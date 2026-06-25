GNTM: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τον νέο κύκλο
GALA
GNTM Τρέιλερ

GNTM: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τον νέο κύκλο

Ο τηλεοπτικός διαγωνισμός μοντέλων επιστρέφει τον Σεπτέμβριο

GNTM: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τον νέο κύκλο
Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο τρέιλερ για τον νέο κύκλο του GNTM που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο στο Star.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρίσκεται στο επίκεντρο του τηλεοπτικού διαγωνισμού μοντέλων, έχοντας διπλό ρόλο, τόσο εκείνον της παρουσιάστριας όσο και εκείνου του μέλους της κριτικής επιτροπής. Επίσης, επιστρέφουν o Άγγελος Μπράτης και ο Λάκης Γαβαλάς. 

Νέα προσθήκη στο GNTM αποτελεί η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία έρχεται στην κριτική επιτροπή του για να προσθέσει τη δική της δυναμική στην ομάδα των κριτών. 

Στο παιχνίδι επανέρχεται για μία ακόμη χρονία η Ζενεβιέβ Μαζαρί. Ως Creative Director θα βάζει τη δική της δημιουργική υπογραφή σε κάθε φωτογράφιση και κάθε concept του νέου κύκλου. 

Δείτε το τρέιλερ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης