Η Λίλα Μπακλέση έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, δείτε την ανάρτηση του συντρόφου της περί... λαού και εξουσίας
Η Λίλα Μπακλέση έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, δείτε την ανάρτηση του συντρόφου της περί... λαού και εξουσίας
Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή με μία ανάρτηση στο Facebook ο σύντροφός της, Παναγιώτης Μαρκεζίνης - «Μικρέ, κυρίως είναι σκ... εδώ, σόρι γι’ αυτό, αξίζει ωστόσο» έγραψε, μεταξύ άλλων
Μητέρα έγινε η Λίλα Μπακλέση, αφού έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή με μία ανάρτηση στο Facebook, το βράδυ της Παρασκευής 7 Αυγούστου, ο σύντροφός της και πατέρας του γιου της.
Ο Παναγιώτης Μαρκεζίνης δημοσίευσε στον λογαριασμό του μία φωτογραφία του νεογέννητου μωρού τους και έγραψε μερικά λόγια, απευθυνόμενος σε εκείνο.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή του: «Μικρέ, Κυρίως είναι σκ... εδώ. Σορι γι’ αυτο. Αξίζει ωστόσο. Αξίζει για τα λίγα. Αξίζει για τα γέλια μετά από κάποιο ξενύχτι με τους ανθρώπους που θα έρθουν στη ζωή σου. Αξίζει για εκείνες τις πρώτες μέρες ενός έρωτα που το στομάχι φτάνει στην πλάτη και δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο στη Γη εκτός από εκείνη. Αξίζει για την περηφάνια που θα νιώσεις στις λίγες μάχες που θα κερδίσεις. Αξίζει και για όταν ο λαός πάρει την εξουσία αλλά τελοσπάντων έχουμε χρόνο να πούμε γι' αυτά».
Στα όποια αδιέξοδα, μη σκας πολύ. Πεπατημένη δεν υπάρχει. Εγώ είμαι περίπου στη μέση και δεν έχω βγάλει άκρη. Και κανείς δηλαδή, απλώς πολλοί αρέσκονται να κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους αλλά τελοσπάντων έχουμε χρόνο να πούμε και γι’ αυτά. Στα πολλά λάθη που θα κάνω μην είσαι αυστηρός. Δεν το έχω ξανακάνει. Όσο μπορώ κι όσο έχω, θα το δώσω. Το υπόσχομαι! Αν δεν σου φτάνει, θα φταίει η μάνα σου που σε έκανε κακομαθημένο, αλλά τελοσπάντων έχουμε χρόνο να πούμε και γι’ αυτά. Καλές θάλασσες νέε Μεγανησιώτη. Κάπου εκεί θα είμαι και θα σε χαζεύω».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Παναγιώτης Μαρκεζίνης δημοσίευσε στον λογαριασμό του μία φωτογραφία του νεογέννητου μωρού τους και έγραψε μερικά λόγια, απευθυνόμενος σε εκείνο.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή του: «Μικρέ, Κυρίως είναι σκ... εδώ. Σορι γι’ αυτο. Αξίζει ωστόσο. Αξίζει για τα λίγα. Αξίζει για τα γέλια μετά από κάποιο ξενύχτι με τους ανθρώπους που θα έρθουν στη ζωή σου. Αξίζει για εκείνες τις πρώτες μέρες ενός έρωτα που το στομάχι φτάνει στην πλάτη και δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο στη Γη εκτός από εκείνη. Αξίζει για την περηφάνια που θα νιώσεις στις λίγες μάχες που θα κερδίσεις. Αξίζει και για όταν ο λαός πάρει την εξουσία αλλά τελοσπάντων έχουμε χρόνο να πούμε γι' αυτά».
Στα όποια αδιέξοδα, μη σκας πολύ. Πεπατημένη δεν υπάρχει. Εγώ είμαι περίπου στη μέση και δεν έχω βγάλει άκρη. Και κανείς δηλαδή, απλώς πολλοί αρέσκονται να κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους αλλά τελοσπάντων έχουμε χρόνο να πούμε και γι’ αυτά. Στα πολλά λάθη που θα κάνω μην είσαι αυστηρός. Δεν το έχω ξανακάνει. Όσο μπορώ κι όσο έχω, θα το δώσω. Το υπόσχομαι! Αν δεν σου φτάνει, θα φταίει η μάνα σου που σε έκανε κακομαθημένο, αλλά τελοσπάντων έχουμε χρόνο να πούμε και γι’ αυτά. Καλές θάλασσες νέε Μεγανησιώτη. Κάπου εκεί θα είμαι και θα σε χαζεύω».
Δείτε την ανάρτησή του
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