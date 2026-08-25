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Η Αφροδίτη Λιάντου ανέβασε βίντεο όπου παίζει κιθάρα και ερμηνεύει τραγούδι που έγραψε στα αγγλικά
GALA
Αφροδίτη Λιάντου Τραγούδι Κιθάρα

Η Αφροδίτη Λιάντου ανέβασε βίντεο όπου παίζει κιθάρα και ερμηνεύει τραγούδι που έγραψε στα αγγλικά

Η μητέρα της ηθοποιού Εβελίνα Παπούλια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της και σχολίασε την ανάρτηση της κόρης της στο Instagram

Η Αφροδίτη Λιάντου ανέβασε βίντεο όπου παίζει κιθάρα και ερμηνεύει τραγούδι που έγραψε στα αγγλικά
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ
Βίντεο όπου παίζει κιθάρα και ερμηνεύει τραγούδι που έγραψε στα αγγλικά ανέβασε η Αφροδίτη Λιάντου στο Instagram.

Η κόρη της Εβελίνας Παπούλια, η οποία ακολουθεί τη δική της πορεία στον χώρο της υποκριτικής, αποκάλυψε πως ασχολείται και με τη μουσική και θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα από τα κομμάτια που έχει συνθέσει, ερμηνεύοντας τους στίχους του, με φόντο το φεγγάρι και τον ουρανό κατά τη δύση του ήλιου.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αφροδίτη Λιάντου έγραψε: «Ένα μικρό κομμάτι από κάτι που έγραψα».

Δείτε το βίντεο


Η Εβελίνα Παπούλια, ενθουσιασμένη με την ανάρτηση της κόρης της, εξέφρασε την υπερηφάνεια για το ταλέντο της σχολιάζοντας: «Αγάπη μου», συνοδεύοντας το σχόλιο με μία καρδιά και πολλά αστέρια. Η Αφροδίτη Λιάντου απάντησε με τη σειρά της με κόκκινες καρδιές.

Η Αφροδίτη Λιάντου ανέβασε βίντεο όπου παίζει κιθάρα και ερμηνεύει τραγούδι που έγραψε στα αγγλικά
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ

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