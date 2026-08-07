Κάιλι Τζένερ και Τιμοτέ Σαλαμέ δεν βιάζονται να αρραβωνιαστούν: Τους αρέσει πολύ η σχέση τους, όπως είναι, λέει πηγή
Κάιλι Τζένερ και Τιμοτέ Σαλαμέ δεν βιάζονται να αρραβωνιαστούν: Τους αρέσει πολύ η σχέση τους, όπως είναι, λέει πηγή
Κάνουν ο ένας τον άλλον να γελά, αναφέρει άτομο από το περιβάλλον του ζευγαριού
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ φαίνεται πως δεν βιάζονται να επισημοποιήσουν τη σχέση τους.
Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός και η επιχειρηματίας και Influencer είναι μαζί εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια και, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο PEOPLE, αφήνουν τη σχέση τους να εξελίσσεται με τον δικό της ρυθμό. «Η Κάιλι και ο Τίμι είναι πολύ ερωτευμένοι. Δεν έχουν σχέδια να επισπεύσουν έναν αρραβώνα. Τους αρέσει πολύ όπως είναι η σχέση τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στα τέλη Ιουνίου, πηγή είχε δηλώσει στο PEOPLE ότι ο Σαλαμέ και η Τζένερ βρίσκονται «σε πολύ καλή φάση» στη σχέση τους. Όπως είχε πει: «Και οι δύο είναι σε πολύ καλό σημείο, κάνουν ο ένας τον άλλον να γελά και οι φίλοι και οι οικογένειές τους τούς αγαπούν ως ζευγάρι», είχε πει. «Η Κάιλι είναι πολύ χαλαρή μαζί του, εκείνος την κάνει να αισθάνεται άνετα και εκείνη του δίνει μεγάλη ασφάλεια. Οι φίλοι τους μπορούν να τους φανταστούν μαζί για πολύ καιρό, αλλά δεν βιάζονται για τίποτα».
Οι δυο τους είναι μαζί από το 2023. Η γνωριμία τους έγινε τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς στην επίδειξη του Jean Paul Gaultier κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Τον Απρίλιο, πηγή είχε πει στο PEOPLE ότι οι δύο σταρ «περνούσαν χρόνο μαζί και γνωρίζονταν καλύτερα».
Μερικούς μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο,, το ζευγάρι έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στη συναυλία της Μπιγιονσέ στο Λος Άντζελες. Πηγή είχε δηλώσει τότε στο PEOPLE ότι η σχέση ήταν για την Τζένερ «διασκεδαστική και χωρίς περιπλοκές», ενώ για τον Σαλαμέ είχε αναφέρει: «Είναι γοητευτικός, πολύ τρυφερός και προστατευτικός απέναντι στην Κάιλι. Της αρέσει που είναι διακριτικός άνθρωπος».
Καθώς περνούσαν οι μήνες, οι δυο τους έκαναν πολλές ακόμη δημόσιες εμφανίσεις μαζί. Μέχρι τον Αύγουστο του 2024, πηγή είχε πει στο PEOPLE ότι η Τζένερ «δεν είχε ξαναερωτευτεί ποτέ έτσι» και ήταν «απίστευτα ευτυχισμένη μαζί του». Από την άλλη, για τον ηθοποιό, είχε αναφερθεί: «Της κάνει πολύ καλό. Είναι πολύ διακριτικός και πάντα τη στηρίζει. Είναι πραγματικός τζέντλεμαν και όλα όσα αξίζει η Κάιλι».
Τον Μάιο του 2025, η Τζένερ και ο Σαλαμέ έκαναν την πρώτη κοινή εμφάνισή τους ως ζευγάρι στο κόκκινο χαλί, στα 70ά βραβεία David di Donatello στη Ρώμη. Έκτοτε η σχέση τους παραμένει σταθερή, ακόμη και στις περιόδους που χρειάζεται να διαχειρίζονται την απόσταση λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων.
Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός και η επιχειρηματίας και Influencer είναι μαζί εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια και, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο PEOPLE, αφήνουν τη σχέση τους να εξελίσσεται με τον δικό της ρυθμό. «Η Κάιλι και ο Τίμι είναι πολύ ερωτευμένοι. Δεν έχουν σχέδια να επισπεύσουν έναν αρραβώνα. Τους αρέσει πολύ όπως είναι η σχέση τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στα τέλη Ιουνίου, πηγή είχε δηλώσει στο PEOPLE ότι ο Σαλαμέ και η Τζένερ βρίσκονται «σε πολύ καλή φάση» στη σχέση τους. Όπως είχε πει: «Και οι δύο είναι σε πολύ καλό σημείο, κάνουν ο ένας τον άλλον να γελά και οι φίλοι και οι οικογένειές τους τούς αγαπούν ως ζευγάρι», είχε πει. «Η Κάιλι είναι πολύ χαλαρή μαζί του, εκείνος την κάνει να αισθάνεται άνετα και εκείνη του δίνει μεγάλη ασφάλεια. Οι φίλοι τους μπορούν να τους φανταστούν μαζί για πολύ καιρό, αλλά δεν βιάζονται για τίποτα».
Οι δυο τους είναι μαζί από το 2023. Η γνωριμία τους έγινε τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς στην επίδειξη του Jean Paul Gaultier κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Τον Απρίλιο, πηγή είχε πει στο PEOPLE ότι οι δύο σταρ «περνούσαν χρόνο μαζί και γνωρίζονταν καλύτερα».
Why Kylie Jenner and Timothée Chalamet Don’t Want to ‘Rush an Engagement’ (Exclusive Source) https://t.co/7hy2gi4LuX— People (@people) August 7, 2026
Καθώς περνούσαν οι μήνες, οι δυο τους έκαναν πολλές ακόμη δημόσιες εμφανίσεις μαζί. Μέχρι τον Αύγουστο του 2024, πηγή είχε πει στο PEOPLE ότι η Τζένερ «δεν είχε ξαναερωτευτεί ποτέ έτσι» και ήταν «απίστευτα ευτυχισμένη μαζί του». Από την άλλη, για τον ηθοποιό, είχε αναφερθεί: «Της κάνει πολύ καλό. Είναι πολύ διακριτικός και πάντα τη στηρίζει. Είναι πραγματικός τζέντλεμαν και όλα όσα αξίζει η Κάιλι».
Τον Μάιο του 2025, η Τζένερ και ο Σαλαμέ έκαναν την πρώτη κοινή εμφάνισή τους ως ζευγάρι στο κόκκινο χαλί, στα 70ά βραβεία David di Donatello στη Ρώμη. Έκτοτε η σχέση τους παραμένει σταθερή, ακόμη και στις περιόδους που χρειάζεται να διαχειρίζονται την απόσταση λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων.
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