντια Σίφερ Επέτειος Γάμου Μάθιου Βον

Η Κλόντια Σίφερ ανέβασε φωτογραφία από τον γάμο της με τον Μάθιου Βον 24 χρόνια πριν

Το μοντέλο έκανε την ανάρτηση με αφορμή την επέτειό τους

Η Κλόντια Σίφερ ανέβασε φωτογραφία από τον γάμο της με τον Μάθιου Βον 24 χρόνια πριν
Ιωάννα Μαρίνου
Μία φωτογραφία από τον γάμο της με τον Μάθιου Βον πριν από 24 χρόνια ανέβασε η Κλόντια Σίφερ.

Το μοντέλο έκανε την ανάρτηση με αφορμή την επέτειό τους. Ο γάμο τους πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2002 στην Αγγλία και στην εικόνα απεικονίζεται το ζευγάρι να χορεύει, ενώ οι καλεσμένοι τους παρακολουθούν χαμογελαστοί στο φόντο.

«24η επέτειος γάμου σήμερα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κλόντια Σίφερ, η οποία γνωρίστηκε με τον σύζυγό της σε ένα δείπνο, όπως έχει αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή της, και μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τον 23χρονο Κάσπαρ, την 21χρονη Κλεμεντίν και τη 16χρονη Κοζίμα.

Δείτε την ανάρτηση


Για τον γάμο της, η Σίφερ είχε επιλέξει ένα εντυπωσιακό νυφικό του Βαλεντίνο, όπως είχε αναφέρει μέσα από την αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της για τον διάσημο σχεδιαστή τον Ιανουάριο, στην οποία έγραφε μεταξύ άλλων: «Το νυφικό μου Valentino, το οποίο έχω κορνιζάρει στο σπίτι μου, αποτελεί διαρκή υπενθύμιση της τρυφερής, γενναιόδωρης, γλυκιάς και πιστής φύσης του. Το να δημιουργήσει ο ίδιος το νυφικό μου ήταν μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου, μια στιγμή που θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου. Νιώθω τόσο υπερήφανη που αποτέλεσα μέρος της ζωής του. Αναπαύσου εν ειρήνη, Βαλεντίνο».

Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης