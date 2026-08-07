Η Ελένη Βουλγαράκη ξεσπά μετά τις φήμες χωρισμού με τον Φώτη Ιωαννίδη: Διασταυρώστε καμιά πληροφορία πριν εκτοξεύσετε τη βλακεία σας, θα γίνετε ρόμπα
Η Ελένη Βουλγαράκη ξεσπά μετά τις φήμες χωρισμού με τον Φώτη Ιωαννίδη: Διασταυρώστε καμιά πληροφορία πριν εκτοξεύσετε τη βλακεία σας, θα γίνετε ρόμπα
Η ραδιοφωνική παραγωγός έκανε μία ανάρτηση στο Instagram για να διαψεύσει όσα γράφονται για την προσωπική της ζωή
Στις φήμες που τη θέλουν να έχει χωρίσει με τον Φώτη Ιωαννίδη απάντησε η Ελένη Βουλγαράκη μέσα από τα social media.
Η ραδιοφωνική παραγωγός προχώρησε σε μία ανάρτηση από την Αντίπαρο, όπου κάνει διακοπές, θέλοντας να διαψεύσει όσα γράφονται για τη σχέση της με τον ποδοσφαιριστή. Συγκεκριμένα, κάλεσε τους δημοσιογράφους να διασταυρώνουν τις πληροφορίες που φτάνουν σε εκείνους, πριν τις αναπαράγουν. Διαφορετικά, όπως υποστήριξε, ρεζιλεύονται.
Σε Instagram story της, η ίδια εμφανίζεται με ένα ποτήρι στο χέρι, χωρίς να μιλάει, ενώ πάνω στο βίντεο αναφέρει: «Γενικά, διασταυρώστε καμιά πληροφορία πριν εκτοξεύσετε τη βλακεία σας δημόσια, γιατί θα γίνετε ρόμπα. Για τους εξυπνάκηδες που βγάλανε ήδη συμπεράσματα, σας στέλνω φιλί και την αγάπη μου από Αντίπαρο. Κάντε καμία βουτιά με το κεφάλι να δροσιστείτε. PS. Όσοι κάνετε αναπαραγωγή μη διασταυρωμένων ειδήσεων (ή hate σχολίων) με clickbait τίτλους, έχετε ευθύνη».
Δείτε την ανάρτησή της
Η ραδιοφωνική παραγωγός προχώρησε σε μία ανάρτηση από την Αντίπαρο, όπου κάνει διακοπές, θέλοντας να διαψεύσει όσα γράφονται για τη σχέση της με τον ποδοσφαιριστή. Συγκεκριμένα, κάλεσε τους δημοσιογράφους να διασταυρώνουν τις πληροφορίες που φτάνουν σε εκείνους, πριν τις αναπαράγουν. Διαφορετικά, όπως υποστήριξε, ρεζιλεύονται.
Σε Instagram story της, η ίδια εμφανίζεται με ένα ποτήρι στο χέρι, χωρίς να μιλάει, ενώ πάνω στο βίντεο αναφέρει: «Γενικά, διασταυρώστε καμιά πληροφορία πριν εκτοξεύσετε τη βλακεία σας δημόσια, γιατί θα γίνετε ρόμπα. Για τους εξυπνάκηδες που βγάλανε ήδη συμπεράσματα, σας στέλνω φιλί και την αγάπη μου από Αντίπαρο. Κάντε καμία βουτιά με το κεφάλι να δροσιστείτε. PS. Όσοι κάνετε αναπαραγωγή μη διασταυρωμένων ειδήσεων (ή hate σχολίων) με clickbait τίτλους, έχετε ευθύνη».
Δείτε την ανάρτησή της
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