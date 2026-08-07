Κώστας Τουρνάς: Είναι μύθος πως έχουμε λύσει το βιοποριστικό μας πρόβλημα, οι μεγάλες αμοιβές συνδέονταν με το λαϊκό τραγούδι
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Κώστας Τουρνάς Οικονομική κατάσταση

Κώστας Τουρνάς: Είναι μύθος πως έχουμε λύσει το βιοποριστικό μας πρόβλημα, οι μεγάλες αμοιβές συνδέονταν με το λαϊκό τραγούδι

Οι αμοιβές των λαϊκών τραγουδιστών ήταν πάντοτε υψηλότερες από εκείνες του δικού μας χώρου, εξήγησε

Κώστας Τουρνάς: Είναι μύθος πως έχουμε λύσει το βιοποριστικό μας πρόβλημα, οι μεγάλες αμοιβές συνδέονταν με το λαϊκό τραγούδι
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Σε όσους πιστεύουν ότι μετά από δεκαετίες καλλιτεχνικής πορείας δεν ανησυχεί πλέον για την οικονομική του κατάσταση απάντησε ο Κώστας Τουρνάς. Ο τραγουδιστής διευκρίνισε πως αυτή η αντίληψη απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Όπως εξήγησε, οι υψηλές αμοιβές στη μουσική βιομηχανία συνδέονταν κυρίως με το λαϊκό τραγούδι, που είχε εμπορική απήχηση, ενώ οι καλλιτέχνες του δικού του μουσικού χώρου αμείβονταν παραδοσιακά λιγότερο.

Ο Κώστας Τουρνάς έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με την πεποίθηση που έχουν πολλοί ότι έχει λύσει το βιοποριστικό του θέμα, με εκείνον να ξεκαθαρίζει: «Είναι μύθος. Οι μεγάλες αμοιβές συνήθως συνδέονταν με το λαϊκό τραγούδι, που είχε μεγαλύτερη εμπορική απήχηση. Οι αμοιβές των λαϊκών τραγουδιστών ήταν πάντοτε υψηλότερες από εκείνες του δικού μας χώρου, που ήταν πάντα… το αλάτι των πραγμάτων».

Στην ίδια συνέντευξη, ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για το τι κάνει για να διατηρεί νεανική την εικόνα του. Ο τραγουδιστής υποστήριξε πως οφείλεται στην επαφή του με τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για το διατηρεί την εικόνα του νεανική. Νομίζω πως σε αυτό βοηθάει η δραστηριότητα. Το να βρίσκεσαι ανάμεσα σε ανθρώπους, να καλείσαι κάθε φορά να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό πάνω στη σκηνή. Όλα αυτά σε αναζωογονούν. Είναι μια προσφορά υγείας και μακροζωίας, μια μορφή ψυχοθεραπείας. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρώτα νοσούμε ψυχολογικά και νευρολογικά και ύστερα βιολογικά. Αν έχεις καλή ψυχολογία, έχεις πολλές πιθανότητες να μη βλάψεις μόνος σου τον εαυτό σου».

Φωτογραφία: NDPPHOTO
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