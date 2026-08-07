Η Λίλα Μπακλέση έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, δείτε την ανάρτηση του συντρόφου της περί... λαού και εξουσίας 

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή με μία ανάρτηση στο Facebook ο σύντροφός της,

Παναγιώτης Μαρκεζίνης - «Μικρέ, κυρίως είναι σκ... εδώ, σόρι γι’ αυτό, αξίζει ωστόσο» έγραψε, μεταξύ άλλων