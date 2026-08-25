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Η Ζέτα Δούκα βούτηξε στον καταρράκτη Παλαιοκαρυάς και δοκίμασε τοξοβολία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Ζέτα Δούκα Καταρράκτης Τοξοβολία

Η Ζέτα Δούκα βούτηξε στον καταρράκτη Παλαιοκαρυάς και δοκίμασε τοξοβολία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

«Ό,τι και να πω γι' αυτό το μαγικό μέρος είναι λίγο, δεν το χορταίνω», έγραψε η ηθοποιός για τις ημέρες που πέρασε στους Καλόγηρους Τρικάλων

Η Ζέτα Δούκα βούτηξε στον καταρράκτη Παλαιοκαρυάς και δοκίμασε τοξοβολία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
22 ΣΧΟΛΙΑ
Στον καταρράκτη Παλαιοκαρυάς βούτηξε η Ζέτα Δούκα και δοκίμασε τοξοβολία στις διακοπές της στους Καλόγηρους Τρικάλων, όπως αποκάλυψε με μία ανάρτηση.

Η ηθοποιός την Τρίτη 25 Αυγούστου ανέβασε στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από όλες τις δραστηριότητες που έκανε με την κόρη της, σημειώνοντας πως δεν χορταίνει το μέρος αυτό. «Ανάσα δροσιάς, ηρεμίας και ποιότητας ζωής πριν τον χαμό της Αθήνας. Αχχχ. Ό,τι και να πω γι' αυτό το μαγικό μέρος, είναι λίγο. Δεν το χορταίνω! Εν μέσω καύσωνα, βρήκαμε τη δροσιά του βουνού, τη βροχούλα, την απέραντη ηρεμία της φύσης. Και τα παγωμένα νερά του καταρράκτη της Παλαιοκαρυάς, που αποκαλώ πια την δική μου "παιδική χαρά"», έγραψε αρχικά.

Έπειτα, η Ζέτα Δούκα πρόσθεσε πως πήγε και για πεζοπορία, ενώ η 10χρονη Θάλεια δοκίμασε και ιππασία: «Κάναμε πεζοπορία στο δάσος, τοξοβολία και ιππασία η Θάλεια. Τα άλογα είναι χαρούμενα και τις περισσότερες ώρες της ημέρας, τρέχουν ελεύθερα στο δάσος. Τι ομορφιά! Πήγαμε και ξαναπήγαμε και θα ξαναπάμε».

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες






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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Zeta Douka (@zetadouka)


Αφού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη φιλοξενία που δέχτηκε στο ξενοδοχείο όπου έμεινε, η ηθοποιός κατέληξε: «Μου λείπουν όλα ήδη… Εις το επανιδείν!».

Η Ζέτα Δούκα βούτηξε στον καταρράκτη Παλαιοκαρυάς και δοκίμασε τοξοβολία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Ζέτα Δούκα βούτηξε στον καταρράκτη Παλαιοκαρυάς και δοκίμασε τοξοβολία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Ζέτα Δούκα βούτηξε στον καταρράκτη Παλαιοκαρυάς και δοκίμασε τοξοβολία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Ζέτα Δούκα βούτηξε στον καταρράκτη Παλαιοκαρυάς και δοκίμασε τοξοβολία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Ζέτα Δούκα βούτηξε στον καταρράκτη Παλαιοκαρυάς και δοκίμασε τοξοβολία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Ζέτα Δούκα βούτηξε στον καταρράκτη Παλαιοκαρυάς και δοκίμασε τοξοβολία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Ζέτα Δούκα βούτηξε στον καταρράκτη Παλαιοκαρυάς και δοκίμασε τοξοβολία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Ζέτα Δούκα βούτηξε στον καταρράκτη Παλαιοκαρυάς και δοκίμασε τοξοβολία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
22 ΣΧΟΛΙΑ

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