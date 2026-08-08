Στήριξη Τραμπ στον νέο πρόεδρο της Κολομβίας με «βοήθεια» 1 δισ. δολαρίων για την ασφάλεια
ΚΟΣΜΟΣ
Κολομβία ΗΠΑ

Στήριξη Τραμπ στον νέο πρόεδρο της Κολομβίας με «βοήθεια» 1 δισ. δολαρίων για την ασφάλεια

Η Ουάσινγκτον μιλά για «αναζωογόνηση» των διμερών σχέσεων και εμβάθυνση της συνεργασίας σε ασφάλεια και οικονομία

Στήριξη Τραμπ στον νέο πρόεδρο της Κολομβίας με «βοήθεια» 1 δισ. δολαρίων για την ασφάλεια
Ανήμερα της ορκωμοσίας του Κολομβιανού προέδρου Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να προσφέρουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια στη νέα κυβέρνηση της Κολομβίας στο πλαίσιο ενός πακέτου βοήθειας σε θέματα ασφαλείας.

Υπογραμμίζοντας την «αναζωογόνηση» των σχέσεων ΗΠΑ-Κολομβίας και την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα ασφαλείας και οικονομίας, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει πως η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να προσφέρει «ένα δισεκατομμύριο δολάρια στο πλαίσιο πακέτου βοήθειας σε θέματα ασφαλείας για την υποστήριξη της κυβέρνησης του προέδρου Ντε Λα Εσπριέγια στην προσπάθεια επίτευξης των κοινών μας στόχων».

Ο 48χρονος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια υποστηρίχτηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στην Κολομβία. Έχει υποσχεθεί πως θα κυβερνήσει «με σιδηρά πυγμή», εντατικοποιώντας τις επιχειρήσεις εναντίον κινημάτων ανταρτών και καρτέλ ναρκωτικών.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Διασκεδάζουμε υπεύθυνα, επιστρέφουμε με ασφάλεια

Με μια πρωτότυπη δράση κοινωνικής υπευθυνότητας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με όχημα τον Mythos 0.0% και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», ευαισθητοποίησε τα συναυλιακά κοινά για τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης και της ασφαλούς οδήγησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης