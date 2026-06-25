GNTM: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τον νέο κύκλο
GNTM: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τον νέο κύκλο
Ο τηλεοπτικός διαγωνισμός μοντέλων επιστρέφει τον Σεπτέμβριο
Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο τρέιλερ για τον νέο κύκλο του GNTM που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο στο Star.
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρίσκεται στο επίκεντρο του τηλεοπτικού διαγωνισμού μοντέλων, έχοντας διπλό ρόλο, τόσο εκείνον της παρουσιάστριας όσο και εκείνου του μέλους της κριτικής επιτροπής. Επίσης, επιστρέφουν o Άγγελος Μπράτης και ο Λάκης Γαβαλάς.
Νέα προσθήκη στο GNTM αποτελεί η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία έρχεται στην κριτική επιτροπή του για να προσθέσει τη δική της δυναμική στην ομάδα των κριτών.
Στο παιχνίδι επανέρχεται για μία ακόμη χρονία η Ζενεβιέβ Μαζαρί. Ως Creative Director θα βάζει τη δική της δημιουργική υπογραφή σε κάθε φωτογράφιση και κάθε concept του νέου κύκλου.
Δείτε το τρέιλερ
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρίσκεται στο επίκεντρο του τηλεοπτικού διαγωνισμού μοντέλων, έχοντας διπλό ρόλο, τόσο εκείνον της παρουσιάστριας όσο και εκείνου του μέλους της κριτικής επιτροπής. Επίσης, επιστρέφουν o Άγγελος Μπράτης και ο Λάκης Γαβαλάς.
Νέα προσθήκη στο GNTM αποτελεί η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία έρχεται στην κριτική επιτροπή του για να προσθέσει τη δική της δυναμική στην ομάδα των κριτών.
Στο παιχνίδι επανέρχεται για μία ακόμη χρονία η Ζενεβιέβ Μαζαρί. Ως Creative Director θα βάζει τη δική της δημιουργική υπογραφή σε κάθε φωτογράφιση και κάθε concept του νέου κύκλου.
Δείτε το τρέιλερ
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