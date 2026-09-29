Στο στόχαστρο του Ισραήλ οι ηγέτες της Χαμάς στο εξωτερικό, λέει ο Κατς
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραέλ Κατς Χαμάς Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ

Στο στόχαστρο του Ισραήλ οι ηγέτες της Χαμάς στο εξωτερικό, λέει ο Κατς

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε πως «κανείς από τους δολοφόνους, που έπαιξαν κεντρικό ρόλο στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, δεν θα έπρεπε να πεθάνει γαλήνια στο κρεβάτι του»

Στο στόχαστρο του Ισραήλ οι ηγέτες της Χαμάς στο εξωτερικό, λέει ο Κατς
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Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, απείλησε σήμερα ότι η χώρα του θα βάλει στο στόχαστρο ηγετικά στελέχη της Χαμάς που βρίσκονται εκτός της Λωρίδας της Γάζας, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τα πλήγματά τους υποστηρίζοντας ότι στοχεύουν μαχητές της παλαιστινιακής, ισλαμιστικής οργάνωσης.

«Οι ηγέτες της Χαμάς στο εξωτερικό βρίσκονται επίσης στο στόχαστρό μας. Κανείς από αυτούς τους ποταπούς δολοφόνους, που έπαιξαν κεντρικό ρόλο στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, δεν θα έπρεπε να πεθάνει γαλήνια στο κρεβάτι του» είπε ο Ισραέλ Κατς σε μήνυμά του, αναφερόμενος στην επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με ισραηλινές και παλαιστινιακές πηγές, ο επικεφαλής του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ο Ιζ αλ-Ντιν Αλ-Μπέικ, σκοτώθηκε σήμερα από ισραηλινό πλήγμα σε πολυκατοικία στη συνοικία Νασρ της Πόλης της Γάζας.
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