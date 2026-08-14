Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Η αστυνομία της Βραζιλίας ανέκτησε οκτώ έργα Ματίς που είχαν κλαπεί το 2025 από βιβλιοθήκη
Η αστυνομία της Βραζιλίας ανέκτησε οκτώ έργα Ματίς που είχαν κλαπεί το 2025 από βιβλιοθήκη
Τα έργα εκτιμώμενης αξίας 173.000 και πλέον ευρώ, βρέθηκαν στην κατοχή ενόπλου
Κίτρινο, μπλε, πράσινο, μοβ... κι ένα περίστροφο: η βραζιλιάνικη αστυνομία ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι ανέκτησε οκτώ έργα του πασίγνωστου Γάλλου εικαστικού Ανρί Ματίς τα οποία είχαν κλαπεί τον Δεκέμβριο του 2025 από βιβλιοθήκη στο Σάο Πάολο.
Οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε η αστυνομία παρουσιάζει τα έργα αυτά, κολάζ και έργα μικρών διαστάσεων με εξαιρετικά ζωηρά χρώματα, από το άλμπουμ Jazz (1947), βαλμένα πάνω σε κρεβάτι, κι ανάμεσά τους πυροβόλο όπλο.
Τα έργα, εκτιμώμενης αξίας 200.000 δολαρίων (173.000 και πλέον ευρώ), βρέθηκαν στην κατοχή ενόπλου που τα «φύλαγε για τον ηθικό αυτουργό του εγκλήματος», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.
Άνδρας που βρισκόταν επιτόπου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για κλεπταποδοχή και παράνομη οπλοκατοχή, πάντα κατά την αστυνομία.
Ο φερόμενος ως εγκέφαλος της κλοπής είχε συλληφθεί τον Απρίλιο από τις αρχές στο Ρίο ντε Ζανέιρο, ενώ προσπαθούσε να δωροδοκήσει φύλακα δημόσιου χώρου με σκοπό να διαπράξει άλλη κλοπή έργων τέχνης.
Γυναίκα, σε βάρος της οποίας διενεργείται έρευνα για κλοπή, τέθηκε επίσης υπό κράτηση.
Η ομάδα δρούσε «με οργανωμένο τρόπο», έκανε «προσχεδιασμό» και «κατανομή καθηκόντων» για την «κλοπή, την υποδοχή και τη διάθεση στη μαύρη αγορά (έργων) πολιτιστικής κληρονομιάς», σύμφωνα με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.
Το βιβλίο εικονογραφήσεων Jazz του Ανρί Ματίς (1869-1954) δημοσιεύτηκε στη Γαλλία το 1947. Εκτιμάται πως παγκοσμίως δεν υπάρχουν παρά 300 αντίτυπα, από τα οποία κάπου 250 φέρουν την υπογραφή του, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Christie’s.
Την 7η Δεκεμβρίου, δυο ένοπλοι εισέβαλαν στη βιβλιοθήκη Μάριου τζ’ Αντράτζι, στην καρδιά της βραζιλιάνικης μητρόπολης, και λήστεψαν πολλά έργα τέχνης που παρουσιάζονταν στο πλαίσιο έκθεσης, αφού «υπέταξαν μια φύλακα και ζευγάρι ηλικιωμένων που επισκεπτόταν την έκθεση», σύμφωνα με την αστυνομία.
Εκτός από τα έργα του Ματίς, έκλεψαν επίσης πέντε έργα του μοντερνιστή βραζιλιάνου εικαστικού Κάντιντου Πορτινάρι (1903-1962) -- αυτά τα τελευταία δεν έχουν βρεθεί κι η αστυνομία εκτιμά πως έχουν πουληθεί ήδη στη μαύρη αγορά.
Οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε η αστυνομία παρουσιάζει τα έργα αυτά, κολάζ και έργα μικρών διαστάσεων με εξαιρετικά ζωηρά χρώματα, από το άλμπουμ Jazz (1947), βαλμένα πάνω σε κρεβάτι, κι ανάμεσά τους πυροβόλο όπλο.
Τα έργα, εκτιμώμενης αξίας 200.000 δολαρίων (173.000 και πλέον ευρώ), βρέθηκαν στην κατοχή ενόπλου που τα «φύλαγε για τον ηθικό αυτουργό του εγκλήματος», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.
Διευκρίνισε πως βρήκε σε κατοικία στο κέντρο της Σαν Μπερνάρντου Ντο Κάμπου, κοντά στη Σαν Πάουλου, οκτώ από τα 13 έργα που είχαν κλαπεί στο τέλος της περασμένης χρονιάς σε βιβλιοθήκη της πρωτεύουσας της ομώνυμης πολιτείας της Βραζιλίας.
Gravuras de Matisse roubadas da Biblioteca Mário de Andrade são recuperadas em SP— dcmonline (@dcm_noticias) August 14, 2026
A Polícia Civil recuperou nesta quinta-feira (13) oito gravuras de Henri Matisse roubadas da Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo, em dezembro de 2025.https://t.co/E0MwZ9Y9C4
Άνδρας που βρισκόταν επιτόπου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για κλεπταποδοχή και παράνομη οπλοκατοχή, πάντα κατά την αστυνομία.
Ο φερόμενος ως εγκέφαλος της κλοπής είχε συλληφθεί τον Απρίλιο από τις αρχές στο Ρίο ντε Ζανέιρο, ενώ προσπαθούσε να δωροδοκήσει φύλακα δημόσιου χώρου με σκοπό να διαπράξει άλλη κλοπή έργων τέχνης.
Γυναίκα, σε βάρος της οποίας διενεργείται έρευνα για κλοπή, τέθηκε επίσης υπό κράτηση.
Η ομάδα δρούσε «με οργανωμένο τρόπο», έκανε «προσχεδιασμό» και «κατανομή καθηκόντων» για την «κλοπή, την υποδοχή και τη διάθεση στη μαύρη αγορά (έργων) πολιτιστικής κληρονομιάς», σύμφωνα με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.
Το βιβλίο εικονογραφήσεων Jazz του Ανρί Ματίς (1869-1954) δημοσιεύτηκε στη Γαλλία το 1947. Εκτιμάται πως παγκοσμίως δεν υπάρχουν παρά 300 αντίτυπα, από τα οποία κάπου 250 φέρουν την υπογραφή του, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Christie’s.
Την 7η Δεκεμβρίου, δυο ένοπλοι εισέβαλαν στη βιβλιοθήκη Μάριου τζ’ Αντράτζι, στην καρδιά της βραζιλιάνικης μητρόπολης, και λήστεψαν πολλά έργα τέχνης που παρουσιάζονταν στο πλαίσιο έκθεσης, αφού «υπέταξαν μια φύλακα και ζευγάρι ηλικιωμένων που επισκεπτόταν την έκθεση», σύμφωνα με την αστυνομία.
Εκτός από τα έργα του Ματίς, έκλεψαν επίσης πέντε έργα του μοντερνιστή βραζιλιάνου εικαστικού Κάντιντου Πορτινάρι (1903-1962) -- αυτά τα τελευταία δεν έχουν βρεθεί κι η αστυνομία εκτιμά πως έχουν πουληθεί ήδη στη μαύρη αγορά.
Ο ένας από τους υπόπτους συνελήφθη ήδη την επομένη της κλοπής, χάρη στο σύστημα αναγνώρισης βιομετρικών χαρακτηριστικών -προσώπου, στην προκειμένη περίπτωση- που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές στη Σαν Πάουλου.
Τον Μάιο, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, η αστυνομία διεξήγαγε αρκετές επιχειρήσεις σε χώρους συνδεόμενους με «τις δημοπρασίες και το εμπόριο έργων τέχνης» σε διάφορες βραζιλιάνικες πόλεις.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τον Μάιο, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, η αστυνομία διεξήγαγε αρκετές επιχειρήσεις σε χώρους συνδεόμενους με «τις δημοπρασίες και το εμπόριο έργων τέχνης» σε διάφορες βραζιλιάνικες πόλεις.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα