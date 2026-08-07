Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπέγραψαν κοινή αμυντική συμφωνία: «Επίθεση σε έναν θα θεωρείται επίθεση σε όλους»

Με βάση το Άρθρο 51 του ΟΗΕ

Κοινές ασκήσεις και εξοπλιστικά προγράμματα

Στόχος μια νέα περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφαλείας

Νέα εποχή στην αμυντική βιομηχανία

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας των τριών χωρών σε όλους τους τομείς.Λίγο πριν από την υπογραφή της συμφωνίας, τοείχε μεταδώσει ότι η συμφωνία θα βασιστεί στοΤο συγκεκριμένο άρθρο κατοχυρώνει το δικαίωμα ατομικής ή συλλογικής νόμιμης άμυνας σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης. Με τη συγκεκριμένη συμφωνία δημιουργείται ουσιαστικά ένα πλαίσιο που μετατρέπει το δικαίωμα νόμιμης άμυνας των τριών χωρών σε συλλογικό.Έτσι, σε περίπτωση εξωτερικής απειλής, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν θα μπορούν να προχωρήσουν σε κοινή αμυντική αντίδραση.Η συμφωνία δεν περιορίζεται στη ρήτρα συλλογικής άμυνας.Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το CNN Türk, μεταξύ των τριών χωρών θα μπορούν να πραγματοποιούνται κοινές στρατιωτικές εκπαιδεύσεις, ανταλλαγές προσωπικού και κοινές στρατιωτικές ασκήσεις.Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για κοινά προγράμματα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Άγκυρας, Ριάντ και Ισλαμαμπάντ.Όπως σημειώνει το CNN Türk, ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και οι εξελίξεις στον Κόλπο επιτάχυναν μια διαδικασία συνεργασίας που βρισκόταν εδώ και καιρό υπό προετοιμασία. Οι ενέργειες του Ισραήλ στην περιοχή έχουν επίσης συμβάλει στο να επανέλθουν στο προσκήνιο σχέδια για τη δημιουργία τέτοιων συμφωνιών ασφαλείας.Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η δημιουργία μιας ευρύτερης περιφερειακής πλατφόρμας ασφαλείας. Η συμφωνία των τριών χωρών παρουσιάζεται ως σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της στρατηγικής για μια νέα «περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφαλείας», την οποία η Τουρκία προωθεί εδώ και καιρό.Η συμφωνία αναμένεται να δώσει ώθηση και στα κοινά προγράμματα της αμυντικής βιομηχανίας.Η Σαουδική Αραβία έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένα επαφές με την Τουρκία στον συγκεκριμένο τομέα, εκφράζοντας την πρόθεσή της να μην περιοριστεί στον ρόλο του πελάτη, αλλά να συμμετάσχει ως εταίρος σε κοινά προγράμματα.Ο Ερντογάν είχε ήδη δώσει σχετικό σήμα κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία, επισημαίνοντας το ενδιαφέρον του Ριάντ για την πρόοδο που έχει σημειώσει η τουρκική αμυντική βιομηχανία.«Η πρόοδος που έχει σημειώσει η χώρα μας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας παρακολουθείται με ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία, όπως και από ολόκληρο τον κόσμο. Στην αμυντική βιομηχανία επικεντρωνόμαστε πρωτίστως στην κάλυψη των δικών μας αναγκών. Παράλληλα, καταβάλλουμε προσπάθειες για να καλύψουμε τις ανάγκες των φίλων και αδελφών μας», είχε δηλώσει ο Τούρκος πρόεδρος.Ο Ερντογάν είχε αναφερθεί επίσης στο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κοινής επένδυσης με τη Σαουδική Αραβία. Παράλληλα, είχε προηγηθεί προκαταρκτική συμφωνία με το Πακιστάν για συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα.Το Πακιστάν έχει αναλάβει παράλληλα μεσολαβητικές πρωτοβουλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ η Τουρκία έχει ενεργό διπλωματικό ρόλο στις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.