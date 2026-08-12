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Πέθανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Κώστας Σιτόπουλος
Πέθανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Κώστας Σιτόπουλος
Ο Κώστας Σιτόπουλος υπήρξε για οκτώ χρόνια μέλος του ραδιοφωνικού σταθμού 92.9 Kiss
Πέθανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Κώστας Σιτόπουλος, ο οποίος υπήρξε για οκτώ χρόνια μέλος του σταθμού 92.9 Kiss.
Την Τετάρτη 12 Αυγούστου, έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατό του, μέσω ανάρτησης της Γιώτας Τσιμπρικίδου στα social media. Η ραδιοφωνική παραγωγός αποχαιρέτισε τον εκλιπόντα, αναφέροντας πως τον γνώρισε όταν εκείνη ήταν 20 ετών, ενώ σημείωσε πως τότε ξεκίνησε η συνεργασία τους.
Πιο αναλυτικά, έγραψε: «Το Σιτοπουλάκι των πιο ωραίων ραδιοφωνικών μας χρόνων δεν ανοίγει πια μικρόφωνο. Ήμουν 20 χρόνων όταν με άκουσε στο Radio Gold και μαζί με τον Peter Yiamarelos με πήραν μαζί στο πιο επιτυχημένο ραδιόφωνο της εποχής, στον Villagefm, από το ξεκίνημα (σε κάτι κούτες, σε ένα γραφείο στον Κηφισό, καθίσαμε για το πρώτο ραντεβού) και για μια ολόκληρη δεκαετία κάναμε ραδιόφωνο με μια ομάδα μαγική που είχε στην αγκαλιά του πάντα ο Κώστας Σιτόπουλος. Τα γέλια μας, οι στόχοι μας και αργότερα η φιλία μας. Κώστα, καλό ταξίδι στο φως και ευχαριστώ. Έχεις να συναντήσεις κι άλλους αγαπημένους μας εκεί ψηλά».
Δείτε την ανάρτησή της
Στη συνέχεια, ο 92.9 Kiss μέσω των λογαριασμών του στα social media, είπε το δικό του «αντίο» στον Κώστα Σιτόπουλο. Όπως αναφέρεται στη δημοσίευση, ο εκλιπών εργάστηκε για χρόνια στην οικογένεια του ραδιοφωνικού σταθμού, μέσα από τη συχνότητα του οποίου κρατούσε συντροφιά στους ακροατές τα Σαββατοκύριακα.
Συγκεκριμένα, στη λεζάντα της δημοσίευσης αναγράφεται: «Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας συνεργάτη, Κώστα Σιτόπουλο, που έφυγε από τη ζωή. Για οκτώ χρόνια, ο Κώστας ήταν κομμάτι της οικογένειας του 92.9 Kiss, κρατώντας μας συντροφιά μέσα από τη συχνότητά μας τα Σαββατοκύριακα, πάντα με την αγάπη και το πάθος του για το ραδιόφωνο και τη μουσική. Θα τον θυμόμαστε για την ευγένεια, το χαμόγελο, τον επαγγελματισμό του και όλες τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί του. Η σκέψη μας είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους του ανθρώπους. Καλό ταξίδι, Κώστα. Θα είσαι πάντα κομμάτι της οικογένειας του Kiss».
Την Τετάρτη 12 Αυγούστου, έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατό του, μέσω ανάρτησης της Γιώτας Τσιμπρικίδου στα social media. Η ραδιοφωνική παραγωγός αποχαιρέτισε τον εκλιπόντα, αναφέροντας πως τον γνώρισε όταν εκείνη ήταν 20 ετών, ενώ σημείωσε πως τότε ξεκίνησε η συνεργασία τους.
Πιο αναλυτικά, έγραψε: «Το Σιτοπουλάκι των πιο ωραίων ραδιοφωνικών μας χρόνων δεν ανοίγει πια μικρόφωνο. Ήμουν 20 χρόνων όταν με άκουσε στο Radio Gold και μαζί με τον Peter Yiamarelos με πήραν μαζί στο πιο επιτυχημένο ραδιόφωνο της εποχής, στον Villagefm, από το ξεκίνημα (σε κάτι κούτες, σε ένα γραφείο στον Κηφισό, καθίσαμε για το πρώτο ραντεβού) και για μια ολόκληρη δεκαετία κάναμε ραδιόφωνο με μια ομάδα μαγική που είχε στην αγκαλιά του πάντα ο Κώστας Σιτόπουλος. Τα γέλια μας, οι στόχοι μας και αργότερα η φιλία μας. Κώστα, καλό ταξίδι στο φως και ευχαριστώ. Έχεις να συναντήσεις κι άλλους αγαπημένους μας εκεί ψηλά».
Δείτε την ανάρτησή της
Στη συνέχεια, ο 92.9 Kiss μέσω των λογαριασμών του στα social media, είπε το δικό του «αντίο» στον Κώστα Σιτόπουλο. Όπως αναφέρεται στη δημοσίευση, ο εκλιπών εργάστηκε για χρόνια στην οικογένεια του ραδιοφωνικού σταθμού, μέσα από τη συχνότητα του οποίου κρατούσε συντροφιά στους ακροατές τα Σαββατοκύριακα.
Συγκεκριμένα, στη λεζάντα της δημοσίευσης αναγράφεται: «Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας συνεργάτη, Κώστα Σιτόπουλο, που έφυγε από τη ζωή. Για οκτώ χρόνια, ο Κώστας ήταν κομμάτι της οικογένειας του 92.9 Kiss, κρατώντας μας συντροφιά μέσα από τη συχνότητά μας τα Σαββατοκύριακα, πάντα με την αγάπη και το πάθος του για το ραδιόφωνο και τη μουσική. Θα τον θυμόμαστε για την ευγένεια, το χαμόγελο, τον επαγγελματισμό του και όλες τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί του. Η σκέψη μας είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους του ανθρώπους. Καλό ταξίδι, Κώστα. Θα είσαι πάντα κομμάτι της οικογένειας του Kiss».
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