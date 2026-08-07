Το University of Derby Greece - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης φέρνει στη χώρα ένα νέο μοντέλο βρετανικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σχεδιασμένο για τον κόσμο του σήμερα και του αύριο.
Ο ΣΚΑΪ έλυσε τη συνεργασία του με τον διευθύνοντα σύμβουλο, Γρηγόρη Δημητριάδη, δείτε την επίσημη ανακοίνωση
Ο ΣΚΑΪ έλυσε τη συνεργασία του με τον διευθύνοντα σύμβουλο, Γρηγόρη Δημητριάδη, δείτε την επίσημη ανακοίνωση
Όπως αναφέρεται, η αποχώρηση πραγματοποιείται σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΚΑΪ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνεται η συνεργασία του ομίλου με τον διευθύνοντα σύμβουλο, κ. Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, με ισχύ από 7 Αυγούστου, κατόπιν κοινής συμφωνίας και για προσωπικούς λόγους του τελευταίου.
Η αποχώρηση πραγματοποιείται σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τον κ. Δημητριάδη για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον Όμιλο κατά τη διάρκεια της θητείας του. Οι δύο πλευρές διατηρούν άριστες σχέσεις και δεν αποκλείεται η συνεργασία τους στο μέλλον, υπό διαφορετική μορφή.
Η αποχώρηση πραγματοποιείται σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τον κ. Δημητριάδη για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον Όμιλο κατά τη διάρκεια της θητείας του. Οι δύο πλευρές διατηρούν άριστες σχέσεις και δεν αποκλείεται η συνεργασία τους στο μέλλον, υπό διαφορετική μορφή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα