Η Μαρίνα Βερνίκου έπιασε λαγοκέφαλο: Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε ή να αποφεύγουμε τη θάλασσα, λέει
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Μαρίνα Βερνίκου Λαγοκέφαλος

Η Μαρίνα Βερνίκου έπιασε λαγοκέφαλο: Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε ή να αποφεύγουμε τη θάλασσα, λέει

Τον παρατηρούμε από απόσταση και συνεχίζουμε το μπάνιο μας κανονικά, αναφέρει η φωτογράφος

Η Μαρίνα Βερνίκου έπιασε λαγοκέφαλο: Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε ή να αποφεύγουμε τη θάλασσα, λέει
53 ΣΧΟΛΙΑ
Με έναν λαγοκέφαλο στο χέρι πόζαρε η Μαρίνα Βερνίκου για ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Η φωτογράφος εμφανίζεται με το μαγιό της, έχοντας μόλις βγει από τη θάλασσα, ενώ κρατάει το ψάρι και στέλνει το δικό της μήνυμα στους διαδικτυακούς της ακόλουθους. Σύμφωνα με την ίδια, δεν συντρέχει λόγος να αποφεύγει κανείς τη θάλασσα, φοβούμενος τους λαγοκεφάλους. Σε περίπτωση που εντοπίσει κάποιον, προσθέτει, αυτό που πρέπει να κάνει είναι απλώς να μην τον πλησιάσει.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, η Μαρίνα Βερνίκου λέει χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε ή να αποφεύγουμε τη θάλασσα. Απλώς, αν δείτε έναν λαγοκέφαλο, δεν τον πιάνουμε με γυμνά χέρια, δεν τον ενοχλούμε και φυσικά δεν τον τρώμε. Τον παρατηρούμε από απόσταση και συνεχίζουμε το μπάνιο μας κανονικά».

Δείτε το βίντεο

53 ΣΧΟΛΙΑ

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