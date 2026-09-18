Η ΕΕ δίνει 3,3 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για πυραύλους και drones: «Η Ευρώπη κάνει το καθήκον της, τώρα πρέπει να κάνουν το ίδιο και οι άλλοι»

Η νέα χρηματοδότηση εντάσσεται στο ευρωπαϊκό δάνειο αμυντικής στήριξης, ενώ Ζελένσκι και φον ντερ Λάιεν συζήτησαν τις ανάγκες της άμυνας του Κιέβου





Η επικεφαλής της Κομισιόν έκανε γνωστή τη νέα πρωτοβουλία μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ, μία ημέρα μετά την ετήσια ομιλία της για την «Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.







Τα χρήματα αποτελούν μέρος των 28,3 δισ. ευρώ (32,9 δισ. δολάρια) που έχουν προβλεφθεί για την αμυντική στήριξη της Ουκρανίας μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού αμυντικού δανείου για το τρέχον έτος.







Με τη συγκεκριμένη εκταμίευση, η συνολική χρηματοδότηση που θα έχει λάβει η



Δυνατότητα αγοράς αμερικανικών Patriot Στο πλαίσιο του ίδιου μηχανισμού, η Ουκρανία θα μπορεί επίσης να αξιοποιήσει μέρος των κονδυλίων για την αγορά αναχαιτιστικών πυραύλων PAC-3 Patriot αμερικανικής κατασκευής, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την αντιμετώπιση ρωσικών βαλλιστικών επιθέσεων.



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Η διαφορά αποδίδεται σε καθυστερήσεις στην επεξεργασία των παραστατικών που υποβάλλει η Ουκρανία για τον στρατιωτικό εξοπλισμό που έχει προμηθευτεί. Ευρωπαϊκή πηγή είχε αναφέρει προηγουμένως ότι η τελική εκταμίευση πιθανότατα θα ήταν χαμηλότερη, καθώς οι πληρωμές μπορούν να προχωρήσουν μόνο μετά την υποβολή και διασταύρωση των σχετικών αποδείξεων από το Κίεβο.



Ζελένσκι: «Παραγωγική» η συνομιλία με τη φον ντερ Λάιεν Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, δεν έκανε αναφορά στη νέα ευρωπαϊκή εκταμίευση σε ανάρτησή του μετά την επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν.



Χαρακτήρισε, ωστόσο, τη συζήτησή τους «πολύ παραγωγική», σημειώνοντας ότι οι δύο πλευρές επικεντρώθηκαν σε «βήματα ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα της άμυνάς μας», συμπεριλαμβανομένων θεμάτων χρηματοδότησης.



Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας , με τα κονδύλια να κατευθύνονται στην αγορά πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι Η επικεφαλής της Κομισιόν έκανε γνωστή τη νέα πρωτοβουλία μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ, μία ημέρα μετά την ετήσια ομιλία της για την «Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα δόση ύψους 3,3 δισ. ευρώ (πάνω από 3,7 δισ. δολάρια) θα διατεθεί στις 18 Σεπτεμβρίου και θα χρησιμοποιηθεί για την προμήθεια πυραύλων και drones για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.Τα χρήματα αποτελούν μέρος των 28,3 δισ. ευρώ (32,9 δισ. δολάρια) που έχουν προβλεφθεί για την αμυντική στήριξη της Ουκρανίας μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού αμυντικού δανείου για το τρέχον έτος.Με τη συγκεκριμένη εκταμίευση, η συνολική χρηματοδότηση που θα έχει λάβει η Ουκρανία από το συγκεκριμένο πακέτο θα ανέλθει σε 11,7 δισ. ευρώ, περίπου 13,4 δισ. δολάρια.Στο πλαίσιο του ίδιου μηχανισμού, η Ουκρανία θα μπορεί επίσης να αξιοποιήσει μέρος των κονδυλίων για την αγορά αναχαιτιστικών πυραύλων PAC-3 Patriot αμερικανικής κατασκευής, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την αντιμετώπιση ρωσικών βαλλιστικών επιθέσεων.Η νέα δόση, ωστόσο, είναι μικρότερη από τα 4,7 δισ. ευρώ (5,5 δισ. δολάρια) που είχε αναφέρει ως προηγούμενη πρόβλεψη στις 11 Σεπτεμβρίου ο Ευρωπαίος επίτροπος Άμυνας Άντριους Κουμπίλιους.Η διαφορά αποδίδεται σε καθυστερήσεις στην επεξεργασία των παραστατικών που υποβάλλει η Ουκρανία για τον στρατιωτικό εξοπλισμό που έχει προμηθευτεί. Ευρωπαϊκή πηγή είχε αναφέρει προηγουμένως ότι η τελική εκταμίευση πιθανότατα θα ήταν χαμηλότερη, καθώς οι πληρωμές μπορούν να προχωρήσουν μόνο μετά την υποβολή και διασταύρωση των σχετικών αποδείξεων από το Κίεβο.Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, δεν έκανε αναφορά στη νέα ευρωπαϊκή εκταμίευση σε ανάρτησή του μετά την επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν.Χαρακτήρισε, ωστόσο, τη συζήτησή τους «πολύ παραγωγική», σημειώνοντας ότι οι δύο πλευρές επικεντρώθηκαν σε «βήματα ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα της άμυνάς μας», συμπεριλαμβανομένων θεμάτων χρηματοδότησης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν στο περιθώριο της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.



«Συζητήσαμε λεπτομερώς το ζήτημα της χρηματοδότησης της ουκρανικής άμυνας. Εργαζόμαστε πάνω σε λύσεις για αυτό το ζήτημα και συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης», ανέφερε ο Ζελένσκι.







Το μήνυμα της φον ντερ Λάιεν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ Οι ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων αναμένεται να συγκεντρωθούν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη από τις 22 έως τις 28 Σεπτεμβρίου για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.



Ο Ζελένσκι αναμένεται να έχει σειρά επαφών με διεθνείς ηγέτες, μεταξύ των οποίων πιθανώς και μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.



Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την επικοινωνία της με τον Ουκρανό πρόεδρο, ανέφερε ότι κατά την παρουσία της στη Νέα Υόρκη θα επιδιώξει να ενθαρρύνει τους συμμάχους της Ουκρανίας εκτός Ευρώπης να αυξήσουν τη στήριξή τους.



«Την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκομαι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Το μήνυμά μου προς τους φίλους της Ουκρανίας σε όλο τον κόσμο θα είναι απλό: η Ευρώπη κάνει περισσότερα. Τώρα πρέπει και οι άλλοι να ενισχύσουν τη στήριξή τους», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.