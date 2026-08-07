Αντόνιο Μπαντέρας για τη σχέση του με τη Μέλανι Γκρίφιθ μετά το διαζύγιό τους: Είναι μία από τις καλύτερές μου φίλες
Αντόνιο Μπαντέρας για τη σχέση του με τη Μέλανι Γκρίφιθ μετά το διαζύγιό τους: Είναι μία από τις καλύτερές μου φίλες
Ο ηθοποιός μίλησε για τη σχέση που διατηρεί με την πρώην σύζυγό του, έντεκα χρόνια μετά τον χωρισμό τους
Παρά το διαζύγιό τους πριν από έντεκα χρόνια, ο Αντόνιο Μπαντέρας τόνισε ότι εξακολουθεί να διατηρεί πολύ στενή σχέση με τη Μέλανι Γκρίφιθ, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις καλύτερές του φίλες.
Σε συνέντευξή του στο περιοδικό People, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η πρώην σύζυγός του είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή του. «Είναι, αν όχι η καλύτερή μου φίλη, μία από τις καλύτερές μου φίλες» είπε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος αποκάλυψε ότι κάθε φορά που βρίσκεται στο Λος Άντζελες φροντίζει να τη συναντά: «Όταν πηγαίνω στο Λος Άντζελες, βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς. Περνάμε πολύ όμορφα. Γελάμε. Είναι μια πολύ υγιής σχέση και ήταν πολύ υγιής και για τα παιδιά μας».
Σε ερώτηση για το ποιο είναι το μυστικό πίσω από τις τόσο καλές σχέσεις τους μετά το διαζύγιο, ο Μπαντέρας εξήγησε ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συνταγή. Όπως είπε: «Το θέμα είναι ότι, όταν ήμασταν ζευγάρι και όταν χωρίσαμε, ήμασταν πάντα πολύ ειλικρινείς. Βγήκαμε από τη σχέση μας με όμορφο τρόπο και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για τα παιδιά μας και για εμάς».
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην οικογένειά τους, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τη Μέλανι Γκρίφιθ ως μητέρα. «Είναι μια καταπληκτική μητέρα» σχολίασε, προσθέτοντας για τα παιδιά τους: «Τα βλέπω να ανθίζουν και να γίνονται καλοί άνθρωποι».
Ο Αντόνιο Μπαντέρας και η Μέλανι Γκρίφιθ γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, παντρεύτηκαν το 1996 και απέκτησαν την κόρη τους, Στέλα. Η Γκρίφιθ έχει επίσης τρία παιδιά από προηγούμενες σχέσεις, μεταξύ των οποίων και την ηθοποιό Ντακότα Τζόνσον. Το ζευγάρι χώρισε το 2015, ωστόσο εξακολουθεί να διατηρεί στενή επαφή.
Τον Απρίλιο του 2026 απαθανατίστηκαν μαζί σε έξοδό τους στο Λος Άντζελες, ενώ πόζαραν και σε κοινή οικογενειακή φωτογραφία με την κόρη τους Στέλα και τον σύζυγό της.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σε συνέντευξή του στο περιοδικό People, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η πρώην σύζυγός του είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή του. «Είναι, αν όχι η καλύτερή μου φίλη, μία από τις καλύτερές μου φίλες» είπε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος αποκάλυψε ότι κάθε φορά που βρίσκεται στο Λος Άντζελες φροντίζει να τη συναντά: «Όταν πηγαίνω στο Λος Άντζελες, βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς. Περνάμε πολύ όμορφα. Γελάμε. Είναι μια πολύ υγιής σχέση και ήταν πολύ υγιής και για τα παιδιά μας».
Antonio Banderas Says He and His Ex Melanie Griffith Are Still ‘Best Friends’ 11 Years After Their Divorce (Exclusive) https://t.co/5pG46pE4Vf— People (@people) August 6, 2026
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην οικογένειά τους, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τη Μέλανι Γκρίφιθ ως μητέρα. «Είναι μια καταπληκτική μητέρα» σχολίασε, προσθέτοντας για τα παιδιά τους: «Τα βλέπω να ανθίζουν και να γίνονται καλοί άνθρωποι».
Ο Αντόνιο Μπαντέρας και η Μέλανι Γκρίφιθ γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, παντρεύτηκαν το 1996 και απέκτησαν την κόρη τους, Στέλα. Η Γκρίφιθ έχει επίσης τρία παιδιά από προηγούμενες σχέσεις, μεταξύ των οποίων και την ηθοποιό Ντακότα Τζόνσον. Το ζευγάρι χώρισε το 2015, ωστόσο εξακολουθεί να διατηρεί στενή επαφή.
Τον Απρίλιο του 2026 απαθανατίστηκαν μαζί σε έξοδό τους στο Λος Άντζελες, ενώ πόζαραν και σε κοινή οικογενειακή φωτογραφία με την κόρη τους Στέλα και τον σύζυγό της.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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