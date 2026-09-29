Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σίνδο
Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σίνδο
Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα
UPD:
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 17:45 το απόγευμα της Τρίτης (29/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Σίνδου.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες του δήμου Ωραιοκάστρου.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες του δήμου Ωραιοκάστρου.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
UPD:
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