Η Κλόντια Σίφερ ανέβασε φωτογραφία από τον γάμο της με τον Μάθιου Βον 24 χρόνια πριν
Η Κλόντια Σίφερ ανέβασε φωτογραφία από τον γάμο της με τον Μάθιου Βον 24 χρόνια πριν
Το μοντέλο έκανε την ανάρτηση με αφορμή την επέτειό τους
Μία φωτογραφία από τον γάμο της με τον Μάθιου Βον πριν από 24 χρόνια ανέβασε η Κλόντια Σίφερ.
Το μοντέλο έκανε την ανάρτηση με αφορμή την επέτειό τους. Ο γάμο τους πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2002 στην Αγγλία και στην εικόνα απεικονίζεται το ζευγάρι να χορεύει, ενώ οι καλεσμένοι τους παρακολουθούν χαμογελαστοί στο φόντο.
«24η επέτειος γάμου σήμερα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κλόντια Σίφερ, η οποία γνωρίστηκε με τον σύζυγό της σε ένα δείπνο, όπως έχει αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή της, και μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τον 23χρονο Κάσπαρ, την 21χρονη Κλεμεντίν και τη 16χρονη Κοζίμα.
Δείτε την ανάρτηση
Για τον γάμο της, η Σίφερ είχε επιλέξει ένα εντυπωσιακό νυφικό του Βαλεντίνο, όπως είχε αναφέρει μέσα από την αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της για τον διάσημο σχεδιαστή τον Ιανουάριο, στην οποία έγραφε μεταξύ άλλων: «Το νυφικό μου Valentino, το οποίο έχω κορνιζάρει στο σπίτι μου, αποτελεί διαρκή υπενθύμιση της τρυφερής, γενναιόδωρης, γλυκιάς και πιστής φύσης του. Το να δημιουργήσει ο ίδιος το νυφικό μου ήταν μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου, μια στιγμή που θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου. Νιώθω τόσο υπερήφανη που αποτέλεσα μέρος της ζωής του. Αναπαύσου εν ειρήνη, Βαλεντίνο».
Το μοντέλο έκανε την ανάρτηση με αφορμή την επέτειό τους. Ο γάμο τους πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2002 στην Αγγλία και στην εικόνα απεικονίζεται το ζευγάρι να χορεύει, ενώ οι καλεσμένοι τους παρακολουθούν χαμογελαστοί στο φόντο.
«24η επέτειος γάμου σήμερα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κλόντια Σίφερ, η οποία γνωρίστηκε με τον σύζυγό της σε ένα δείπνο, όπως έχει αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή της, και μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τον 23χρονο Κάσπαρ, την 21χρονη Κλεμεντίν και τη 16χρονη Κοζίμα.
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Για τον γάμο της, η Σίφερ είχε επιλέξει ένα εντυπωσιακό νυφικό του Βαλεντίνο, όπως είχε αναφέρει μέσα από την αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της για τον διάσημο σχεδιαστή τον Ιανουάριο, στην οποία έγραφε μεταξύ άλλων: «Το νυφικό μου Valentino, το οποίο έχω κορνιζάρει στο σπίτι μου, αποτελεί διαρκή υπενθύμιση της τρυφερής, γενναιόδωρης, γλυκιάς και πιστής φύσης του. Το να δημιουργήσει ο ίδιος το νυφικό μου ήταν μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου, μια στιγμή που θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου. Νιώθω τόσο υπερήφανη που αποτέλεσα μέρος της ζωής του. Αναπαύσου εν ειρήνη, Βαλεντίνο».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα