Ο οδηγός του φορτηγού περιγράφει πώς έγινε το τροχαίο με τους νεκρούς μάνα και γιο στις Σέρρες, η 43χρονη και ο 21χρονος πήγαιναν μαζί για δουλειά

Τι λέει ο οδηγός του φορτηγού

Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού, σε δηλώσεις του στο Mega, περιέγραψε όσα συνέβησαν τη στιγμή του θανατηφόρου τροχαίου.



Αναλυτικότερα ανέφερε:



«Είμαι κανονικά στη λωρίδα μου, στα 75 με 80 χιλιόμετρα, γιατί εκεί τόσο πρέπει να πας, δεν μπορείς να πας παραπάνω και ξαφνικά μου έρχεται ένα αυτοκίνητο, έχει χάσει τον έλεγχό του από την πάνω πλευρά, από το μικρό Σούλι. Έχει χάσει τον έλεγχό του, έχει φύγει στο αντίθετο ρεύμα με 'μένα, προσπαθεί να γυρίσει τα τιμόνια και εγώ κοιτάω να φύγω αριστερά για να μπορέσω να γλιτώσω, δεν τον πρόλαβα και έπεσε πάνω μου και έγινε αυτό που έγινε».





Η στιγμή του σοκαριστικού τροχαίου







Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, το φορτηγό διέθετε κάμερα, η οποία κατέγραψε τη σφοδρή σύγκρουση.

Οδηγούσε ο 21χρονος

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