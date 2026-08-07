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Ακύλας για τη 10η θέση στη Eurovision: Σίγουρα αδικηθήκαμε, σε καμία περίπτωση δεν το αξίζαμε
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Ακύλας Eurovision Eurovision 2026

Ακύλας για τη 10η θέση στη Eurovision: Σίγουρα αδικηθήκαμε, σε καμία περίπτωση δεν το αξίζαμε

Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να πήγε λάθος, τι έπρεπε να κάνουμε διαφορετικά, πρόσθεσε ο τραγουδιστής

Ακύλας για τη 10η θέση στη Eurovision: Σίγουρα αδικηθήκαμε, σε καμία περίπτωση δεν το αξίζαμε
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Αδικημένος ένιωσε ο Ακύλας με την κατάκτηση της δέκατης θέσης στη Eurovision. Ο τραγουδιστής θεωρεί πως η ελληνική συμμετοχή άξιζε κάτι καλύτερο, χωρίς να πιστεύει ωστόσο πως θα αναδεικνυόταν νικήτρια. Και αυτό γιατί είχε ξεχωρίσει την εμφάνιση της Dara και ήταν βέβαιος πως η Βουλγαρία θα βρισκόταν στην κορυφή.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλοκαίρι μαζί», την Παρασκευή 7 Αυγούστου, ο Ακύλας ανάφερε χαρακτηριστικά: «Από τη θέση στην οποία μας είχανε τα προγνωστικά ήταν μια μεγάλη πτώση. Μέσα μου ψυχολογική ένιωσα περίεργα. Τα συναισθήματα δεν είναι γρανάζια. Σίγουρα αδικηθήκαμε. Το πιστεύω 100%. Δεν αξίζαμε σίγουρα τη δέκατη θέση. Δεν μιλάω για πρωτιά σίγουρα, γιατί εμένα προσωπικά η performance της Dara με μάγεψε. Από όταν την είχα δει στον δεύτερο ημιτελικό, είπα στα παιδιά της ομάδας μου ''θα κερδίσει''. Το είδα, γιατί πραγματικά ήταν φανταστική. Σε καμία περίπτωση δεν αξίζαμε τη δέκατη θέση. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να πήγε λάθος, τι έπρεπε να κάνουμε διαφορετικά».

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του


Μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο βίωσε τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό τραγουδιού, αναγνώρισε ότι ήταν μία ιδιαίτερα πιεστική περίοδος, αφού αυτό που τον απασχολούσε ήταν να μην απογοητεύσει την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Ήταν μια περίοδος που είχε πάρα πολλή πίεση και κάποια πράγματα, ας πούμε, αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, θα προσπαθούσα να πάρω τον χρόνο και να τα απολαύσω περισσότερο. Γιατί εγώ στο μυαλό μου είχα τόσο πολύ το ότι δεν θέλω να απογοητεύσω την Ελλάδα που με ψήφισε, ότι θέλω να δώσω το 100% του εαυτού μου. Οπότε, ας πούμε, υπήρχαν πράγματα τα οποία τις δύο βδομάδες που ήμουν εγώ εκεί στη Βιέννη δεν βγήκα καθόλου. Δεν πήγα σχεδόν σε κανένα pre party, για να μην αρρωστήσω».

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο να βρεθεί ξανά στη σκηνή της Eurovision, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, ο Ακύλας δήλωσε θετικός. Παρόλα αυτά, διευκρίνισε ότι δεν θα το επιχειρούσε σύντομα. Αντιθέτως, θα ήθελε να περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, θα ήθελε να επινοήσει ένα concept που να διαφοροποιείται από αυτό που παρουσίασε. «Ήταν μια πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία μαζί με όλα τα όμορφα της. Θα το ξανάκανα 100%, αλλά θα το έκανα μετά από κάποια χρόνια, να βρω μια νέα συνταγή, να βρω μια νέα φόρμουλα και τότε να εμφανιστώ ξανά με έναν νέο character», ξεκαθάρισε.


Η εμφάνιση του Ακύλα στον τελικό της Eurovision

Akylas - Ferto (LIVE) | Greece 🇬🇷 | Grand Final | Eurovision 2026
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