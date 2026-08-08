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Ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Μπροβαρί: Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί
Ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Μπροβαρί: Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί
Πυρκαγιές ξέσπασαν σε δύο συνοικίες του Κιέβου, ενώ καταστροφές αναφέρθηκαν σε τρεις περιοχές της γειτονικής πόλης
Νέα ρωσικά πλήγματα σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου, με τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα παιδί, να χάνουν τη ζωή τους στην πόλη Μπροβαρί και άλλους τρεις να τραυματίζονται. Την ίδια ώρα, περισσότερες από δέκα εκρήξεις ακούστηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα, όπου είχε σημάνει συναγερμός για πυραυλική επίθεση.
Περισσότερες από δέκα εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο, μετά την ενεργοποίηση συναγερμού για ρωσική πυραυλική επίθεση.
Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι από τα πλήγματα ξέσπασαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες της πόλης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέσα στο Κίεβο.
«Τρεις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ανάμεσά τους ένα παιδί», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο.
Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ καταστροφές αναφέρθηκαν σε τρεις συνοικίες της πόλης.
Ο Τκατσένκο δεν διευκρίνισε εάν τα φονικά πλήγματα στο Μπροβαρί πραγματοποιήθηκαν με πυραύλους ή drones.
Περισσότερες από δέκα εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο, μετά την ενεργοποίηση συναγερμού για ρωσική πυραυλική επίθεση.
Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι από τα πλήγματα ξέσπασαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες της πόλης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέσα στο Κίεβο.
Τρεις νεκροί στο ΜπροβαρίΤην ίδια ώρα, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα στο Μπροβαρί, το οποίο βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κιέβου.
«Τρεις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ανάμεσά τους ένα παιδί», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο.
Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ καταστροφές αναφέρθηκαν σε τρεις συνοικίες της πόλης.
Ο Τκατσένκο δεν διευκρίνισε εάν τα φονικά πλήγματα στο Μπροβαρί πραγματοποιήθηκαν με πυραύλους ή drones.
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