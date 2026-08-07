Ο ΣΚΑΪ έλυσε τη συνεργασία του με τον διευθύνοντα σύμβουλο, Γρηγόρη Δημητριάδη, δείτε την επίσημη ανακοίνωση
GALA
ΣΚΑΪ Διευθύνων Σύμβουλος Συνεργασία

Ο ΣΚΑΪ έλυσε τη συνεργασία του με τον διευθύνοντα σύμβουλο, Γρηγόρη Δημητριάδη, δείτε την επίσημη ανακοίνωση

Όπως αναφέρεται, η αποχώρηση πραγματοποιείται σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού

Ο ΣΚΑΪ έλυσε τη συνεργασία του με τον διευθύνοντα σύμβουλο, Γρηγόρη Δημητριάδη, δείτε την επίσημη ανακοίνωση
6 ΣΧΟΛΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΚΑΪ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνεται η συνεργασία του ομίλου με τον διευθύνοντα σύμβουλο, κ. Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη, με ισχύ από 7 Αυγούστου, κατόπιν κοινής συμφωνίας και για προσωπικούς λόγους του τελευταίου.

Η αποχώρηση πραγματοποιείται σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τον κ. Δημητριάδη για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον Όμιλο κατά τη διάρκεια της θητείας του. Οι δύο πλευρές διατηρούν άριστες σχέσεις και δεν αποκλείεται η συνεργασία τους στο μέλλον, υπό διαφορετική μορφή.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Διασκεδάζουμε υπεύθυνα, επιστρέφουμε με ασφάλεια

Με μια πρωτότυπη δράση κοινωνικής υπευθυνότητας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με όχημα τον Mythos 0.0% και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», ευαισθητοποίησε τα συναυλιακά κοινά για τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης και της ασφαλούς οδήγησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης