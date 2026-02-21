Οι δημόσιες ευχές της Κλόντια Σίφερ για τα 60ά γενέθλια της Σίντι Κρόφορντ: «Το' χεις ακόμα»
Οι δημόσιες ευχές της Κλόντια Σίφερ για τα 60ά γενέθλια της Σίντι Κρόφορντ: «Το' χεις ακόμα»

Είναι μία από τις πιο παλιές μου φίλες και συνεργάτιδες, έγραψε το μοντέλο

Ιωάννα Μαρίνου
Δημόσια ευχήθηκε για τα 60ά γενέθλια της Σίντι Κρόφορντ η Κλόντια Σίφερ, δηλώνοντας πως ακόμα «το' χει».

Το μοντέλο ανέβασε στο Instagram την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου κοινά τους στιγμιότυπα από φωτογραφήσεις στις οποίες έχουν συνεργαστεί αλλά και από εξόδους τους και ανέφερε πως η Κρόφορντ είναι μία από τις πιο παλιές της φίλες και συνεργάτιδες.

Αναλυτικά, η Κλόντια Σίφερ έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της για τη Σίντι Κρόφορντ: «Χαρούμενα 60 σε μία από τις πιο παλιές μου φίλες και συνεργάτιδες. Το' χεις ακόμα».

Η Σίντι Κρόφορντ της απάντησε με emoji που στέλνουν φιλιά.

Η Σίντι Κρόφορντ γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1966 και είναι ένα από το πιο επιτυχημένα μοντέλα σε διεθνές επίπεδο. Το 1995 το περιοδικό Forbes την ονόμασε το πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο στον πλανήτη, ενώ έχει ονομαστεί ως μια από τις πιο σέξι γυναίκες όλων των εποχών από διάφορες λίστες και περιοδικά.
