Η ιστορική απόφαση των ΗΠΑ, η ευρωπαϊκή σκακιέρα και η πραγματικότητα για τους Έλληνες ασθενείς.
Λάκης Γαβαλάς για GNTM: Θέλω το στρέιτ αγόρι που το κάνουμε πιο γυναικωτό και το αντίστροφο, αυτό λέγεται εξέλιξη
Λάκης Γαβαλάς για GNTM: Θέλω το στρέιτ αγόρι που το κάνουμε πιο γυναικωτό και το αντίστροφο, αυτό λέγεται εξέλιξη
Πρέπει να έχουμε αγόρια και κορίτσια που να είναι η σημερινή πνοή της μόδας, σχολίασε ο σχεδιαστής μόδας για τον νέο κύκλο του προγράμματος
Την εικόνα και τον χαρακτήρα που θα ήθελε να έχει ο νέος κύκλος του GNTM παρουσίασε ο Λάκης Γαβαλάς. Ο σχεδιαστής μόδας, που θα είναι για μία ακόμη χρονιά στην κριτική επιτροπή, εξήγησε πως επιθυμία του είναι να υπάρξει ανανέωση, με τους κριτές να αποδίδουν σε θηλυπρεπή αγόρια πιο ανδροπρεπή διάσταση και το αντίστροφο.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», τη Δευτέρα 4 Μαΐου, είπε αρχικά για τον τηλεοπτικό διαγωνισμό μοντέλων: «Νομίζω θα είναι μαζί μας και η Μπέττυ Μαγγίρα. Το GNTM είναι ένα απαιτητικό πρόγραμμα, είναι 12ωρα τα γυρίσματα. Στο bootcamp μπορεί να είναι και 20 ώρες. Είπα πως εμείς πρέπει να έχουμε αγόρια και κορίτσια που να είναι η σημερινή πνοή της μόδας. Το φορμάτ είναι παλιακό».
Ακολούθως, ο σχεδιαστής μόδας περιέγραψε τι θα ήθελε να δει στον νέο κύκλο σχετικά με τους διαγωνιζόμενους. «Εγώ τι θέλω; Θέλω το γυναικωτό αγόρι που το κάνουμε πιο στρέιτ και το στρέιτ αγόρι που το κάνουμε πιο γυναικωτό. Αυτό λέγεται εξέλιξη ενός παιχνιδιού. Το κορίτσι δεν πρέπει να είναι το κορίτσι που έχει μεγάλο στήθος και πωπό. Αυτά είναι καρντασιανοειδή, που όλες είναι από το Κατάκολο. Δεν θέλουμε ακρωτήρια, εμείς θέλουμε ευθείες. Θέλουμε ωραία παραλία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Στην ίδια συνέντευξη ο Λάκης Γαβαλάς τοποθετήθηκε σχετικά με τις δηλώσεις που είχε κάνει για τη σχέση της Μαρίνας Σταυράκη με Τούρκο επιχειρηματία. «Εγώ ήξερα ότι έχει ψεύτικες τσάντες στην Τουρκία, όχι έρωτες», είχε πει, διευκρινίζοντας τώρα ότι επρόκειτο για αστείο. Είπα ένα αστείο, επειδή η ίδια έχει πει ότι έχει ψεύτικες τσάντες. Το να κρατάς τσάντες μαϊμούδες δεν είναι ωραίο πράγμα, ειδικά μεγάλων εταιρειών», σημείωσε.
Όσον αφορά στα σχόλια που είχε κάνει για τις στιλιστικές επιλογές της Άννας Βίσση στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο. «Όταν μία καλλιτέχνιδα θέλει να είναι fashion icon πρέπει να δέχεται την κριτική. Η Άννα Βίσση είναι μία ερμηνεύτρια τρομερή, έχει μία εκθαμβωτική προσωπικότητα. Ήταν όμως αδικημένο το look», τόνισε.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», τη Δευτέρα 4 Μαΐου, είπε αρχικά για τον τηλεοπτικό διαγωνισμό μοντέλων: «Νομίζω θα είναι μαζί μας και η Μπέττυ Μαγγίρα. Το GNTM είναι ένα απαιτητικό πρόγραμμα, είναι 12ωρα τα γυρίσματα. Στο bootcamp μπορεί να είναι και 20 ώρες. Είπα πως εμείς πρέπει να έχουμε αγόρια και κορίτσια που να είναι η σημερινή πνοή της μόδας. Το φορμάτ είναι παλιακό».
Ακολούθως, ο σχεδιαστής μόδας περιέγραψε τι θα ήθελε να δει στον νέο κύκλο σχετικά με τους διαγωνιζόμενους. «Εγώ τι θέλω; Θέλω το γυναικωτό αγόρι που το κάνουμε πιο στρέιτ και το στρέιτ αγόρι που το κάνουμε πιο γυναικωτό. Αυτό λέγεται εξέλιξη ενός παιχνιδιού. Το κορίτσι δεν πρέπει να είναι το κορίτσι που έχει μεγάλο στήθος και πωπό. Αυτά είναι καρντασιανοειδή, που όλες είναι από το Κατάκολο. Δεν θέλουμε ακρωτήρια, εμείς θέλουμε ευθείες. Θέλουμε ωραία παραλία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Στην ίδια συνέντευξη ο Λάκης Γαβαλάς τοποθετήθηκε σχετικά με τις δηλώσεις που είχε κάνει για τη σχέση της Μαρίνας Σταυράκη με Τούρκο επιχειρηματία. «Εγώ ήξερα ότι έχει ψεύτικες τσάντες στην Τουρκία, όχι έρωτες», είχε πει, διευκρινίζοντας τώρα ότι επρόκειτο για αστείο. Είπα ένα αστείο, επειδή η ίδια έχει πει ότι έχει ψεύτικες τσάντες. Το να κρατάς τσάντες μαϊμούδες δεν είναι ωραίο πράγμα, ειδικά μεγάλων εταιρειών», σημείωσε.
Όσον αφορά στα σχόλια που είχε κάνει για τις στιλιστικές επιλογές της Άννας Βίσση στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο. «Όταν μία καλλιτέχνιδα θέλει να είναι fashion icon πρέπει να δέχεται την κριτική. Η Άννα Βίσση είναι μία ερμηνεύτρια τρομερή, έχει μία εκθαμβωτική προσωπικότητα. Ήταν όμως αδικημένο το look», τόνισε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα