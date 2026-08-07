Ο οδηγός του φορτηγού περιγράφει πώς έγινε το τροχαίο με τους νεκρούς μάνα και γιο στις Σέρρες, η 43χρονη και ο 21χρονος πήγαιναν μαζί για δουλειά
Ο οδηγός του φορτηγού περιγράφει πώς έγινε το τροχαίο με τους νεκρούς μάνα και γιο στις Σέρρες, η 43χρονη και ο 21χρονος πήγαιναν μαζί για δουλειά
«Προσπαθεί να γυρίσει τα τιμόνια και εγώ κοιτάω να φύγω αριστερά για να μπορέσω να γλιτώσω, δεν τον πρόλαβα» - Τραγικές φιγούρες ο πατέρας και η κόρη της οικογένειας - Δείτε το βίντεο της σφοδρής σύγκρουσης όπως καταγράφηκε από κάμερα που ήταν τοποθετημένη στο φορτηγό κατέγραψε τη μοιραία σύγκρουση
Μια οικογένεια βυθίστηκε στο πένθος και μια ολόκληρη τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης – Δράμας, κοντά στην Παλαιοκώμη του Δήμου Αμφίπολης, στις Σέρρες.
Μητέρα και γιος ξεκίνησαν νωρίς το πρωί για ακόμη μία ημέρα εργασίας, χωρίς κανείς να μπορεί να φανταστεί ότι αυτή θα ήταν η τελευταία τους διαδρομή, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.
Η 43χρονη γυναίκα και ο 21χρονος γιος της έχασαν ακαριαία τη ζωή τους, όταν το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
Αναλυτικότερα ανέφερε:
«Είμαι κανονικά στη λωρίδα μου, στα 75 με 80 χιλιόμετρα, γιατί εκεί τόσο πρέπει να πας, δεν μπορείς να πας παραπάνω και ξαφνικά μου έρχεται ένα αυτοκίνητο, έχει χάσει τον έλεγχό του από την πάνω πλευρά, από το μικρό Σούλι. Έχει χάσει τον έλεγχό του, έχει φύγει στο αντίθετο ρεύμα με 'μένα, προσπαθεί να γυρίσει τα τιμόνια και εγώ κοιτάω να φύγω αριστερά για να μπορέσω να γλιτώσω, δεν τον πρόλαβα και έπεσε πάνω μου και έγινε αυτό που έγινε».
Το βιντεοληπτικό υλικό αναμένεται να εξεταστεί από τις Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
Η οικογένεια, με καταγωγή από την Αλβανία, ζούσε μόνιμα στην Παλαιοκώμη και είχε χτίσει τη ζωή της στην περιοχή με αξιοπρέπεια και σκληρή δουλειά. Μητέρα και γιος εργάζονταν στην ίδια μεγάλη επιχείρηση αγοράς και διαχείρισης ακινήτων, με έδρα την παραλία Οφρυνίου (Τούζλα), και εκεί κατευθύνονταν τη στιγμή που η μοίρα τούς επιφύλασσε το πιο τραγικό τέλος.
Πίσω τους αφήνουν μια οικογένεια που καλείται να διαχειριστεί μια αδιανόητη απώλεια. Ο πατέρας και η κόρη της οικογένειας μένουν πλέον αντιμέτωποι με ένα δυσαναπλήρωτο κενό, καθώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχασαν δύο από τους πιο αγαπημένους τους ανθρώπους. Ο πόνος τους είναι αδύνατο να περιγραφεί με λόγια.
Μητέρα και γιος ξεκίνησαν νωρίς το πρωί για ακόμη μία ημέρα εργασίας, χωρίς κανείς να μπορεί να φανταστεί ότι αυτή θα ήταν η τελευταία τους διαδρομή, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.
Η 43χρονη γυναίκα και ο 21χρονος γιος της έχασαν ακαριαία τη ζωή τους, όταν το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
Τι λέει ο οδηγός του φορτηγούΟ 56χρονος οδηγός του φορτηγού, σε δηλώσεις του στο Mega, περιέγραψε όσα συνέβησαν τη στιγμή του θανατηφόρου τροχαίου.
Αναλυτικότερα ανέφερε:
«Είμαι κανονικά στη λωρίδα μου, στα 75 με 80 χιλιόμετρα, γιατί εκεί τόσο πρέπει να πας, δεν μπορείς να πας παραπάνω και ξαφνικά μου έρχεται ένα αυτοκίνητο, έχει χάσει τον έλεγχό του από την πάνω πλευρά, από το μικρό Σούλι. Έχει χάσει τον έλεγχό του, έχει φύγει στο αντίθετο ρεύμα με 'μένα, προσπαθεί να γυρίσει τα τιμόνια και εγώ κοιτάω να φύγω αριστερά για να μπορέσω να γλιτώσω, δεν τον πρόλαβα και έπεσε πάνω μου και έγινε αυτό που έγινε».
Η στιγμή του σοκαριστικού τροχαίουΌπως έγινε γνωστό νωρίτερα, το φορτηγό διέθετε κάμερα, η οποία κατέγραψε τη σφοδρή σύγκρουση.
Το βιντεοληπτικό υλικό αναμένεται να εξεταστεί από τις Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
Οδηγούσε ο 21χρονοςΣύμφωνα με τις πληροφορίες, το αυτοκίνητο οδηγούσε ο 21χρονος, ενώ η μητέρα του καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Η σύγκρουση γύρω στις 07:30 το πρωί ήταν τόσο σφοδρή, ώστε οι δύο τους δεν είχαν καμία πιθανότητα να επιζήσουν.
Η οικογένεια, με καταγωγή από την Αλβανία, ζούσε μόνιμα στην Παλαιοκώμη και είχε χτίσει τη ζωή της στην περιοχή με αξιοπρέπεια και σκληρή δουλειά. Μητέρα και γιος εργάζονταν στην ίδια μεγάλη επιχείρηση αγοράς και διαχείρισης ακινήτων, με έδρα την παραλία Οφρυνίου (Τούζλα), και εκεί κατευθύνονταν τη στιγμή που η μοίρα τούς επιφύλασσε το πιο τραγικό τέλος.
Πίσω τους αφήνουν μια οικογένεια που καλείται να διαχειριστεί μια αδιανόητη απώλεια. Ο πατέρας και η κόρη της οικογένειας μένουν πλέον αντιμέτωποι με ένα δυσαναπλήρωτο κενό, καθώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχασαν δύο από τους πιο αγαπημένους τους ανθρώπους. Ο πόνος τους είναι αδύνατο να περιγραφεί με λόγια.
Τραυματίας ο οδηγός του φορτηγούΟ οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και πληρώματα του ΕΚΑΒ, όμως για τη μητέρα και τον γιο ήταν ήδη αργά.
Το νέο του θανάτου τους έχει σκορπίσει θλίψη στην τοπική κοινωνία, όπου όλοι μιλούν για δύο ανθρώπους που ξεκίνησαν για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ στο σπίτι τους.
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