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Φραντσέσκα Τόκα: Η Ιταλίδα «νύφη» της Eurovision ποζάρει με μπικίνι και... ολόγυμνη στην μπανιέρα της, δείτε φωτογραφίες
Φραντσέσκα Τόκα: Η Ιταλίδα «νύφη» της Eurovision ποζάρει με μπικίνι και... ολόγυμνη στην μπανιέρα της, δείτε φωτογραφίες
Η επαγγελματίας χορεύτρια είχε συνοδεύσει τον Σαλ Ντα Βίντσι, που εκπροσώπησε την Ιταλία στον διαγωνισμό με το τραγούδι «Per sempre si», και είχε γίνει viral για το παθιασμένο φιλί επί σκηνής με τον συνάδελφό της, Μαρσέλο Σακέτα
Μια σειρά από φωτογραφίες που δύσκολα θ' αφήσουν κάποιον... ασυγκίνητο «ανέβασε» στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram η Ιταλίδα επαγγελματίας χορεύτρια, Φραντσέσκα Τόκα.
Η μελαχρινή καλλονή κάνει επιτυχημένη καριέρα στη χώρα της και έγινε διεθνώς γνωστή, όταν ανέβηκε στη σκηνή της 70ής Eurovision ντυμένη νύφη, στα χρώματα της ιταλικής σημαίας, και συνόδευσε τον ερμηνευτή Σαλ Ντα Βίντσι, που εκπροσώπησε την Ιταλία στον διαγωνισμό με το τραγούδι «Per sempre si» (σ.σ. που κατέκτησε την 5η θέση).
Μάλιστα, είχε γίνει viral το παθιασμένο φιλί που αντάλλαξε επί σκηνής με τον συνάδελφό της, Μαρσέλο Σακέτα, για να... επισφραγίσει τον θεατρικό τους «γάμο», ολοκληρώνοντας το όλο concept πίσω από το κομμάτι που εκπροσώπησε την Ιταλία στον μουσικό διαγωνισμό.
Η εμφάνισή της στη Eurovision στο πλευρό του Σαλ Ντα Βίντσι
Αυτή τη φορά, η Τόκα φαίνεται πως επέλεξε να βάλει... φωτιές στους διαδικτυακούς θαυμαστές, ανεβάζοντας στο Instagram φωτογραφίες της από την Απουλία, όπου εμφανίζεται ολόγυμνη στην μπανιέρα της, φροντίζοντας να καλύψει επιμελώς τα επίμαχα σημεία, αλλά και με ένα αποκαλυπτικό μπικίνι.
Δείτε φωτογραφίες:
Η μελαχρινή καλλονή κάνει επιτυχημένη καριέρα στη χώρα της και έγινε διεθνώς γνωστή, όταν ανέβηκε στη σκηνή της 70ής Eurovision ντυμένη νύφη, στα χρώματα της ιταλικής σημαίας, και συνόδευσε τον ερμηνευτή Σαλ Ντα Βίντσι, που εκπροσώπησε την Ιταλία στον διαγωνισμό με το τραγούδι «Per sempre si» (σ.σ. που κατέκτησε την 5η θέση).
Μάλιστα, είχε γίνει viral το παθιασμένο φιλί που αντάλλαξε επί σκηνής με τον συνάδελφό της, Μαρσέλο Σακέτα, για να... επισφραγίσει τον θεατρικό τους «γάμο», ολοκληρώνοντας το όλο concept πίσω από το κομμάτι που εκπροσώπησε την Ιταλία στον μουσικό διαγωνισμό.
Η εμφάνισή της στη Eurovision στο πλευρό του Σαλ Ντα Βίντσι
Αυτή τη φορά, η Τόκα φαίνεται πως επέλεξε να βάλει... φωτιές στους διαδικτυακούς θαυμαστές, ανεβάζοντας στο Instagram φωτογραφίες της από την Απουλία, όπου εμφανίζεται ολόγυμνη στην μπανιέρα της, φροντίζοντας να καλύψει επιμελώς τα επίμαχα σημεία, αλλά και με ένα αποκαλυπτικό μπικίνι.
Δείτε φωτογραφίες:
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