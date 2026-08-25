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Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Ορνέλα Μούτι με κόκκινο κραγιόν στα 71 της, δείτε φωτογραφία
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Ορνέλα Μούτι Κραγιόν

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Ορνέλα Μούτι με κόκκινο κραγιόν στα 71 της, δείτε φωτογραφία

Η ηθοποιός ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία της με έντονο μακιγιάζ, με τους ακόλουθούς της να την αποθεώνουν για την ομορφιά της

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Ορνέλα Μούτι με κόκκινο κραγιόν στα 71 της, δείτε φωτογραφία
Ιωάννα Μαρίνου
45 ΣΧΟΛΙΑ
Μία εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Ορνέλα Μούτι με κόκκινο κραγιόν.

Η 71χρονη Ιταλίδα σε φωτογραφία που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη 25 Αυγούστου πόζαρε με έντονο μακιγιάζ, με τους διαδικτυακούς της φίλους να την αποθεώνουν στα σχόλια για τη γοητεία και την ομορφιά της.

Η Μούτι επέλεξε smokey eye, με έντονο μολύβι, αναδεικνύοντας τα γαλάζια της μάτια, τονίζοντας παράλληλα τα ζυγωματικά της. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το look της με γυαλιστερό κόκκινο κραγιόν, ενώ είχε αφήσει τα μαλλιά της να πέφτουν στους ώμους της σε χαλαρές μπούκλες.

«Καλημέρα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε τη φωτογραφία

Ιωάννα Μαρίνου
45 ΣΧΟΛΙΑ

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