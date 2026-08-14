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Σε μπελάδες Γάλλος πρέσβης για τις επισκέψεις 30 νεαρών γυναικών στην επίσημη κατοικία του
Σε μπελάδες Γάλλος πρέσβης για τις επισκέψεις 30 νεαρών γυναικών στην επίσημη κατοικία του
Ο Μπρουνό Φουσέ, πρέσβης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, δεχόταν περίπου 15 επισκέψεις γυναικών ηλικίας 20-30 ετών τον μήνα - Παραδέχτηκε σεξουαλικές σχέσεις με δύο γυναίκες
Πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του πρέσβη της Γαλλίας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Μπρουνό Φουσέ, έχει κινήσει το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, έπειτα από έρευνα για τη συμπεριφορά του στην επίσημη κατοικία του στο Μπανγκί.
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι καταγγελίες ότι δεκάδες νεαρές γυναίκες πέρασαν από την πρεσβευτική κατοικία, με ορισμένες από αυτές μάλιστα να διανυκτερεύουν εκεί, γεγονός που φέρεται να προκάλεσε ανησυχίες για ζητήματα ασφαλείας.
Σύμφωνα με τον Guardian που επικαλείται τη γαλλική σατιρική και ερευνητική εφημερίδα «Le Canard enchaîné», ο 65χρονος διπλωμάτης φέρεται να είχε δεχτεί επισκέψεις περίπου 30 γυναίκες ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2026.
Ορισμένες από αυτές τις επισκέπτριες παρέμεναν στην επίσημη κατοικία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι συχνές επισκέψεις φέρεται να προκάλεσαν την αντίδραση αξιωματούχων, οι οποίοι έθεσαν ζήτημα πιθανής παραβίασης των πρωτοκόλλων ασφαλείας.
Η «Le Canard enchaîné», η οποία αναφέρει ότι είχε πρόσβαση στην έκθεση της επιθεώρησης, υποστηρίζει ακόμη ότι ο πρέσβης δεχόταν περίπου 15 τέτοιες επισκέψεις τον μήνα. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο Φουσέ φέρεται επίσης να είχε δώσει οδηγίες στο προσωπικό να επιτρέψει σε μία από τις νεαρές γυναίκες να παραμείνει στην κατοικία ακόμη και όταν ο ίδιος απουσίαζε.
Ο Γάλλος πρέσβης φέρεται να παραδέχτηκε ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με δύο νεαρές γυναίκες. Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε διοικητική έρευνα στην Μπανγκί και ότι έχει ήδη κινηθεί πειθαρχική διαδικασία.
«Με πρωτοβουλία του υπουργείου πραγματοποιήθηκε διοικητική έρευνα στην Μπανγκί το 2026. Μετά την παραλαβή των πορισμάτων της αποστολής και κατόπιν αιτήματος του υπουργού, το υπουργείο κίνησε πειθαρχική διαδικασία κατά του πρέσβη. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε το γαλλικό ΥΠΕΞ.
Επιτόπια επιθεώρηση είχε πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο και τα ευρήματά της οδήγησαν στην έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας.
Ο Μπρουνό Φουσέ είναι διπλωμάτης καριέρας και βρίσκεται στη θέση του πρέσβη της Γαλλίας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία από το 2023. Προηγουμένως είχε υπηρετήσει ως πρέσβης στον Λίβανο από το 2017 έως το 2020, στο Ιράν από το 2011 έως το 2016 και στο Τσαντ από το 2006 έως το 2011.
Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και λόγω της πολιτικής συγκυρίας, καθώς το Παρίσι επιχειρεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία έπειτα από χρόνια έντασης και ενώ η Ρωσία έχει διευρύνει σημαντικά την επιρροή της στη χώρα.
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι καταγγελίες ότι δεκάδες νεαρές γυναίκες πέρασαν από την πρεσβευτική κατοικία, με ορισμένες από αυτές μάλιστα να διανυκτερεύουν εκεί, γεγονός που φέρεται να προκάλεσε ανησυχίες για ζητήματα ασφαλείας.
Σύμφωνα με τον Guardian που επικαλείται τη γαλλική σατιρική και ερευνητική εφημερίδα «Le Canard enchaîné», ο 65χρονος διπλωμάτης φέρεται να είχε δεχτεί επισκέψεις περίπου 30 γυναίκες ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2026.
Ορισμένες από αυτές τις επισκέπτριες παρέμεναν στην επίσημη κατοικία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι συχνές επισκέψεις φέρεται να προκάλεσαν την αντίδραση αξιωματούχων, οι οποίοι έθεσαν ζήτημα πιθανής παραβίασης των πρωτοκόλλων ασφαλείας.
Η «Le Canard enchaîné», η οποία αναφέρει ότι είχε πρόσβαση στην έκθεση της επιθεώρησης, υποστηρίζει ακόμη ότι ο πρέσβης δεχόταν περίπου 15 τέτοιες επισκέψεις τον μήνα. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο Φουσέ φέρεται επίσης να είχε δώσει οδηγίες στο προσωπικό να επιτρέψει σε μία από τις νεαρές γυναίκες να παραμείνει στην κατοικία ακόμη και όταν ο ίδιος απουσίαζε.
Παραδέχθηκε σχέσεις με δύο γυναίκες
Ο Γάλλος πρέσβης φέρεται να παραδέχτηκε ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με δύο νεαρές γυναίκες. Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε διοικητική έρευνα στην Μπανγκί και ότι έχει ήδη κινηθεί πειθαρχική διαδικασία.
«Με πρωτοβουλία του υπουργείου πραγματοποιήθηκε διοικητική έρευνα στην Μπανγκί το 2026. Μετά την παραλαβή των πορισμάτων της αποστολής και κατόπιν αιτήματος του υπουργού, το υπουργείο κίνησε πειθαρχική διαδικασία κατά του πρέσβη. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε το γαλλικό ΥΠΕΞ.
Επιτόπια επιθεώρηση είχε πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο και τα ευρήματά της οδήγησαν στην έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας.
Ποιος είναι ο Μπρουνό Φουσέ
Ο Μπρουνό Φουσέ είναι διπλωμάτης καριέρας και βρίσκεται στη θέση του πρέσβη της Γαλλίας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία από το 2023. Προηγουμένως είχε υπηρετήσει ως πρέσβης στον Λίβανο από το 2017 έως το 2020, στο Ιράν από το 2011 έως το 2016 και στο Τσαντ από το 2006 έως το 2011.
Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και λόγω της πολιτικής συγκυρίας, καθώς το Παρίσι επιχειρεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία έπειτα από χρόνια έντασης και ενώ η Ρωσία έχει διευρύνει σημαντικά την επιρροή της στη χώρα.
Η Μόσχα έχει αποκτήσει ισχυρό έρεισμα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, κυρίως μέσω της παρουσίας ρωσικών παραστρατιωτικών δυνάμεων που συνδέονται με τη Wagner και έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια του προέδρου Φοστέν-Αρσάνζ Τουαντερά.
Γάλλοι αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία ότι ενισχύει το αντιγαλλικό κλίμα σε αφρικανικές χώρες, σε μια περίοδο κατά την οποία το Παρίσι έχει δει την επιρροή του να περιορίζεται σε αρκετές πρώην αποικίες του. Μόλις τον περασμένο Μάρτιο, μάλιστα, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό είχε επισκεφθεί την Μπανγκί και είχε χαιρετίσει την «πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων» ανάμεσα στη Γαλλία και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.
Γάλλοι αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία ότι ενισχύει το αντιγαλλικό κλίμα σε αφρικανικές χώρες, σε μια περίοδο κατά την οποία το Παρίσι έχει δει την επιρροή του να περιορίζεται σε αρκετές πρώην αποικίες του. Μόλις τον περασμένο Μάρτιο, μάλιστα, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό είχε επισκεφθεί την Μπανγκί και είχε χαιρετίσει την «πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων» ανάμεσα στη Γαλλία και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.
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