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Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπέγραψαν κοινή αμυντική συμφωνία: «Επίθεση σε έναν θα θεωρείται επίθεση σε όλους»
Ερντογάν, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και Σεχμπάζ Σαρίφ υπέγραψαν τα συμφωνία στη Μέκκα - Το σημαντικότερο σημείο της συμφωνίας αφορά τη ρήτρα συλλογικής άμυνας - Προβλέπονται κοινές ασκήσεις και εξοπλιστικά προγράμματα
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ συναντήθηκαν στο παλάτι Αλ Σάφα στη Μέκκα.
Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκε η «Σύνοδος Κοινής Άμυνας της Μέκκας», κατά την οποία εξετάστηκαν οι σχέσεις μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, καθώς και σειρά ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.
✍️ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde üçlü savunma anlaşması imzaladı. pic.twitter.com/Uoj4Wb6hH4— milliyet.com.tr (@milliyet) August 7, 2026
«Ένοπλη επίθεση σε μία χώρα θα θεωρείται επίθεση και στις τρεις»Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι τρεις χώρες υπέγραψαν την «Κοινή Αμυντική Συμφωνία της Μέκκας», με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bugün bölgesel güvenlik için kritik önem taşıyan Mekke Anlaşması imzalandı.— X Basın (@XBasinX) August 7, 2026
Buna göre ittifakın herhangi bir üyesine yapılan saldırı, anlaşmanın tüm taraflarına yapılmış sayılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmasının imzalanmasının…
«Με αφετηρία τους βαθιά ριζωμένους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των τριών κρατών, τις διαχρονικές σχέσεις που βασίζονται στην αδελφοσύνη και την ισλαμική αλληλεγγύη, και με στόχο την περαιτέρω προώθηση των κοινών στρατηγικών συμφερόντων και της μακροχρόνιας αμυντικής συνεργασίας, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ υπέγραψαν την Κοινή Αμυντική Συμφωνία της Μέκκας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Όπως προστίθεται, η συμφωνία αντανακλά την κοινή αποφασιστικότητα των τριών κρατών να ενισχύσουν περαιτέρω την κοινή τους ασφάλεια και να προωθήσουν την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα τόσο στην περιοχή όσο και πέρα από αυτή.
🔈 PR No. 2️⃣0️⃣4️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) August 7, 2026
Makkah Al-Mukarramah Summit for Joint Defence
🔗⬇️ pic.twitter.com/mIzASADmau
Το σημαντικότερο σημείο της συμφωνίας αφορά τη ρήτρα συλλογικής άμυνας.
«Η συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση της κοινής αποτροπής απέναντι σε κάθε μορφή επιθετικής ενέργειας και προβλέπει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον οποιουδήποτε από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Με βάση το Άρθρο 51 του ΟΗΕΛίγο πριν από την υπογραφή της συμφωνίας, το CNN Türk είχε μεταδώσει ότι η συμφωνία θα βασιστεί στο Άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
Το συγκεκριμένο άρθρο κατοχυρώνει το δικαίωμα ατομικής ή συλλογικής νόμιμης άμυνας σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης. Με τη συγκεκριμένη συμφωνία δημιουργείται ουσιαστικά ένα πλαίσιο που μετατρέπει το δικαίωμα νόμιμης άμυνας των τριών χωρών σε συλλογικό.
Έτσι, σε περίπτωση εξωτερικής απειλής, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν θα μπορούν να προχωρήσουν σε κοινή αμυντική αντίδραση.
Κοινές ασκήσεις και εξοπλιστικά προγράμματαΗ συμφωνία δεν περιορίζεται στη ρήτρα συλλογικής άμυνας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το CNN Türk, μεταξύ των τριών χωρών θα μπορούν να πραγματοποιούνται κοινές στρατιωτικές εκπαιδεύσεις, ανταλλαγές προσωπικού και κοινές στρατιωτικές ασκήσεις.
Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για κοινά προγράμματα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Άγκυρας, Ριάντ και Ισλαμαμπάντ.
Στόχος μια νέα περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφαλείαςΌπως σημειώνει το CNN Türk, ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και οι εξελίξεις στον Κόλπο επιτάχυναν μια διαδικασία συνεργασίας που βρισκόταν εδώ και καιρό υπό προετοιμασία. Οι ενέργειες του Ισραήλ στην περιοχή έχουν επίσης συμβάλει στο να επανέλθουν στο προσκήνιο σχέδια για τη δημιουργία τέτοιων συμφωνιών ασφαλείας.
Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η δημιουργία μιας ευρύτερης περιφερειακής πλατφόρμας ασφαλείας. Η συμφωνία των τριών χωρών παρουσιάζεται ως σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της στρατηγικής για μια νέα «περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφαλείας», την οποία η Τουρκία προωθεί εδώ και καιρό.
Νέα εποχή στην αμυντική βιομηχανίαΗ συμφωνία αναμένεται να δώσει ώθηση και στα κοινά προγράμματα της αμυντικής βιομηχανίας.
Η Σαουδική Αραβία έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένα επαφές με την Τουρκία στον συγκεκριμένο τομέα, εκφράζοντας την πρόθεσή της να μην περιοριστεί στον ρόλο του πελάτη, αλλά να συμμετάσχει ως εταίρος σε κοινά προγράμματα.
Ο Ερντογάν είχε ήδη δώσει σχετικό σήμα κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία, επισημαίνοντας το ενδιαφέρον του Ριάντ για την πρόοδο που έχει σημειώσει η τουρκική αμυντική βιομηχανία.
«Η πρόοδος που έχει σημειώσει η χώρα μας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας παρακολουθείται με ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία, όπως και από ολόκληρο τον κόσμο. Στην αμυντική βιομηχανία επικεντρωνόμαστε πρωτίστως στην κάλυψη των δικών μας αναγκών. Παράλληλα, καταβάλλουμε προσπάθειες για να καλύψουμε τις ανάγκες των φίλων και αδελφών μας», είχε δηλώσει ο Τούρκος πρόεδρος.
Ο Ερντογάν είχε αναφερθεί επίσης στο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος KAAN, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κοινής επένδυσης με τη Σαουδική Αραβία. Παράλληλα, είχε προηγηθεί προκαταρκτική συμφωνία με το Πακιστάν για συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα.
Το Πακιστάν έχει αναλάβει παράλληλα μεσολαβητικές πρωτοβουλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ η Τουρκία έχει ενεργό διπλωματικό ρόλο στις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.
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